Donald Trump è colpevole. Oppure è una vittima. Non è necessario entrare nella vicenda giudiziaria di Trump per capire che, sul piano politico, l’ex Presidente proverà a giocarsela così: fare la vittima, e convincere l’America che la condanna è solo uno sporco trucco per metterlo fuori gioco. Come andrà a finire è difficile dirlo: c’è ancora da attendere la determinazione della pena, poi il sicuro ricorso in appello da parte della difesa e un iter processuale che non si concluderà certo prima delle elezioni di novembre. Non si sa se Trump finirà anche solo un giorno in prigione, e se lui stesso potrà votare. Non si sa che cosa accadrà agli altri procedimenti aperti e se tutta questa storia avrà effetti nel voto: intanto, i sondaggi danno Trump in vantaggio su Biden, e i finanziamenti alla sua campagna elettorale sono in crescita.

In mezzo a tutte queste incertezze una cosa è, però, certa: scegliere per sé il ruolo della vittima paga. Altrimenti – vengo bruscamente a un esempio di casa nostra – come sarebbe possibile che perfino un generale dell’esercito, un capo di stato maggiore, conduca la propria campagna non esibendo stellette e atti di eroismo, ma protestando di trovarsi dalla parte negletta di una minoranza calpestata, nel mondo al contrario in cui a suo dire ci tocca oggi di vivere?

La vittima è, oggi, la voce più ascoltata. È ascoltata nei programmi televisivi, è ascoltata nei dibattiti politici, in ambito giudiziario, in sede storiografica. Ed è anche un bene che sia così, se questo significa riparare al torto più grande, che consiste proprio nel restotuire alla vittima la possibilità di farsi sentire. Ma la logica risarcitoria con la quale ci si accosta all’offesa patita, al diritto calpestato, alla violenza subita o alla ingiustizia perpetrata è diventata, nell’età d’oro della rivendicazione in cui viviamo, un genere di discorso di sicuro successo. E il successo si sposa assai poco con la postura vittimaria. Com’è possibile avere successo – cioè riconoscimento sociale, risonanza mediatica, fama – ed essere al contempo vittime? Eppure è quel che incessantemente raccontiamo. Quel che alimenta cospicue raccolte di fondi e candidature, pubblicazioni di grande richiamo e curriculum. Vittime silenziose, in effetti, quasi non ce ne sono più. E così, se Trump finisce sotto processo e viene condannato, è perché è vittima della macchinazione giudiziaria orchestrata a suo danno. Saviano non è invitato alla Buchmesse di Francoforte? È vittima di un’odiosa e ingiustificabile censura. Non entro nel merito e non intendo paragonare faccende ovviamente diverse: mi limito solo a notare che questo è il modo in cui le storie finiscono in prima pagina. Magari c’è davvero un ostracismo nei confronti di Roberto Saviano, così come è possibile che questa storia della pornostar pagata per il suo silenzio sia montata a fini politici. Non escludo nulla, né affermo nulla. Dico solo che, messa così, la storia funziona, acchiappa pubblico e voti.

«La vittima è l’eroe del nostro tempo. Essere vittime dà prestigio, impone ascolto, promette e promuove riconoscimento, attiva un potente generatore di identità, diritto, autostima». Così lo scrittore e saggista Daniele Giglioli presenta la sua «Critica della vittima», apparsa giusto dieci anni fa da Nottetempo e fresca di ristampa, a riprova che il paradigma vittimario non conosce battute d’arresto. Se ci fossero ancora marxisti in giro, ci potrebbero fornire un criterio: guardategli il portafoglio, se è pieno è ben difficile che sia una vittima. Ma forse è un’analisi troppo rozza. E però si deve poter distinguere, anche solo per non confondere la realtà e le sue caricature. È vero che proprio Marx diceva che le tragedie della storia si ripetono in forma di farsa, ma insomma: si è mai visto un regime autoritario e illiberale in cui si parla da mane a sera solamente e soltanto del fascismo incombente? Eppure, da noi, questo tema, cioè questo gioco a fare le vittime, costituisce il motivo di fondo della campagna elettorale della sinistra. Di nuovo, non guardo qui ai particolari; quel che segnalo è anzitutto un certo ethos comunicativo, a cui indulgono tutti, anche la maggioranza e la stessa Giorgia Meloni, quando per esempio rivendica di essere l’underdog della politica italiana.

Conseguenza sinistra e inevitabile del trionfo della vittima, scriveva Giglioli, è però «il proliferare di vittime presunte, potenziali, aspiranti, e talvolta ciecamente false». Ora, non posso essere io a decidere in quale categoria rientri Trump, ma ho il vago sospetto che non lo ritroveremo, un giorno, in compagnia di Abele. Nessuno tocchi Caino, certo: anche Trump ha tutto il diritto di protestarsi innocente. Però cercavamo un criterio per distinguere, ed eccolo: Abele, la vittima, fu ucciso, mentre Caino, cacciato via dal Signore, pensò bene di fondare la prima città della storia.

Si diede alla politica, insomma.