Venerdì 8 Luglio 2022, 00:05

Fare l’oroscopo al governo è un esercizio scarsamente utile. In un contesto politico che forse sta superando l’orlo della crisi di nervi anche l’irrazionale va messo nel conto. Più che interrogarsi su quale futuro possa avere l’esecutivo Draghi, conviene attirare l’attenzione sulla sua costante delegittimazione ad opera di molti già entrati in campagna elettorale i quali sono sostenuti da un sistema di comunicazione che dopo la sbornia sull’epidemia e sulla guerra ha ritrovato il tema della catastrofe imminente nelle previsioni non certo rosee per l’evoluzione della situazione economica.



Si sarà notato che è tutto un fiorire di difensori degli ultimi e dei penultimi, di politici preoccupati per le famiglie che non arrivano a fine mese (anzi Conte si è spinto a dire: fino a metà mese), delle imprese travolte dall’aumento dei costi e dall’inflazione. Non sono problemi inventati, è la loro drammatizzazione a vanvera che non ha senso e che soprattutto non contribuisce ad affrontare seriamente i problemi. Il panorama è vario, c’è chi sta molto male, chi sta peggio di prima, chi tutto sommato se la cava, chi magari ci guadagna anche. Tutti fenomeni tipici di contesti economici di questo genere.



Ora il lanciare continuamente allarmi, il predicare in vari toni “discontinuità”, il rilanciare ricette vaghe a base di soldi da distribuire qui e là, trasmette un giudizio negativo sul governo che viene presentato, ben che vada, come quello che non fa abbastanza (più spesso come quello che fa pochino…). Ciò avrebbe almeno una qualche plausibilità se i vari denunciatori della nostra crisi attuale e di quella incombente potessero mettere sul tavolo uno straccio di strategia alternativa. Anzi, poiché buona parte di costoro fa parte della coalizione di governo, potessero mostrare di aver portato sul tavolo di Draghi qualche progetto preciso che il premier avrebbe lasciato cadere.

Naturalmente non si possono far entrare in questa categoria le proposte fantasiose circa nuovi scostamenti di bilancio per intervenire con sussidi vari o circa mirabolanti sconti fiscali quando non si è mai d’accordo su uno straccio di riforma equitativa del sistema di tassazione. Quelli sono argomenti da campagna elettorale, vanno bene finché se ne discute nei salotti più o meno mediatici e cadono subito quando nelle stanze del governo gli staff professionali mettono davanti la non percorribilità di decisioni che forse per un giorno farebbero guadagnare qualcosa nei sondaggi, ma poi si pagherebbero come ricadute sulla credibilità del nostro sistema (e su questa si fonda la raccolta di finanziamenti per sostenere un debito pubblico le cui dimensioni dovrebbero essere di pubblico dominio).



Potremmo cavarcela lagnandoci di questo teatrino (lo fanno già in tanti), ma non coglieremmo il nodo di fondo della questione che mette in campo questa ennesima fiammata demagogica. L’autunno-inverno che ci attende presenterà dei problemi, anche molto rilevanti secondo qualche analisi e già ci sono Paesi come la Germania che stanno predisponendo piani di emergenza. In Italia in ogni modo dovremo varare una legge di bilancio che di questi scenari tenga conto e sarà un documento che finisce sotto la scrupolosa analisi dei mercati, ma anche delle cancellerie. Come potrà il governo Draghi governare questa fase emergenziale (speriamo non troppo acuta, ma non lo sappiamo) se viene costantemente additato come un esecutivo che deve cambiare passo, che non ha il coraggio di fare riforme, che non si preoccupa dei cittadini e delle imprese?



L’accusa è, a voler essere blandi, ingenerosa, perché Draghi e la sua squadra hanno varato una molteplicità di interventi per rispondere alle difficoltà che si sono appalesate in questa fase così difficile. Verrebbe da aggiungere che, almeno in teoria, quasi tutti i partiti sono stati presenti in quell’esecutivo e dunque potrebbero anche presentarsi quanto meno come compartecipi di questa operazione. Certo per alcuni è più difficile che per altri, visto che hanno sempre privilegiato di sottolineare la loro insoddisfazione per l’azione di governo anche se poi i rispettivi ministri la votavano regolarmente. Giusto adesso arriva in porto un decreto Aiuti che stanzia ulteriori 23 miliardi per fronteggiare l’insorgenza di vari problemi e non è un bel vedere che il governo sia costretto a porre la mozione di fiducia per farlo passare, costrettovi dalle varie bizze che percorrono i gruppi politici.



Se davvero ci aspetta un autunno-inverno difficile, come fra il resto sostengono tutti i demagoghi di vario conio, bisognerà anche convincersi che per affrontarlo occorre un timoniere che raccolga la fiducia e abbia l’autorevolezza necessarie. Sappiamo bene quale è lo spregiudicato scenario che molti propongono: si può andare avanti con questo governo che, anche in caso di uscita di M5S avrebbe i numeri (ma i numeri in politica non sono tutto), mentre per tutti ci sarebbe licenza di campagna elettorale senza freni. Draghi farà il cerbero che garantisce i mercati e il contesto internazionale, i partiti continueranno a dire che si potrebbe fare di più e di meglio.



Ma davvero si crede che questa ennesima versione dei partiti di lotta e di governo possa consentire al premier di tenere saldamente la barra in un contesto difficile? Se si devono fare i conti con cambiamenti di quadro economico e sociale è necessario che la popolazione capisca la nuova emergenza e sia disposta a collaborare in queste mutate condizioni. E’ un’impresa non facile in un Paese dalle mille corporazioni, dalle mille diseguaglianze, dalle continue fughe nelle fantasie politiche (l’ultima è la ricerca del Melenchon italiano, che farà il paio con l’innamoramento per Tsipras che qualcuno ricorderà). Senza affrontarla però sarà difficile superare indenni la prova di quello che potrebbe essere davvero un tornante storico (piccolo o grande, si vedrà).