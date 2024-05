Venerdì 31 Maggio 2024, 00:40

Si stava meglio quando si stava peggio? Cioè: il mondo era più sicuro nel tempo della “guerra fredda”? I diversi e atroci conflitti armati che infiammano il pianeta costringono a porsi una domanda che mai avremmo pensato potesse tornare storicamente attuale. Il mondo bipolare, squarciato in due dai blocchi politici e militari, la Nato contro il Patto di Varsavia, era un mondo stagnante, che iniettava oppressione a Est e arroganza a Ovest, che produceva Vietnam e Afghanistan, che barattava il Cile con l'Angola. Tutto sulla testa dei popoli. Eppure quel vecchio, “orribile” ordine, dal quale il mondo non vedeva l’ora di uscire, è stato, comunque, garanzia di un lunghissimo periodo di pace. Certo, di una pace coatta.

Certo, di una pace determinata dall'incubo atomico. Ma pur sempre pace. In quel tempo nessuno osava parlare in maniera disinvolta, come oggi accade, di guerra mondiale. Solo una volta, nell’ottobre del 1962, con la cosiddetta crisi dei missili a Cuba, si arrivò a un passo dalla catastrofe. E ci volle tutto il sangue freddo di John Fitzgerald Kennedy per evitarla. In quel caso, così come lungo tutto il percorso di “confrontation” della guerra fredda, la parola magica che bloccava qualsiasi bellicismo irresponsabile, era una sola:deterrenza. Cioè il potere di impedire il compiersi di un’azione dannosa attraverso il “ricatto” di una possibile reciprocità. Tu non puoi vincere, ma neanche io posso farlo, perché l’unico effetto sarebbe la distruzione di entrambi.

Con la fine della guerra fredda e del “ricatto atomico”, progressivamente, la parola deterrenza perse la sua attualità e il mondo, sentendosi più libero, accettò il nuovo destino della globalizzazione, superando le antiche barricate. Due esempi su tutti: l’ipotesi studiata nel 2002 a Pratica di Mare di un’inedita collaborazione tra la Nato e la Russia di Putin, e la scelta dell’Unione europea di fidarsi talmente del Cremlino da accettare una pressoché totale dipendenza energetica dal gas di Mosca. Il fatto è che l’Occidente si riteneva ormai vincitore dello scontro postbellico e, mentre Francis Fukujama parlava di “fine della storia”, le più o meno floride economie libere dimenticavano volentieri storia e ideologie ritenendo che la forza del commercio mondiale avrebbe definitivamente sepolto il passato. Che le tragedie del Novecento non avrebbero più potuto ripetersi.

Poi, di colpo, nel febbraio del 2022, i carri armati di Vladimir Putin sono entrati in Ucraina schiantando di colpo le illusioni dell’Occidente. Per la verità tutto era già cominciato nel 2014 con l’occupazione della Crimea ma, appunto, non coltivando più né gli Stati Uniti né l’Europa alcuna logica di deterrenza, per l’esercito di Putin quella fu solo una passeggiata. Si trattava invece dell’inizio di una nuova guerra. Ironia della storia: proprio in quel territorio dove, a Jalta, nel 1945, erano stati siglati gli accordi di pace tra Stalin, Roosevelt e Churchill. L’Occidente, dunque non ha compreso immediatamente la svolta che Putin stava imprimendo alla storia. Perciò è stato costretto a correre ai ripari in fretta e furia, imponendo sanzioni, rinunciando al gas di Mosca e rifornendo di armi (sia pure a corrente alternata e con mille incertezze) l’Ucraina. Ma, probabilmente, non siamo ancora riusciti a capire la vera lezione che arriva da questa nuova guerra. Una lezione che potremmo definire il “paradosso della pace”: il mondo del confronto atomico bipolare era un mondo meno libero ma perciò più pacifico e sicuro. Il mondo nato dall’89, invece, è certamente un mondo più libero ma proprio per questo meno pacifico e sicuro. E’un tragico esito della storia umana: libertà e pace non sono necessariamente sinonimi. Anzi alle volte tra loro confliggono. Lo dovrebbero ricordare coloro che chiedono per l’Ucraina una pace a tutti i costi, rinunciando alla propria libertà.

Ad ogni modo, se purtroppo non possiamo più pensare che la pace sia un dato acquisito, è giocoforza tornare a frequentare la parola deterrenza. E, a ben vedere, è proprio di questo che stanno tornando a discutere le cancellerie occidentali. Da ultimo Macron con Scholz. Ma va detto che non è utile procedere in ordine sparso. Che senso ha, ad esempio, dividersi sul fatto che Kiev possa colpire il territorio russo quando è l’unico modo per fermare i missili che distruggono Kharkiv? E che senso ha dividersi sull’invio di truppe Nato in Ucraina? Non si capisce che, al di là del suo effettivo realismo, l’ipotesi serve solo a far capire a Mosca che non può più agire impunemente? Ma dotarsi di nuovi strumenti di deterrenza significa fare scelte ancora più importanti. A cominciare dalla tenuta della partnership americana dopo le elezioni di novembre per finire con la vexata quaestio della formazione di un esercito europeo. Fa certo impressione vedere come Putin si permetta di minacciare a piacere l’Occidente, perfino con il “ricatto atomico”, solo perché immagina che, vista la nostra debolezza e le nostre divisioni, non riceverà mai alcuna significativa risposta. Perciò la storia può aiutarci: la “guerra fredda” non diventò mai calda proprio perché la reciproca deterrenza lo impediva. A quella logica deve tornare l’Occidente, e in fretta, se non vuole che la pace sia solo una chimera.