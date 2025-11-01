sabato 1 novembre 2025, 00:38

I tentativi di Donald Trump di fare da mediatore per un accordo di pace in Ucraina, per ora, sono falliti. Vladimir Putin non è disposto a fermare i combattimenti senza affrontare quelle che i russi definiscono le “cause profonde” del conflitto — una formula che, a Kiev, suona come una richiesta di limitare fortemente la propria indipendenza. La risposta che arriva dalle capitali europee e da una parte delle istituzioni di Washington è che occorre aumentare i costi per la Russia: Putin capirebbe solo il linguaggio della forza, dunque bisogna fornire all’Ucraina armi capaci di colpire in profondità il territorio russo e utilizzare le sanzioni per danneggiare l'economia di Mosca – come comincia a fare lo stesso Trump, chiedendo aiuto anche alla Cina.

Tuttavia, i fatti di questi anni raccontano un’altra storia: finora ogni passo verso l’escalation ha semplicemente provocato una reazione speculare, con nuove minacce e l’utilizzo di missili più potenti. Chi segue attentamente il dibattito politico interno al Cremlino sa che, quando vengono colpite infrastrutture o città russe, crescono le pressioni su Putin non per sedersi al tavolo delle trattative, ma per “spianare Kiev”.

Rimane dunque un paradosso apparentemente senza soluzione: l’Ucraina deve difendersi, e ha certamente il diritto di attaccare la Russia, ma senza un intervento diretto della Nato – che comporterebbe rischi inaccettabili – non ha realisticamente la possibilità di ottenere una vittoria piena. A questo punto, la sfida è capire come convincere i russi ad accettare un congelamento del conflitto, senza imporre a Kiev concessioni che comprometterebbero la sovranità del resto del Paese.

Il primo ostacolo da superare è l’idea secondo cui non si possa trattare con Putin perché mirerebbe solo a conquistare altri territori e ricostruire l’impero russo. Non riflette la realtà attuale, considerate le evidenti difficoltà militari di Mosca in Ucraina e il fatto che, tra il 2014 e il 2022, il Cremlino evitò di annettere il Donbas nonostante le forti pressioni dei nazionalisti. Allora puntava sulla neutralità ucraina e chiedeva alla Nato un trattato per tenere le forze occidentali lontane dai propri confini. Joe Biden ha respinto quelle “linee rosse” e l’idea che la Russia avesse diritto a una sfera d’influenza in Europa orientale. Putin ha risposto con la forza, dando inizio a una guerra disastrosa.

Esiste però un modo per garantire che l’Ucraina resti indipendente e legata all’Occidente, pur rispettando le preoccupazioni russe sulla presenza della Nato ai propri confini. Non si tratterebbe solo di confermare che Kiev rimarrà fuori dall’Alleanza Atlantica, ma anche di impegnarsi a non dispiegare truppe di altri Paesi Nato sul territorio ucraino. In cambio, Mosca deve riconoscere il diritto dell’Ucraina a difendersi, con la fornitura di armi adeguate e l’addestramento da parte delle nazioni occidentali, a condizione di evitare il posizionamento di missili avanzati capaci di minacciare il territorio russo.

Come già riconosciuto da Putin, l’Ucraina potrà accedere all’Unione Europea, avviando così il proprio percorso di integrazione nel mondo occidentale. Potrebbe in questo modo rafforzare la propria sicurezza senza creare una linea di scontro diretta tra Nato e Russia.

La questione dei confini resta importante ma secondaria, e ormai riguarda meno dell’un per cento del territorio ucraino. La Russia non ha la possibilità di spingersi fino a Odessa o Kiev, e dovrà piuttosto negoziare su limitate fasce di territorio nel Donbas. Se le parti riuscissero a riconoscere una sorta di “sfera di sicurezza” – come proposto su questo giornale lo scorso 24 settembre – Mosca perderebbe la scusa di doversi difendere dall’allargamento della Nato, mentre Kiev sarebbe ben armata e manterrebbe la sovranità politica.

Nonostante l’apparente stallo, un accordo non è lontano, se si affronta con realismo questo nodo fondamentale degli equilibri strategici della regione.

