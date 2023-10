Giovedì 12 Ottobre 2023, 00:06

È difficile non vedere il momento delicatissimo verso cui stiamo andando. La guerra scatenata da Hamas contro Israele esaspera un quadro che già suscitava preoccupazioni: la guerra in Ucraina che sembra incancrenirsi in uno scontro senza fine, le debolezze negli equilibri interni alla UE accentuate dall’avvicinarsi della prova elettorale per il parlamento europeo, un andamento dell’economia altalenante che vede preoccupazioni per molti aspetti critici, ma anche qualche ottimismo per alcune riprese settoriali. Quando ci sono momenti così complicati, un paese come il nostro deve porsi il problema di come non solo mantenere, ma di come incrementare il consenso verso il nostro assetto istituzionale (che è complesso, pluralistico, non riducibile alle pure dinamiche dei partiti in parlamento).

Siamo una democrazia e siamo contenti di esserlo, il che significa dialettica di opinioni, decisioni prese attraverso il confronto, incremento della partecipazione attraverso le agenzie sociali attive. Ciò non può significare però licenza di esasperare le differenze, di spingere alla divisione in fazioni che si arroccano, di sfruttare ogni occasione tanto per fare della demagogia, quanto per rinforzare i poteri delle varie lobby che nel tempo si sono costruite dei loro feudi.

Non sembri questo un discorso velleitario sui massimi sistemi. Proprio le divisioni che si stanno mostrando nel modo di reagire al terrorismo di Hamas richiamano quanto sia scivoloso il terreno per affrontare un fenomeno storico complesso come la situazione di Israele e della Palestina. Difendere il diritto di Israele ad esistere e a svilupparsi è doveroso essendo questa una realtà storica che ha mostrato grande vitalità democratica. Ci rientrano anche gli errori che sono stati fatti, perché la democrazia consente movimenti di opinione pubblica che non sempre vanno nella direzione giusta, ma che vengono poi corretti da altri movimenti che quella direzione ritrovano. Altrettanto considerare con comprensione la situazione storica del popolo palestinese non significa accettare che la rappresenti un’organizzazione terroristica votata al totalitarismo violento. Anzi si deve negare che Hamas rappresenti il popolo palestinese, come non si accetta che i nazisti rappresentino il popolo tedesco o i talebani quello afgano.

Il parlamento ha trovato con qualche fatica una via per evitare l’equivoco di bandierine innalzate giusto per far vedere la fedeltà a vecchi ideali (e talora a vecchi pregiudizi) e per convergere su una decisa presa di distanza dal terrorismo degli estremisti e dalle sue conseguenze. Non è proprio così nel paese, dove qualche indecisione rimane anche nella grande maggioranza di cittadini che non si lascia sedurre dalle mitologie del cosiddetto antagonismo (ma anche da quelle dell’estremismo di destra). È a queste inquietudini che bisognerebbe guardare, perché la situazione può porci di fronte a temi ben più coinvolgenti la vita quotidiana di quanto non faccia la visione del terribile spettacolo che ci arriva attraverso la TV e i vari media.

La partita internazionale che si sta giocando (brutto verbo per indicare un intreccio di azioni che di giocoso non hanno nulla) può portare a conseguenze pesanti. L’insistenza di Putin e soci sullo scontro con “l’Occidente” suona uno spartito che accende rispondenze in molte parti del mondo dove più o meno strumentalmente gruppi politici interessati a conservare il loro potere innalzano il vessillo della lotta “morale” alla presunta nostra decadenza. L’instabilità e le paure indotte da questa situazione si riverberano su economie che hanno difficoltà, su equilibri politici sotto tensione, su società interessate da mutamenti che appaiono difficili da governare. Analisi su questi fenomeni ce ne sono molte e contribuiscono anche al fare da volano per la radicalizzazione delle posizioni, la fuga nelle utopie demagogiche e quant’altro.

Nel nostro paese bisogna lavorare con passione e con razionalità a contenere questa fenomenologia. Il governo non può accontentarsi del senso di relativa sicurezza che gli viene dall’avere una opposizione debole e senza carisma, così come le opposizioni farebbe un errore se confidassero nell’esasperare il senso di smarrimento dell’opinione pubblica per ritornare protagoniste.

Per vincere la battaglia di rimanere una nazione che siede con autorevolezza e con visione del futuro nel consesso internazionale e che di conseguenza per affrontare bene la contingenza può avere gli strumenti che vengono da quella partecipazione è necessario suscitare uno spirito del tempo che coinvolga l’opinione pubblica e le dia una direzione di marcia. È un compito che non spetta solo alla politica, che temiamo faccia qualche fatica a liberarsi del difficilmente evitabile approccio politicante, ma più in generale alla cultura e alle agenzie di coesione sociale che devono essere rivitalizzate per assolvere alla loro funzione di promuovere quella che più che mai nelle traversie di questa transizione storica deve essere vissuta come una comunità di destini.