Martedì 4 Aprile 2023, 00:09 - Ultimo aggiornamento: 00:10

Negli ultimi anni l’Unione Europea ha promosso molteplici interventi legislativi per tentare di porre un argine al far west digitale. Spesso, però, si ha la sensazione che si tratti di iniziative parziali e comunque non risolutive, perché l’innovazione tecnologica conosce approdi sempre sorprendenti e mai afferrabili nella loro totalità.

L’evoluzione del quadro regolatorio insegue il progresso e prova a indirizzarlo verso traguardi virtuosi per le persone, le società, le economie. Tuttavia, con un guizzo imprevedibile i nuovi strumenti digitali spiazzano sovente i legislatori, i decisori istituzionali e gli stessi utenti e rendono necessari provvedimenti per conciliare i benefici delle tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali.



Tale scenario si sta riproponendo nell’ambito dell’intelligenza artificiale (Ai), dopo che il Garante della privacy italiano (primo caso al mondo) è intervenuto per limitare provvisoriamente il trattamento dei dati da parte di OpenAI, la società proprietaria di ChatGPT, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane. Il blocco temporaneo, previsto dall’articolo 58 del Gdpr (Regolamento europeo sulla privacy), è stato imposto dal Garante sulla base di quattro motivi: mancata informativa sul trattamento dei dati; assenza di consenso per l’addestramento dell’algoritmo; risultati inesatti; assenza di un filtro per impedire a chi ha meno di 13 anni di accedere a ChatGPT.



L’Autorità starebbe altresì valutando se anche altre intelligenze artificiali generative meritino di essere attenzionate per analoghi profili relativi alla privacy. Nel mirino ci sarebbero quelle che, a partire da istruzioni testuali, generano immagini. Un esempio delle ultime ore è quello delle immagini deepfake di Papa Francesco con indosso un lungo piumino bianco stile trapper, che hanno fatto il giro del mondo e che sono state create con l’algoritmo di Midjourney. Tornando a ChatGPT, OpenAI ha 20 giorni per rispondere ai rilievi del Garante. In caso di mancato adeguamento rischia una sanzione fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato globale annuo. Ma non tutti condividono il provvedimento d’urgenza dell’Autorità. Alcuni studiosi di diritto ritengono che vietare l’accesso ai dati possa tradursi in un depotenziamento degli algoritmi rispetto alle loro capacità di incidere positivamente sul benessere individuale e collettivo.



Le preoccupazioni che hanno mosso l’Autorità presieduta da Pasquale Stanzione nell’assunzione di quel provvedimento di blocco e nell’apertura di un’istruttoria su ChatGPT sono più che fondate e si riconnettono alla sensibilità da sempre dimostrata dal Garante della privacy nei confronti dei diritti degli utenti e all’attuale vuoto normativo determinato dalla mancanza di un Regolamento Ue sull’intelligenza artificiale, ancora in gestazione, e dal fatto che il Data Governance Act, con le sue regole sul riuso dei dati, deve ancora entrare in vigore.

Si tratta, quindi, di temi di interesse generale, che incrociano i destini dell’umanità nel suo complesso e che non possono rimanere imprigionati entro i confini angusti del confronto tra gli addetti ai lavori. In questo senso appare quanto mai auspicabile l’apertura di un dibattito pubblico su tali argomenti, che coinvolga tutti i cittadini attraverso campagne di sensibilizzazione ad un uso responsabile degli strumenti tecnologici, a partire da una conoscenza approfondita delle loro potenzialità e dei loro rischi.



La lettera aperta, firmata da oltre mille persone tra cui il miliardario Elon Musk e molti esperti del settore tech, per chiedere una pausa di sei mesi nello sviluppo dei potenti sistemi di intelligenza artificiale al fine di concedere il tempo necessario ad elaborare regole per il suo controllo, deve far riflettere tutti, non solo i tecnologi e i futurologi. Se perfino soggetti di primo piano del mondo digitale lanciano l’allarme di una intelligenza artificiale fuori controllo, appare quanto mai doveroso, al netto degli aspetti più strettamente tecnici, che l’intera comunità degli utenti riceva dalle istituzioni e dalle aziende del settore adeguate rassicurazioni sul corretto funzionamento di tutte le intelligenze artificiali e sulla loro conformità alle leggi vigenti e ai principi etici.

Occorrono protocolli di sicurezza condivisi che garantiscano sistemi di intelligenza artificiale accurati, affidabili, accessibili e rispettosi della centralità della persona. E tali protocolli non vanno imposti dall’alto ma devono essere condivisi con tutti i soggetti attivi in Rete e che rappresentano spicchi più o meno ampi di popolazione digitale.



Una tecnologia così impattante come l’Ai non può avere lati oscuri, né ritorcersi contro l’uomo con la pretesa di sostituirlo nell’esercizio delle libertà fondamentali e in tutte le dinamiche realizzative della sua personalità. L’eventualità che l’intelligenza artificiale, soprattutto nelle realtà non democratiche e nei contesti bellici, possa mettersi al servizio di disegni eversivi, è tutt’altro che remota. L’alterazione della verità e le manipolazioni del pensiero mediante l’uso di questi strumenti vanno scongiurate e combattute con le armi del diritto e dell’etica, senza demonizzare le conquiste dell’innovazione tecnologica ma tentando con convinzione di democratizzarne il cammino. Per dirla con Seneca, «non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele».