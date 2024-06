Martedì 4 Giugno 2024, 00:51

Fatti non foste a viver come bruti, deve aver detto Luciano Spalletti ai suoi azzurri che si preparano a superare le colonne d'Ercole e a navigare nel mare aperto dell'Europeo, con gli stupori e i tremori del caso. Così per educarli, o per temprarli, come se fosse un precettore dell'antica Grecia ha scelto la terapia della bellezza. Anziché condurli per musei, li ha portati a pranzo con le deità calcistiche della storia patria, cinque simboli che solo a guardarli fanno battere il cuore, belli come sono belli gli eroi, forti come sono ed erano i fuoriclasse.

Li hanno amati tutti, li abbiamo rimpianti tutti, ogni volta. Sono gli emblemi di epoche, pietre di paragone eterne. Per giunta, e la scelta è stata voluta, tutti numeri 10, in singolare antitesi con i tempi che corrono, visto che la figura del 10, rifinitore e genio della lampada, per l'evoluzione tattica e cervellotica del gioco è praticamente scomparsa.

Ma la bellezza e il talento non hanno età, il tempo non può sfiorirli, e ad ammirarli c'è sempre qualcosa da imparare. Come Gianni Rivera, il Golden Boy che fu il primo accecante esempio di talento assoluto nel Dopoguerra, e si capiva già dall'esordio a 15 anni che fosse un predestinato; fu contestato e amatissimo, ma i suoi assist a occhi chiusi e la leggerezza nel tocco sono una goduria anche adesso a vederli sul web se non si ha avuto la fortuna di ammirarli dal vivo, e fu il nostro primo grande numero 10, nonché l'eroe di Italia-Germania 4-3, nonché testa pensante come poche altre nel mondo del pallone. Poi ci fu Giancarlo Antognoni, regista più classico, l'eleganza della falcata, il tiro da lontano, e che furia, che eroico combattente a Spagna '82, dove fu fiorettista e manovale, e saltò la finale vittoriosa per un buco nel piede rimediato da un polacco. Poi venne Robi Baggio, Codino divino, il fisico da scricciolo e tutti quei prodigi di destrezza leggera in Nazionale, con tre Mondiali da protagonista e mai finiti bene, e le bellezze dispensate nei club.

E Alex Del Piero, Pinturicchio, l'apoteosi della carriera in azzurro a Berlino 2006, la linguaccia e il trionfo. Con lui ad alzare la Coppa del Mondo quella sera c'era Francesco Totti, l'ultimo dei grandi “10” in ordine di anagrafe ma non di talento: l'unico, dei fantastici cinque, ad aver giocato solo in una squadra, la Roma, e sempre e solo quella vorrà. Guardate la bellezza, e ispiratevi, ha detto Luciano Spalletti ai suoi giocatori. I cinque, ognuno un mondo, diversissimi tra loro come solo i capolavori assoluti possono essere, si sono concessi con piacere, e hanno raccontato di sé ai ragazzi, e hanno dispensato consigli. I miti possono, e devono.

A volte, possono solo quello. Nessuno dei cinque numeri 10 di ieri a Coverciano, tranne Antognoni che di recente ha ricominciato a lavorare con l'Under 21, ha un ruolo nel calcio italiano. Dev’essere la solitudine dei numeri 10,