Oggi ricorre il 78º anniversario della nascita della Repubblica. Dopo il ventennio fascista, la guerra e l’ambiguità della monarchia, le forze politiche di allora ritennero indispensabile cambiare anche l’assetto istituzionale del paese, modificando la sua forma di Stato, che da regno venne trasformato in repubblica. All’epoca si trattò forse più che di un passo avanti, di un necessario salto nel vuoto. Se lasciare un vecchio sistema, che non si era dimostrato all’altezza della situazione, era una necessità, abbracciarne uno nuovo, che al momento rappresentava ancora un’incognita, fu un vero e proprio atto di lungimiranza.

Non tutti gli italiani erano convinti della nuova scelta e vi furono anche contestazioni sul risultato del referendum del 1946, ma oggi tutto questo pare lontano, quasi si trattasse di un tema degno solo dei libri di storia. La monarchia in Italia è ormai considerata da tutti più che altro un fenomeno di costume e non rappresenta un’alternativa politica. La festa del 2 giugno è oggi un momento di celebrazione della ritrovata unità nazionale attraverso un sistema istituzionale che, già all’indomani della sua adozione, è stato da tutti condiviso. Per questo, malgrado l’addensarsi degli eventi straordinari di questa fase storica, resta un simbolo identitario irrinunciabile.

Tuttavia, in passato, ma ancor più in questi anni, assistiamo alla tendenza ad utilizzare le celebrazioni, più che per rievocare gli episodi maggiormente significativi della nostra storia patria, per accendere le luci della ribalta su temi politici e sociali divisivi. Il motivo di questa attitudine non va ricercato tanto nel dissenso rispetto al valore degli eventi del passato, quanto piuttosto nell’insoddisfazione per la realtà del presente e le prospettive per il futuro. Che i distinguo costituiscano un’attitudine consuetudinaria del nostro Paese è dimostrato anche dal fatto che, a partire già dal medioevo e dall’epopea dei comuni, da noi è sempre prevalso ciò che ha diviso rispetto al tanto che ci ha unito.

L’occasione delle celebrazioni tende oggi ad assumere anche la funzione di una cartina di tornasole utilizzabile per misurare le distanze tra le diverse posizioni che si confrontano nel Paese. Confronto che diviene ogni giorno più aspro, anche in ragione del fatto che non ci dividono solo problemi di carattere interno, ma anche la diversa valutazione degli effetti dei conflitti internazionali, che stanno sconvolgendo la vita e le prospettive del globo. Una fase che lascia presagire un mondo costruito su un futuro equilibrio assai diverso sotto il profilo geopolitico, degli assetti istituzionali e del sistema economico.

Le sicurezze acquisite dal dopoguerra ad oggi, che ci avevano consentito di guardare con serenità al futuro, si sono via via sgretolate, ma facciamo finta di vivere come se nulla fosse cambiato. La conseguenza è che, nonostante si sia ormai diradata la nebbia sulle reali intenzioni di quanti, nel resto del mondo, non riconoscono più il primato dell’Occidente e mirano a sostituirlo, non vogliamo, o non siamo più in grado, di difenderlo. Di fronte alla pressione esercitata dalle nazioni “nuove” per sostituire al nostro un modello di vita alternativo e imporre un diverso approccio culturale, finalizzato alla legittimazione di un nuovo equilibrio geopolitico, stiamo perdendo l’amore per le nostre istituzioni.

Inerti assistiamo così allo spettacolo di sempre crescenti schiere di cittadini, a cominciare da quelli più giovani, che ritengono che il sistema liberaldemocratico non sia più in grado di garantire, meglio degli altri, la libertà. Si tratta di un sentimento comprensibile, viste le difficoltà del presente e l’incertezza nel prospettare una visione positiva di un futuro turbato oggi dagli spettri di guerre, catastrofi ambientali e rivoluzioni tecnologiche.

Ecco che allora sorge l’irresistibile tentazione di prendere a modello istituzionale altri sistemi, se non totalitari, magari semi-dittatoriali, già sperimentati in passato dall’Occidente con ampio insuccesso. Non a caso, si è da tempo diffuso un senso di inadeguatezza delle nostre istituzioni, rispetto a quelle dei paesi emergenti, che offrono meccanismi istituzionali più rapidi ed efficienti.

La conseguenza di un simile sentimento di disistima nei confronti delle nostre istituzioni è duplice: da una parte, si ritiene che il sistema rappresentativo non sia adeguato rispetto alle necessità del presente, e, dall’altra, gli individui non riconoscono più il valore delle scelte collettive. Il crescente astensionismo elettorale ne costituisce la rappresentazione plastica.

La fuga nell’astensionismo trae origine da una duplice illusione: quella che la rapidità faccia premio sulla libertà e quella che l’individualismo sia la via per non assumersi responsabilità in scelte difficili. Sotto il primo profilo, se l’efficienza è indubbiamente necessaria, le decisioni pubbliche senza il consenso collettivo non dispongono di gambe per camminare. Per questo, non basta eleggere chi comanda, ma è anche indispensabile che l’esercizio del potere trovi il suo limite nella tutela dei diritti dei consociati. Quanto al secondo aspetto, la sfiducia nelle istituzioni porta ad evitare il confronto con i propri simili e a ritenere che la presa di posizione individuale costituisca il metodo migliore per salvare, in qualche modo, l’anima senza assumersi responsabilità e garantisca la facoltà di poter dire, un domani, “io lo avevo detto”.

Non è certo con la sostituzione dell’io al noi che potremo guardare con più serenità al futuro. Solo la comune partecipazione alle scelte, strumento che consentì la modifica istituzionale del 2 giugno 1946, unita alla solida consapevolezza di vivere in un sistema democratico garante della libertà individuale, consente di dare un senso compiuto al valore unificante del simbolo che per noi rappresenta la festa della Repubblica.