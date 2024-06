Martedì 11 Giugno 2024, 00:05

Un successo senza se e senza ma quello di Giorgia Meloni. Avvenuto in condizioni di gioco non facili, basti pensare alle ristrettezze economiche nelle quali il governo si è dovuto muovere in questi venti mesi dall’inizio della legislatura, e che si deve all’uso di un doppio registro. Da una parte la premier super-pop, il format dello «scrivi Giorgia», la capacità​​​ di stabilire una connessione politico-sentimentale con gli elettori - evidentemente non solo con quelli originari, perché FdI è andata oltre il risultato del 26 per cento delle Politiche del 2022 - che si è riattivata nonostante il potere, come si vede nei casi di Macron e Scholz, logori chi ce l’ha. E appartiene a questo registro, a questo primo Canone Giorgia, la scelta di puntare a un’esposizione pubblica della sua leadership in cui il principio di autorità - io guido la nazione, io sono stata scelta dal popolo per portare avanti l’Italia senza farmi irretire dalla difficoltà - si unisce al principio di prossimità: il sono sempre la stessa di prima, non mi sono rinchiusa nel Palazzo, sono vicina alla gente perché continuo ad essere gente. E sarà pure una retorica quella dell’underdog ma come retorica funziona.

A questa linea di condotta quasi orizzontale rispetto ai cittadini, pur non nascondendo che le responsabilità di chi è classe dirigente appartengono a una sfera di Stato e rispondono a visioni e a azioni connaturate all’autonomia della politica, Meloni ha affiancato l’altro registro che è quello che spiega l’ottimo risultato ottenuto da lei e dal suo partito nel Nord-est e nel Nord-ovest (dove un elettore su 3 ha scelto FdI) e le buone performance nelle altre aree del Paese, più quelle del Centro che quelle del Sud (e pensare che la vecchia fiamma era forte soprattutto nel Mezzogiorno), a forte densità di industrie piccole e grandi, di imprese anche artigiane, di laboriosità che cerca di fare sistema, di distretti che spingono l’Italia. Oltre alla Giorgia pop, insomma, la Giorgia produttivista.

Questo mix ha prodotto fiducia e affidabilità, ha dato senso e consenso. L’aspetto pragmatico dello stile Meloni è stato cruciale nella creazione di questa vittoria. Il messaggio che si è voluto mandare ai cittadini in questi quasi due anni di governo non è stato quello della post-politica, dell’amministrazione per l’amministrazione, della neutralità, ma quello di un pragmatismo al servizio di una cambiamento radicale (basti vedere la radicalità delle tre riforme in campo: premierato, autonomia differenziata e riforma della giustizia) e questo approccio in un Paese bisognoso di concretezza ha incontrato un favore non imprevedibile.

La Meloni produttivista è anche quella che è piaciuta perché sta dando stabilità di governo (solo i media si divertono ad esagerare i dissidi interni alla maggioranza, e a darne una rappresentazione apocalittica del tipo: l’esecutivo cade oggi, anzi domani. O forse non è caduto già?) e soltanto la stabilità può produrre fatti.

E così il governo che doveva spaventare, addirittura facendo tornare l’Italia al fascismo o a un nuovo fascismo o al «fascismo eterno» (copyright Umberto Eco e i suoi ripetenti), secondo il bla bla da salotti radical chic, da terrazze lontane dal senso comune e anche dal buon senso, da predicazioni auto-referenziali e da talk show popolati dai soliti noti con le solite frasi fatte e le consueta previsioni a vanvera, è stato scelto per la seconda volta in queste vere e proprie elezioni di mid-term proprio perché non spaventa ma evidentemente rassicura. E lo fa - questo il giudizio degli italiani, o almeno di quella metà che è andata a votare e l’astensionismo è una sconfitta di tutti - perché ha scelto di stare dalla parte giusta in politica estera, ossia con l’Europa e con il patto atlantico; perché prova a fronteggiare senza estremismi ma anche senza buonismi i flussi immigratori; perché procede sul Pnrr nella piena consapevolezza della sua importanza per la vita di tutti e per la modernizzazione del Paese; perché chiede più espansività e meno rigorismo nel patto di stabilità; perché riesce a trasmettere che, a dispetto dei pochi soldi in cassa, è necessaria una prossima legge di bilancio che dia spinta alla crescita. Il consenso avuto da Meloni in queste ore è il punto coagulo di questa cultura diffusa in Italia e tra i cittadini che giudicano non sulla base di parametri astratti, o addirittura ideologici, ma sulla sostanza di ciò che vedono e di ciò che vivono.

E appartiene a loro, cioè a noi come corpo elettorale, anche la scelta consapevole di avere voluto puntare sul bipolarismo in questo voto che sarebbe proporzionale, così è il sistema per le Europee, ma paradossalmente ha prodotto una netta divisione in due del campo politico. Oltretutto, il bipolarismo da campagna elettorale non è stato di tipo (metaforicamente) armato, non è stato contundente e non è stato fondato sull’eccesso di vicendevole demonizzazione (al netto delle normali polemiche da comizi) tra Meloni e Schlein. Oltretutto a Meloni conviene avere un’opposizione forte e agguerrita, perché come si sa quando l’opposizione è debole si amplificano le divisioni nella compagine di governo.

E così, Meloni resterà premier fino alla fine della legislatura, con questa elezioni di mid-term come buon auspicio per il referendum del 2026 sul premierato anche se due anni in politica valgono un secolo, e gli altri continueranno ad esercitare più o meno gli stessi ruoli con le stesse modalità che si sono viste finora. Sono improbabili gli azzardi dei soci di maggioranza, né si prevedono possibili sortite minacciose da parte dell’opposizione. I cittadini hanno imposto la continuità. E il doppio registro di Giorgia ha lavorato per convincerli a scegliere questo.

