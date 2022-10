Lunedì 10 Ottobre 2022, 23:44 - Ultimo aggiornamento: 11 Ottobre, 00:01

Finalmente tra qualche giorno, ma dopo tanti anni, l’Italia tornerà ad avere un governo scelto direttamente dai cittadini. Ora c’è solo da fare appello al centrodestra affinché faccia di tutto perché quest’occasione non vada perduta. Non solo e non tanto per chi ha a cuore le sue fortune, ma soprattutto per chi si augura che il nostro Paese possa imboccare di nuovo la via di una “normale” democrazia dell’alternanza. Se il nuovo governo fallisse, infatti, l’Italia ripiomberebbe in piena confusione politico-parlamentare.

Viceversa, si ricreerebbero le condizioni perché chi ha perso oggi possa vincere domani. Così funzionano le democrazie liberali e non si vede perché la nostra debba fare eccezione come, purtroppo, finora è avvenuto. Dopo un decennio prevalentemente caratterizzato da governi di unità nazionale (oltre che da incerti esperimenti gialloverdi e giallorossi) arriva dunque una prova del nove per tutta la classe politica. Sia il governo che l’opposizione sono chiamati ad una seria assunzione di responsabilità: il primo per dimostrare di essere davvero ”pronto” a dirigere l’Italia. La seconda per testimoniare di prepararsi, con maturità, ad una rivincita democratica. In queste ore, però, com’è ovvio, tutti gli occhi sono puntati sulla maggioranza. Saprà la Meloni governare con mano ferma il timone della coalizione come finora ha mostrato di fare? Sapranno Berlusconi e Salvini rinunciare alle proprie presunte convenienze di partito? In una parola: saprà il centrodestra, come dicevamo, non perdere l’ennesima storica occasione che l’Italia gli ha consegnato? Tre, in particolare, sono le questioni sulle quali misurare la qualità della coalizione vincitrice. La prima è, naturalmente, la composizione della squadra di governo. C’è da dire che, finora, non è sembrata granché felice la polemica contro i cosiddetti tecnici. Innanzitutto perché la natura politica del governo è fuori discussione. Essa risiede, come detto, nel suo stesso atto elettorale di nascita. In secondo luogo perché, nella nostra politica, già da molti anni è evidente che il processo di formazione delle competenze si è inceppato. Fedeltà ai capi e obbedienze coatte hanno finito per inquinare la qualità delle classi dirigenti. Perciò non è affatto segno di arroganza, come pensa Berlusconi, il tentativo della Meloni di mettere da parte il Cencelli dei partiti e avvalersi di acclarate competenze, tecniche e non, per comporre un governo di alto profilo. In ogni caso, la presenza di alcune personalità extrapolitiche può segnalare la meritoria intenzione di allargare i confini politici del centrodestra, parlando anche a tanti italiani che non l’hanno votato.

E proprio con questo tema si incrocia la seconda strategia necessaria per non sprecare l’occasione del governo: il rifiuto della polarizzazione antagonista. Giorgia Meloni ha già mostrato di voler respingere la consunta trappola della campagna “resistenziale” contro il pericolo del “primo esecutivo di estrema destra”. Per renderla del tutto vana c’è un’unica strada: nella comunicazione continuare ad esibire l’ispirazione di governare a nome di tutto il Paese e, nella politica quotidiana, rendere stabile il dialogo con il Parlamento, le forze sociali, i corpi intermedi. Per la Meloni non dovrebbe essere difficile, per riuscirci, far leva sul suo “patriottismo”. Ma sapranno Berlusconi e Salvini non ostacolare quest’inclinazione? Si tenga poi conto del fatto che la strategia della polarizzazione non è un affare solo italiano. Essa, come ha mostrato nel suo ultimo saggio Moisés Naìm, è ormai diventata una tecnica mondiale di sabotaggio delle democrazie. Polarizzare la politica secondo lo schema amico-nemico (o destra-sinistra) simulando un combattimento all’ultimo respiro, significa alterare profondamente il gioco della democrazia. Ecco perché il centrodestra, se vuole davvero vincere la sfida della governabilità, deve presentarsi come una forza anti-polarizzante, equilibratrice, capace di guardare più a ciò che unisce (per ora poco) che a ciò che divide (per ora tanto). Infine c’è una terza questione che il centrodestra, come si sa, deve risolvere da subito. La più importante: la risposta alla crisi energetica, come evitare che il sistema industriale italiano tracolli per il caro-bollette. Finora è emersa solo la distinzione tra l’ipotesi Salvini di un immediato scostamento di bilancio e l’atteggiamento più prudente, quasi draghiano, della Meloni in attesa delle risposte che darà l’Europa. Sul piatto della bilancia c’è una drastica alternativa: da una parte solidarietà finanziaria e tenuta dell’Unione, dall’altra autarchia nazionale, alla tedesca, gettando però così un macigno sul comune futuro. Sarà un passaggio cruciale per tutti i governi europei. E un battesimo di fuoco per il centrodestra italiano, che dovrà esibire due contestuali qualità: la forza di proteggere il nostro interesse nazionale (come da narrazione meloniana) e insieme la saggezza di aiutare l’Unione europea a non smarrire se stessa. Solo con questo “doppio movimento” potremo salvare le nostre economie. Una ragione di più per augurarsi che il centrodestra non perda la “sua”occasione di governo.