Sabato 22 Ottobre 2022, 00:13

Dalle parti del Quirinale nulla accade per caso. Il protocollo che ne governa gli atti è rigido. Ogni scelta, comprese quelle che riguardano la comunicazione istituzionale, è meditata e riveste un significato.



Era dunque un messaggio chiaro la foto di Sergio Mattarella che accoglie sorridente Giorgia Meloni per conferirle ufficialmente l’incarico di presidente del Consiglio, tempestivamente diffusa dall’ufficio stampa del Colle. Un messaggio tranquillizzante inviato in molte direzioni. Per cominciare, a un Paese che ha mille motivi per essere inquieto e nervoso e che dunque vuole serietà nei comportamenti e risposte tempestive ai propri problemi. Poi ai nostri partner internazionali da sempre giustamente preoccupati per l’instabilità, le lentezze e le forme barocche del sistema politico italiano. Infine, alle stesse opposizioni, nelle ultime settimane troppo impegnate a lamentare attacchi ai diritti e alle libertà ad opera di un governo ancora nemmeno nato.

Un passaggio di consegne che si annunciava delicato e complesso si è svolto, proprio grazie alla regia discreta del Quirinale, in modo veloce e nel complesso morbido.



L’obiettivo di tutti - Colle, partiti della maggioranza, la gran parte degli italiani - era fare presto e possibilmente bene, nel rispetto dell’esito inequivocabile delle urne. Lo chiedeva la crisi economico-energetica. Lo imponeva l’emergenza internazionale. Alla fine, per formare il nuovo esecutivo c’è voluto meno di un mese dal giorno delle elezioni: tempi assolutamente fisiologici per un governo di coalizione, con tutto quello che ciò comporta sul piano delle trattative e degli accordi tra partiti. La paura (legittima e comprensibile) di Mattarella era il ripetersi del copione che nel 2018 caratterizzò la costituzione del governo giallo-verde: quasi tre mesi di fibrillazioni e colpi di scena per veder poi nascere un ircocervo parlamentare destinato a durare poco più di un anno.



Per espletare tutti i passaggi più delicati - le consultazioni con la delegazione del centrodestra, l’indicazione unitaria del candidato premier, il conferimento formale dell’incarico a Giorgia Meloni, l’accettazione del medesimo da parte di quest’ultima, la presentazione della lista dei ministri e il giuramento previsto per oggi in mattinata - sono servite al dunque poco più di ventiquattro ore. Se la fretta è una cattiva consigliera, la tempestività, soprattutto quando i tempi e le contingenze lo richiedono, è invece una virtù.

Peraltro in questa occasione il vaglio presidenziale dei nuovi ministri, così come previsto dalla Costituzione, non ha comportato censure o veti, come accaduto nel recente passato. Non ci sono state, nell’attribuzione degli incarichi, forzature o scelte politicamente inopportune. Qualcosa l’esperienza evidentemente ha insegnato. Se tensioni e asprezze ci sono state nei rapporti tra alleati - ad esempio su caselle fondamentali quali gli Esteri e la Giustizia - alla fine sono state ricomposte nel modo migliore.



Mattarella, nel suo breve messaggio a conclusione di una giornata per certi versi storica - un governo egemonizzato dalla destra nazionale, per la prima volta un donna premier alla guida della Repubblica - ha voluto insistere sulla linearità del percorso che ha portato alla nascita del governo. Agevolato certamente dalla chiarezza del risultato elettorale e dall’esistenza di una maggioranza parlamentare sufficientemente solida, ma in Italia, come si sa, nulla è scontato e semplice. A molti osservatori, mentre parlava, è apparso non a caso sereno, disteso e soddisfatto.



Gli italiani hanno il governo che in maggioranza hanno voluto. Il garante delle regole e custode della Costituzione ancora una volta ha svolto il suo ruolo in modo impeccabile. Il difficile, come tutti sappiamo, viene ora.