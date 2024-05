Mercoledì 29 Maggio 2024, 00:07

Sarà perché tra pochi giorni ci saranno le elezioni, e speriamo sia davvero solo per questo, ma mai l’Unione Europea aveva dato una così triste impressione di scollamento. Ogni paese sembra andare per conto suo, i leader politici non fanno che esprimere nuove idee e dissociarsi da quelle degli altri, si fanno incontri conclusi da dichiarazioni roboanti alle quali seguono raramente fatti concreti. La Russia e la Cina ci guardano con sufficienza, pensando che il declino dell’Occidente sia ormai avviato e che il nuovo ordine mondiale da loro auspicato non sia lontano. Soprattutto, si sente la mancanza nelle discussioni europee di un protagonista del quale oggi ci sarebbe molto bisogno: la Gran Bretagna. Ci si è preoccupati molto delle conseguenze economiche della Brexit, ma si è data poca importanza a quelle relative alla difesa comune e al ruolo che Londra avrebbe potuto avere nel cercare soluzioni condivise contro le prepotenze di Putin o nella disastrosa situazione del Medio Oriente.

Dell’assenza di Londra, e della confusione che regna a Bruxelles, approfittano Francia e Germania per suggerire le decisioni che è sempre più difficile prendere mettendo d’accordo 27 interlocutori, ognuno dotato di un diritto di veto. Il presidente francese Macron e quello tedesco Scholz hanno dichiarato ieri di essere d’accordo sul fatto che bisogna portare il sostegno all’Ucraina «ad un nuovo livello». Per ora si parla di risorse finanziare da trovare nell’ambito del G7, probabilmente i beni russi confiscati. Ma «un nuovo livello» vuol dire molte cose, e non esclude altre opzioni.

Ogni nuovo giorno porta in Europa la sua pena, e ieri è toccato al ministro degli Esteri polacco, Rodoslaw Sikorski, gettare altra benzina sul fuoco delle divisioni e delle polemiche. In una intervista, non ha escluso che truppe polacche possano essere impiegate sul campo in Ucraina, perché «dovremmo lasciare Putin con il fiato sospeso sulle nostre intenzioni». La minaccia di usare armi atomiche «è l’ultima carta che Putin può giocarsi» e se vuole la pace basta che faccia una telefonata ai suoi generali e ordini il ritiro dall’Ucraina.

Solo Macron aveva finora ipotizzato l’utilizzo di truppe europee a fianco di quelle di Kiev, causando dure reazioni da parte di quasi tutti gli altri stati dell’Unione. Pochi giorni fa, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, aveva proposto che le armi dell’Alleanza atlantica fossero usate anche per colpire obiettivi sul territorio russo, provocando anche lui tutta una serie di distinguo e di scandalizzati commenti, con solo Gran Bretagna, Polonia e Paesi baltici favorevoli.

Le opinioni espresse da Sikorski preoccupano non solo per il tono bellicoso, ma anche perché portano allo scoperto la convinzione di numerosi paesi europei che la pace debba passare unicamente dal ritiro delle truppe russe dall’Ucraina: è l’unica condizione che Putin non potrà mai accettare, perché rappresenterebbe la sua fine politica. L’idea di una trattativa, con cessione di qualcosa da entrambe le parti, non è neppure presa in considerazione dai polacchi, da Kiev e da altri paesi. Scholz e Macron hanno invece sottolineato che un tavolo per la pace è possibile a patto che «le parti siano disposte a negoziare e ci siano le condizioni per farlo”.

L’Europa non è mai stata così divisa e nelle crepe aperte dalle discussioni fra leader politici non sempre all’altezza del loro ruolo si insinuano le nuove mire territoriali russe e l’espansionismo economico cinese. Le autocrazie hanno un vantaggio sulle democrazie: le decisioni vengono prese molto più rapidamente, non c’è bisogno di discutere e di mediare come deve fare l’Europa. Ma le democrazie vanno difese e devono trovare gli strumenti che garantiscano la loro sopravvivenza contro l’arroganza dei dittatori. Quando la Gran Bretagna rimase l’unico paese al mondo a combattere Hitler, si formò un governo di emergenza appoggiato anche dai Laburisti, e il premier Churchill ebbe il potere di assumere con rapidità le decisioni necessarie alla vittoria. Dov’è questo spirito in Europa, ora che un altro dittatore vuole prendersi territori che considera suoi? Saranno Macron e Scholz i nostri Churchill?

L’Europa si avvia alle elezioni pensando ai riflessi che avranno nell’orto di casa, mentre bisognerebbe mandare a Bruxelles le persone più capaci e responsabili, in grado di affrontare le gravi sfide che abbiamo di fronte. E la mancanza della Gran Bretagna si sente molto: alcuni supporter della difesa comune europea hanno visto la Brexit più come una liberazione che come una perdita, ma l’assenza della maggiore potenza militare europea dalle discussioni si fa sentire, e lascia a Francia e Germania il compito di indicare una via ai litigiosi stati dell’Unione. Ma ora ricominceranno i distinguo, perché qualcuno non vorrà accettare decisioni prese da altri, e su che cosa significa «nuovo livello» della guerra si discuterà per settimane, mentre le truppe di Putin avanzano sempre più indisturbate.