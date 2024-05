Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:08

Quando l’altra mattina sul sagrato di San Pietro Roberto Benigni ha abbracciato e baciato Papa Francesco sulle guance, come si fa con un amico qualsiasi, ho provato una scossa, perché mai a una persona – tra le tante o anche a un attore famoso o a un artista sommo – era stato concesso tanto. Come molti lettori, ho l’età per ricordare il Papa andare in giro sulla sedia gestatoria, in alto sopra le teste dei fedeli, irraggiungibile come davvero un rappresentante di Dio sulla terra. E possiamo essere certi che se Benigni, subito dopo l’abbraccio e i baci, non ha preso in braccio il Pontefice, come ha fatto con Berlinguer e Pippo Baudo, è perché si è reso conto che Papa Bergoglio era troppo pesante per poterlo reggere.

Umano troppo umano, questo Papa. E si vede da come accarezza la gente che accorre a salutarlo, da come si compiace di coccolare i bambini e di baciarli sulla fronte. È un Papa lontano dalla curia, Francesco, e questo si vede dal suo eloquio semplice, si direbbe terra terra. Non c’è elegante e scostante ipocrisia in questo primo vescovo di Roma. Un po’ di furbizia, forse, che ai leader (a suo modo un pontefice lo è) serve, perché non si può non essere furbi se si vuole la popolarità.

Umano troppo umano, Papa Francesco, al punto che non ci si stupirebbe se una volta o l’altra lo incontrassimo in una osteria romana a parlare di argomenti tutt’altro che elevati, “froci” compresi.

Naturalmente stiamo esagerando (come esagerò Nanni Moretti nel film “Habemus Papam”) per tentare di spiegare la sua gaffe riferita, appunto alla “troppa frociaggine nei seminari”. Non si può che spiegare così una frase del genere. Convincendosi che questo Papa sbaglia come potrebbe sbagliare ognuno di noi. E difatti ha chiesto scusa. Umano troppo umano, a scapito di una infallibilità alla quale – confessiamolo – abbiamo sempre creduto poco.

D’istinto viene da associare queste scuse di Papa Bergoglio a quelle di Papa Ratzinger, dopo il famoso discorso di Ratisbona, nel 2006. Ma erano scuse per avere offeso i musulmani, quelle, e sembra sia passato un tempo enorme. Un tempo in cui, nell’offendere il prossimo, si è oltrepassato ogni limite, nella decenza ogni limite superato. Questo Papa non vive nel Palazzo, nel luogo che compete a un Pontefice, ha scelto di abitare a Santa Marta, come un sacerdote qualunque. Per questo a un certo punto, attorniato da cardinali dall’espressione seria e irreprensibile, ha tirato fuori quella frase indegna. Si è sentito nella normalità, nella quotidianità di questo nostro tempo, per questo ha parlato in quel modo. Se si è umani troppo umani, questo è lo scotto che si paga.

Certo, con Papa Francesco la Chiesa guadagna in popolarità – e non è poco – ma perde in prestigio. Ed è quello che molti di noi hanno pensato quando Bergoglio ha preso il posto di Ratzinger, a seguito dell’incredibile abdicazione del Papa colto, del fine teologo.