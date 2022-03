Lunedì 21 Marzo 2022, 00:16

Tra le conseguenze dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina ci sarà probabilmente una pesante riformulazione della globalizzazione come l’abbiamo conosciuta negli ultimi trent’anni. Rischia di essere questo il risultato più duraturo e permanente del tentativo di Putin di riscrivere il finale della Guerra fredda e dei suoi postumi.

Il paradosso è che un simile esito potrebbe vanificare l’unico effettivo vantaggio acquisito anche dalla Russia dal crollo dell’Unione Sovietica, di ben maggiore rilevanza per il futuro della Russia e per la tenuta dell’asse delle potenze autoritarie (Mosca-Pechino) della spietata distruzione e sanguinosa sottomissione di una terra e di un popolo indomito e fiero: ovvero una globalizzazione meno spinta e più attenta alle molteplici dimensioni della sostenibilità è un fenomeno che, per lo meno per i prossimi vent’anni, né la Russia né la Cina possono permettersi.

Mentre è proprio in questa direzione che, già prima che la guerra facesse la sua brutale ricomparsa nel cuore del Vecchio continente, gli europei e gli americani si stavano orientando. L’effetto combinato della crisi finanziaria e della pandemia, unito alla maggior consapevolezza della crisi climatico-ambientale, stava già suscitando una riflessione sulla dimensione ideale delle catene del valore, sulla necessità di meglio selezionare i mercati di approvvigionamento e le localizzazioni produttive.

Contemporaneamente, la crisi nell’offerta di materie prime energetiche fossili – che precede quella artificiosamente amplificata dalla guerra – aveva già spinto soprattutto i governi europei a puntare su un processo di transizione ecologica che dopo lo scempio che stiamo vedendo non potrà che accelerare.

Il paradosso è che l’iperglobalizzazione di cui proprio l’Occidente è stato per trent’anni il più ostinato paladino già da tempo aveva condotto a una più rapida crescita i Paesi caratterizzati dalla compresenza di regimi autoritari e capitalismi di concessione (sostanzialmente legati al favore del principe), di cui la Cina è l’espressione meglio compiuta.

Parallelamente, erano state proprio le democrazie liberali, con i loro capitalismi di mercato, a patire costi di aggiustamento sempre più insostenibili, politicamente pericolosi e socialmente inaccettabili, al punto da minare quel concetto di “società aperta” che sta alla base tanto del mercato quanto della democrazia e che da entrambi dovrebbe essere rafforzato e tutelato.

In questi anni abbiamo dolorosamente potuto ratificare che il capitalismo (sia pure espresso in termini diversi) è compatibile con una forma di regimi politici estremamente diversi: dalle monarchie assolute del Golfo, alle autocrazie modernizzanti dell’Asia, a quelle nostalgiche dell’ex Unione Sovietica, dai neosultanismi anatolici ai risorgenti regimi militari arabi, africani e asiatici, oltre che con le democrazie.

Ma è proprio con queste ultime che l’attuale capitalismo iperglobalizzato e iperfinanziarizzato stava mostrando le maggiori tensioni, al punto da aver prodotto con ricorrenza sempre più rapida un fenomeno di contestazione politica delle democrazie liberali rappresentative, espresso nelle forme antagoniste ma convergenti del populismo e della tecnocrazia.

Ecco allora che questa crisi potrebbe accelerare una nuova consapevolezza di ciò che ha significato il concetto di Occidente nella sua più profonda connotazione politica e schiudere una nuova stagione di convergenza.

Questa volta non più tra forme di capitalismo diverse, ma tra capitalismo e democrazia, tra libertà e uguaglianza, tra competizione e inclusione. Alla ricerca di quella “proporzione aurea” che ne ha segnato la stagione più grande nel nostro passato e che sola può schiuderne un nuovo futuro. È tremendo che ci sia voluta una guerra per rammentarcelo, ma è sempre pur vero che dipenderà solo o prevalentemente da noi trasformare una crisi in un’opportunità di ripartenza.