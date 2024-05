Venerdì 31 Maggio 2024, 00:44

Le reazioni all’intervista del Segretario Generale della Nato Stoltemberg di qualche giorno fa stanno portando alla luce una discussione che negli ultimi mesi era già in corso tra gli alleati su come rafforzare il sostegno alla difesa dell’Ucraina, facendo così emergere le posizioni diverse tra i Paesi Nato e, al loro interno, tra le forze politiche. La nostra Presidente del Consiglio commentando le parole di Stoltemberg lo ha invitato a una maggiore prudenza e proprio alla luce delle divisioni tra i leader europei. L’invito è apparso quanto mai opportuno. Ma cos’ha detto in realtà Stoltemberg? Innanzitutto non ha annunciato alcuna prossima iniziativa militare della Nato e del resto non avrebbe potuto farlo senza una autorizzazione dei Paesi membri.

Ha semmai ribadito con chiarezza che la Nato non ha alcuna intenzione di entrare direttamente in campo contro la Russia e che non interverranno truppe Nato in Ucraina. Si è quindi rivolto ai Paesi che hanno fornito armi e mezzi all’Ucraina sollecitandoli ad autorizzarne l’uso difensivo contro quelle basi militari collocate in territorio russo, a ridosso del confine ucraino, dalle quali partono i bombardamenti contro Kharkiv che è la seconda città Ucraina dopo Kiev. Questo d’altro canto appare l’unico modo per difendere la popolazione civile dagli insistenti e violenti bombardamenti di queste ore. Ovviamente una simile decisione è nelle esclusive prerogative di ciascun Paese e Stoltemberg ha incitato in particolare quei Paesi che forniscono mezzi funzionali ad attaccare quelle basi militari e non altri obiettivi, con esclusivo scopo difensivo e dunque nel pieno rispetto delle norme di diritto internazionale. Come ha già fatto la Gran Bretagna concedendo questa autorizzazione. Sicuramente l’Italia non è destinataria di un simile appello per il tipo di supporto militare sinora da noi concesso all’Ucraina. Eppure, con sfumature molto diverse tra loro, la quasi unanimità degli esponenti politici italiani intervenuti ha respinto l’invito di Stoltemberg con argomenti che sembrano guardare più ai rispettivi interessi elettorali che ai contenuti della sua intervista e ai destini dell’Ucraina.

Approccio che sta caratterizzando il confronto politico interno anche negli altri Paesi europei e negli stessi Stati Uniti. È la conferma che l’attesa dei risultati delle prossime elezioni europee e ancor più delle successive elezioni presidenziali negli Usa rinviano piuttosto che accelerare i tempi e i modi di una possibile soluzione del conflitto. Al momento dunque l’unica possibilità per definire la piattaforma di una seria iniziativa diplomatica che aiuti l’apertura di un dialogo tra le parti è la Conferenza di Pace prevista per il 15 e 16 giugno prossimi in Svizzera. I russi hanno già annunciato che non ci saranno, gli americani invece parteciperanno, vedremo se anche con Biden e non sappiamo ancora cosa faranno i cinesi. Senza caricarla di grandi aspettative potrebbe essere questa, in ogni caso, l’occasione per rilanciare un protagonismo europeo finora assente su questo come su altri decisivi dossier. Assenza dovuta alle divisioni tra i Governi degli Stati membri e a quelle interne di ciascuno di essi, puntualmente descritte su questo giornale da Vittorio Sabadin. È proprio su quelle divisioni che gioca la Russia per perseguire le proprie mire espansionistiche e le velleità imperiali di Putin. Divisioni alimentate con una intensa campagna di disinformazione, sia palese che occulta, mirando addirittura ad addebitare la responsabilità di una terribile escalation del conflitto a chi sta aiutando l’Ucraina nel difendersi e non alla costante pioggia di bombardamenti russi che continuano a colpire l’Ucraina e a mietere innocenti vittime civili.