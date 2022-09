Giovedì 1 Settembre 2022, 23:57

La “tassa” più iniqua, l’inflazione, ci riporta per il livello raggiunto ad agosto (l’8,4%) a quasi quarant’anni fa per analoghi livelli; per non parlare della complessiva situazione economica anche dell’Eurozona, dove l’inflazione ha raggiunto il 9,1%, che in un certo senso evoca quella del primo shock petrolifero degli iniziali anni Settanta del secolo scorso, delle “domeniche a piedi”, dello straordinario arricchimento dei Paesi produttori dell’oro nero.

Ma oggi gli strumenti per reagire, per evitare i gravi impatti sui redditi dei ceti deboli, sulla produzione e sul risparmio, sono ben più numerosi di allora e potenzialmente più efficaci.

L’aumento dei prezzi non è dovuto a un destino cinico e baro. Le cause sono note: il balzo del prezzo del gas e di quello correlato dell’elettricità, gli impatti, a cominciare da quelli proprio sul gas, della guerra contro l’Ucraina, le conseguenze non estinte della pandemia, le difficoltà geopolitiche.

Se non ci si vuole consegnare a questa ingiusta imposta, accentuando le ineguaglianze e impedendo la crescita dell’economia, come se si trattasse di un evento atmosferico imprevedibile e non fronteggiabile, allora occorre contrattaccare con una strategia che faccia leva sulle diverse istituzioni competenti e sugli strumenti all’uopo disponibili.

La prima linea è quella della Bce, il cui Direttivo si riunisce l’8 settembre ed è chiamato a decidere il nuovo livello dei tassi d’interesse. È un dovere tassativo dell’Istituto farlo, considerato che l’unico mandato che ha è quello del mantenimento della stabilità dei prezzi fissata nel target del 2% simmetrico.

Ma è anche un obbligo morale riparare al grave errore compiuto in oltre un anno e mezzo con il ritenere transitoria la crescita dell’inflazione: una valutazione clamorosamente smentita da ciò che poi è accaduto. Dalla pletora di dichiarazioni rilasciate in questi giorni si delinea, però, una divaricazione tra una parte del Direttivo che vorrebbe una forte stretta e un’altra parte che, invece, preferirebbe incrementi minori e graduali dei tassi perché, diversamente, si potrebbe danneggiare non poco la crescita, mentre incombe anche l’ipotesi di una recessione.

In effetti, l’abilità del banchiere centrale sta proprio nel saper calibrare acceleratore e freno; come il medico, deve osservare l’aureo principio “primum non nocere, secundum lenire dolorem”.

Una linea rigoristica sarebbe dannosa, ma lo sarebbe pure la mancanza di una strategia di anticipo, limitandosi a reagire di volta in volta, come è stato deciso dalla Bce e contraddicendo la stessa linea della “forward guidance”, della guida in avanti sempre sostenuta. Vedremo, comunque, se si arriverà e come al bilanciamento delle opposte esigenze e al raccordo con le preannunciate decisioni comunitarie.

Ma non basta ovviamente la politica monetaria. Essendo, ormai, l’inflazione un problema pure dell’Unione Europea e dell’Eurozona, le istituzioni europee hanno il dovere di intervenire e non solo con la progettata operazione volta a separare il prezzo dell’elettricità da quello del gas, su cui si discuterà nel Consiglio dei ministri europei del 9 settembre (un giorno dopo il Direttivo della Bce) in vista della sperata applicazione di un tetto al prezzo dello stesso gas, pur con in suoi problemi applicativi.

Ma l’Unione dovrebbe anche elaborare un organico piano anti-inflazione con cui si raccordino i piani nazionali, fondato pure, per una parte, sulla condivisione di risorse e di debiti.

È il momento in cui le istituzioni dell’Europa devono trarre le conseguenze da uno stato di eccezione che riguarda l’intera area, pur con le naturali differenziazioni.

Poi vi è il ruolo dell’Italia. Bene reggere fin qui senza ricorrere allo scostamento di bilancio, ma quest’ultima operazione potrebbe, alla fin fine, risultare inevitabile e, allora, bisognerà ricorrervi tempestivamente. Sono necessarie misure a breve termine che si ricolleghino a quelle strutturali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È la politica economica e sociale che deve reagire con una visione non limitata alla prossima settimana: è vero che il governo è dimissionario, ma se si occupa del futuro di Ita Airways a maggior ragione deve farsi carico di misure anche straordinarie che la Costituzione consente ammettendo il ricorso ai decreti legge pure ad opera di un governo in uscita.

Anzi, le stesse Camere conservano, benché sciolte, i loro poteri (articolo 61 della Carta) fino all’insediamento delle nuove, per cui teoricamente vi sarebbe spazio per le iniziative sostenute da diverse parti. Dopo tanto parlare, è ora legittimo attendersi iniziative concrete.