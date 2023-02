Mercoledì 15 Febbraio 2023, 00:05

Il voto del Lazio e della Lombardia, con il successo dei partiti della maggioranza, parla a diversi destinatari, ma anche al convitato di pietra, cioè agli astenuti in altissima percentuale. I partiti che hanno conseguito la vittoria, legittimamente possono affermare “nunc est bibendum”, bisogna metaforicamente brindare al non comune risultato.

Al contempo, però, si rinsalda l’esigenza di un impegno straordinario non solo del governo delle due Regioni interessate agli esiti elettorali, ma anche e innanzitutto a livello nazionale. Si potrebbe dire che il voto, unito alle contestuali stime d’inverno della Commissione europea sulle buone previsioni di crescita anche per l’Italia e di un’inflazione che, benché morda, è tuttavia calante, impone l’apertura di una nuova fase per la quale vengano meno alibi, antagonismi, esclusivismi, protagonismi e bandierine identitarie nella stessa maggioranza.

Visto il consenso del suffragio popolare, è d’obbligo operare un sostanziale reset e assumere la prima grande sfida che si prospetta: l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha assoluta preminenza rispetto agli interessi dell’Italia e che richiede un confronto con tutte le forze disponibili, politiche, economiche e sociali, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano. È una sfida che tocca il futuro dello Stato italiano per le riforme che direttamente o indirettamente - a cominciare da quella fiscale - sono legate al Piano che deve costituire la vera leva del rilancio sia economico che sociale.

Non si dovranno deludere, ma al contrario vanno realizzate in pieno e con maggiore efficacia le aspettative che, a partire dal Recovery Plan, l’impresa e il lavoro hanno potuto legittimamente concepire. Domani è in calendario un Consiglio dei ministri che dovrebbe adottare misure per rafforzare la governance del Pnrr attribuendo, tra l’altro, competenze organiche e unitarie a una Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, introducendo modifiche organizzative nel ministero dell’Economia e adottano snellimenti autorizzativi e procedurali, riducendo la linea di comando.

Dovrà poi seguire, nel confronto con la Commissione Ue, la revisione di alcuni contenuti del Piano, una rivisitazione che si impone soprattutto per il forte aumento dei costi mentre cambiava lo scenario internazionale, per rafforzare l’efficacia e le modalità della realizzazione degli obiettivi.

La flessibilità nell’uso delle risorse di cui si è discusso nel recente vertice dei Capi di Stato e di governo non può non essere riconosciuta all’Italia. Sistemati e attualizzati governance, procedure di vario tipo, specifici contenuti oltre ai costi, la “macchina” sarà su strada e al suo percorso è auspicabile che tutti collaborino.

E ciò non solo per quel che il Piano prevede, ma anche per quel che può significare la sua realizzazione, per quanto può mettere in moto, per la straordinaria esperienza che rappresenta nell’attività di programmazione, per le relazioni istituzionali e sociali, interne e internazionali, che sono collegate.

Senza correre il rischio di enfatizzarne la portata, si può dire che una adeguata formazione, attuazione e gestione del Piano e delle riforme previste può essere anche una spinta che stimoli una maggiore partecipazione democratica e un maggiore interesse per la vita politica, cominciando a incidere positivamente nell’area della preoccupante astensione dal voto. Famiglie e imprese devono costituire il costante riferimento.

Al governo si deve dire, mai come ora «Hic Rhodus, hic salta» (dimostraci ciò che affermi, qui e ora).