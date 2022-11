Giovedì 3 Novembre 2022, 00:12

Mentre la popolazione ucraina vive al buio, al freddo e senza acqua, Roma si prepara ad ospitare una manifestazione per la pace che annuncia una straordinaria partecipazione. Non c’è dubbio che chi sarà in piazza viva con grande empatia la sofferenza del popolo di Kiev e condanni la “volontà di potenza” di Putin. Eppure, a leggere il “manifesto” di convocazione dell’evento di sabato prossimo non si può non annotare, tra le tante parole condivisibili, anche una malcelata ipocrisia e un sostanziale errore di analisi. L’ipocrisia, più volte riproposta nel dibattito di questi mesi, sta nel dichiarare di voler certamente difendere l’Ucraina ma poi fermamente rifiutarsi di proseguire nell’invio di armi. E come dovrebbe difendersi allora la gente di Zelenski? I meno giovani ricorderanno le grandi manifestazioni contro l’aggressione americana in Vietnam. Nessuno aveva dubbi allora che l’unica via per la pace era che gli “yankees” se ne tornassero a casa. E, analogamente, non veniva sollevata alcuna obiezione al fatto che Russia e Cina fornissero armi all’eroico popolo di Ho chi Min. Perché cambiare paradigmi oggi che l’aggressore si chiama Russia?



Più importante ancora è l’errore di analisi sulla guerra. Nel testo degli organizzatori essa viene descritta come una “contesa” che, giustamente, non può essere risolta da un “conflitto armato”. Di qui la proposta che l’Italia, l’Ue e l’Onu si facciano protagonisti di una conferenza internazionale per imporre a Kiev e Mosca un negoziato. Ebbene, se si trattasse davvero di una “contesa” territoriale tra due Stati la proposta sarebbe ineccepibile. Ma la storia è diversa: qui si tratta di un’invasione premeditata e illegale di Mosca che pretende, dopo la Crimea, di appropriarsi di altre regioni ucraine. In altre parole, non si confrontano due “litiganti” tra i quali mediare, ma una potenza imperiale e una nazione aggredita che, in nessun caso, possono essere messi sullo stesso piano. Perciò l’Italia, l’Ue e l’Onu non accettano di essere equidistanti. Ma ammettiamo pure che un negoziato sia possibile: è realistico pensare che esso si concluda con il ritiro dei russi? O, più verosimilmente esso porterebbe a qualche “concessione territoriale” a Mosca? E, in questo caso, potrebbe la comunità mondiale sottoscrivere un trattato che premi la logica del più forte, platealmente alterando il diritto internazionale? Non si aprirebbe così la strada ad un mondo ancora più ingiusto, dominato proprio da quella volontà di potenza che si dice di voler sconfiggere?



Attenzione: come si sa, queste tesi in Italia non sono appannaggio esclusivo dell’opposizione (anzi, esse propongono motivi di ulteriore collisione tra la parte “governativa” del Pd e i 5stelle). Si tratta, invece, di posizioni che influenzano anche settori della maggioranza, dalla Lega a Berlusconi. C’è allora da chiedersi: come mai mondi così diversi finiscono per ritrovarsi dalla stessa parte della barricata? La risposta è una sola e non può essere sottaciuta né sottovalutata: gran parte dell’opinione pubblica è stanca di questa guerra. Sarà pure colpita dalla sofferenza ucraina ma non sopporta di veder alterato il proprio stile di vita e la propria salute economica. Ma, insomma, si mettessero d’accordo! Non possiamo pagare noi per le loro “contese”! Questo atteggiamento che guarda al sodo dei propri interessi, disinteressandosi della libertà dei popoli e del diritto internazionale, si va diffondendo sempre di più. Perciò tutte le democrazie fanno oggi i conti con milioni di “nuovi indifferenti”. Ma così il pacifismo rischia di trasfigurarsi in una sorta di pa-cinismo.



Intendiamoci, si tratta di sentimenti del tutto comprensibili. Bisogna però sapere che, proprio sulla loro affermazione, si basa oggi il calcolo di Putin. Fallita la guerra lampo, in difficoltà nel conflitto, colpito più duramente di quanto voglia far intendere dalle sanzioni, il dittatore di Mosca conta ormai solo sul fattore tempo. Più che sul nucleare, il cui uso è vagheggiato dai suoi capi militari, lo zar intende far leva sulle sue doti di “temporeggiatore”. E’ sicuro, infatti, che l’Occidente, che lui giudica in grande decadenza di valori, non potrà e non saprà reggere a lungo alle conseguenze del conflitto. Aspetta, protervo, la lacerazione delle nostre opinioni pubbliche e la divisione tra i nostri Stati. Ebbene, questo suo obiettivo va ricordato non solo a chi scende in piazza, ma soprattutto alle leadership europee. Lo sanno Germania, Olanda e tutti coloro che rifiutano un accordo sul prezzo del gas che la vera risposta a Putin (oltre e più che l’invio di armi) è l’unità dell’Europa? Finora hanno mostrato di saperlo ma, come detto, già si avvertono le prime crepe.

Chi mostra di averlo davvero capito è la nostra nuova premier che, in Parlamento, è stata assai chiara. Ora Giorgia Meloni, impegnata nel suo primo tour europeo, ha l’occasione di far valere nell’Unione la posizione italiana. Difendersi insieme, e con inedita solidarietà, da ogni difficoltà economica: per non essere costretti a tradire la libertà e il diritto internazionale.