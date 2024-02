Mercoledì 14 Febbraio 2024, 00:00

I sistemi di intelligenza artificiale che forniscono a giudici e avvocati strumenti sempre più avanzati per ottimizzare le loro attività, stanno provocando veri e propri scossoni sul pianeta giustizia, cospargendo il terreno processuale di numerose incognite per la tutela dei diritti individuali.

Se da un lato l’intelligenza artificiale può offrire vantaggi in termini di efficienza e velocità, dall’altro risulta evidente come tale tecnologia, se non attentamente gestita, rischia di compromettere seriamente i principi fondamentali della giustizia. Alcune settimane fa, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, il Procuratore Generale di Cassazione, Luigi Salvato, ha lanciato l’allarme AI: «È una tecnologia - ha detto - che plasma e diffonde forme non umane di logica; gli algoritmi di machine learning non sempre sono trasparenti, spiegabili o interpretabili, soprattutto se utilizzano tecniche di deep learning. Alto è il rischio della lesione dei diritti fondamentali e dell’alterazione dell’essenza del processo; alta deve essere attenzione e prudenza nell’applicarla».

Il bersaglio della dura requisitoria di Salvato era, più in generale, il “tribunale dei social”, che alimenta una radicalizzazione dello scontro tra innocentisti e colpevolisti, contribuendo a polarizzare il dibattito sui casi più eclatanti di cronaca giudiziaria e a fomentare un clima giustizialista nello spazio virtuale, alterando il funzionamento della già sofferente macchina giudiziaria e provocando un cortocircuito tra la corretta applicazione della legge e la narrazione delle vicende processuali.

Ma a turbare comprensibilmente gli attori del mondo legale sono in primo luogo gli strumenti di intelligenza artificiale generativa, come ad esempio ChatGPT, che potrebbero produrre rappresentazioni errate o riportare informazioni inesistenti, aumentando così i pericoli per l’avvocato che si avvale di tali strumenti nei confronti del suo assistito. Le prime indagini nell’ambito della giustizia “predittiva” hanno rivelato che i dataset utilizzati per addestrare questi sistemi possono essere incompleti, parziali e soggetti a pregiudizi. Tali dati possono essere aggregati in modo tale da generare risultati ingiusti, discriminatori, incerti o addirittura manipolati, anche in modo involontario.

Un ulteriore motivo di preoccupazione riguarda la possibile riduzione delle attività di consulenza e assistenza legale, con il rischio che l’elemento creativo degli operatori del diritto venga soppiantato da un sistema completamente automatizzato. L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel contesto del diritto penale, inoltre, potrebbe addirittura portare a una disumanizzazione della giustizia. Un algoritmo, per sua natura, non riesce infatti a comprendere le motivazioni psicologiche sottese ai comportamenti umani e, di conseguenza, non è in grado di valutare la possibile applicazione di cause di giustificazione (scriminanti) in grado di escludere l’illegalità di un atto. Il diritto deve prendere in considerazione e ponderare con ragionevolezza tanti elementi umani e sociali, che sfuggirebbero al suo controllo in caso di delega in bianco agli automatismi, spesso irragionevoli, degli algoritmi di AI.

Peraltro questi ultimi potrebbero essere utilizzati in modo scorretto per influenzare le decisioni finali o per violare la privacy attraverso manipolazioni dei database contenenti dati sensibili.

Infine, la “giustizia algoritmica” tende a cristallizzarsi sui precedenti, che rielabora in funzione delle sentenze da pronunciare, mentre la giurisprudenza è chiamata a nutrirsi di aperture all’innovazione e di dinamismo decisionale, in funzione dei continui cambiamenti di contesto insiti nella complessità della realtà.

Negli Stati Uniti vari tribunali hanno introdotto norme di trasparenza che impongono agli avvocati la dichiarazione di utilizzo degli strumenti di AI generativa nella redazione degli atti e la verifica umana dei risultati generati. Il nuovo Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale AI Act esplicitamente classifica come “ad alto rischio” i sistemi di AI destinati ad assistere le autorità giudiziarie nella ricerca e interpretazione dei fatti e del diritto, nonché nell’applicazione della legge a casi specifici. Si tratta di correttivi indispensabili per impedire che un massiccio e scriteriato impiego dell’AI nell’amministrazione della giustizia provochi inquietanti distorsioni nell’applicazione del principio di equità e minacci la libertà personale e la convivenza democratica.