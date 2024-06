Martedì 4 Giugno 2024, 00:36

Hamas ha accolto positivamente la proposta di cessate il fuoco a Gaza e ora anche Israele dovrà sedersi al tavolo della trattativa. A questo punto chi rifiutasse di farlo dovrebbe far fronte all’isolamento internazionale e perderebbe molti sostenitori. Ma sedersi al tavolo non vuol dire che un’intesa verrà trovata: si prenderà tempo, perché entrambi i contendenti ne hanno bisogno, ma ci si terrà pronti a sbattere la porta non appena l’avversario offrirà un’occasione per farlo.

Giovedì scorso Joe Biden ha chiamato Benjamin Netanyahu dalla Casa Bianca. Erano presenti anche la vicepresidente Kamala Harris, il segretario di Stato Antony Blinken e il consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan. E’ stata la telefonata più dura che Biden abbia mai fatto, hanno raccontato alcune fonti. Il presidente ha detto chiaramente che senza un piano di pace gli Stati Uniti non sarebbero stati più in grado di sostenere Israele. In sostanza: le elezioni di novembre si avvicinano e sarà difficile vincerle, se le stragi dei civili di Gaza continuano utilizzando armi americane.

Dopo che Biden ha presentato a sorpresa il piano venerdì sera, attribuendolo a Israele, Netanyahu ha fatto di tutto per chiarire che lui non ne era l’autore, ma solo un socio molto riluttante. Il suo governo rischia di cadere se gli ultranazionalisti e l’estrema destra, che di trattative non vogliono sentir parlare, lo abbandonano. Il suo principale rivale politico, Benny Gantz gli ha invece offerto i suoi voti, così come il leader dell’opposizione Yair Lapid, perché entrambi sostengono il piano. Ma i conti sono presto fatti: l’estrema destra ha 14 seggi, Gantz ne ha solo 8. Lapid ne ha 17, ma offre il suo appoggio solo per le trattative sulla tregua. Se ci sarà la pace senza avere annientato Hamas il governo dunque cadrà, e Netanyahu dovrà affrontare i processi per corruzione, sospesi per il conflitto, che potrebbero mandarlo in prigione.

Il premier israeliano ha così parlato con Ben Gvir e con l’altro ministro della destra radicale, Bezalel Smotrich, per convincerli che nell’eventuale accordo «non c’è la fine della guerra» e che lui resta contrario a qualunque iniziativa che non includa l’eliminazione delle capacità di Hamas di governare Gaza e colpire Israele. Ma intanto ci si potrebbe sedere al tavolo della trattativa, far liberare un po’ di ostaggi, allentare il blocco degli aiuti e migliorare la propria immagine, visto che i 36.000 morti nella Striscia, in gran parte donne e bambini, hanno scosso l’opinione pubblica di tutto il mondo. L’esercito, al nono mese di guerra, ha poi bisogno di tirare il fiato. Dei 15.000 soldati in servizio attivo, 10.000 sono a Gaza, 2.500 in Cisgiordania e 2.500 al confine con il Libano. Ci sono poi 26.000 riservisti, che hanno lasciato il lavoro per arruolarsi: l’economia soffre e l’impegno su tre fronti di conflitto sta diventando pesante. Le manifestazioni di piazza dei familiari degli ostaggi, e degli ebrei ortodossi haredim contrari a essere arruolati, premono su un governo sempre più in difficoltà.

Una pausa è dunque necessaria, ma quanto durerà? Nella bottiglia presentata da Biden c’è molto vino vecchio, osservano alcuni analisti americani. La prima delle tre parti del piano era già stata discussa al Cairo un mese fa e respinta dalle delegazioni. Ma allora mancava una presa di posizione così determinata da parte di Biden, di molti stati arabi, dei paesi europei che appoggiano l’iniziativa in attesa che l’Unione, dopo le elezioni, chissà quando e se, trovi una posizione comune. Discutere, liberare ostaggi, portare a Gaza medicinali e cibo e far tacere le armi sarebbe già un bel passo avanti. Ci sono forti dubbi, però, che possa essere risolutivo senza una forte pressione internazionale: Hamas ha il record di cambiamenti radicali nella sua posizione durante le trattative e il capo di Gaza, Yahya Sinwar, non ha mai nascosto che più morti ci sono e più aumentano le possibilità che la regione in fiamme incenerisca anche Israele. Biden ha lamentato le migliaia di vite perse, ma le vite, è triste dirlo, non sembrano essere la priorità per nessuna delle parti in causa.