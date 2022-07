Mercoledì 13 Luglio 2022, 00:28

Per evitare di restare ostaggio di alcune delle forze politiche che sostengono l’azione di governo, il Presidente del Consiglio ha deciso di giocare in contropiede cercando tra le parti sociali quel consenso che i leader dei principali partiti non sono più in grado di assicurare.

Per evitare di finire nella palude dei veti incrociati e rispondere alle critiche di quanti dicevano che fin qui si era limitato ad interessarsi delle grandi emergenze, bellica e pandemica, evitando di occuparsi di politica interna, Mario Draghi ha rilanciato mettendo al centro dell’agenda politica quell’emergenza retributiva che è da anni in cima alle priorità degli italiani ma che nessuno aveva fin qui avuto la forza di affrontare. Perché richiede un grande accordo tra imprese e lavoratori, ingenti risorse per ridurre il cuneo fiscale, ma soprattutto quell’ambiziosa riforma della contrattazione collettiva di cui si parla senza successo da decenni.

Così, mentre in Parlamento come sui giornali ci si interrogava sul controverso appoggio del Movimento 5 stelle al Decreto Aiuti, il premier, dopo essere salito al Quirinale, ha riaperto la Sala Verde di Palazzo Chigi per coinvolgere le parti sociali in un ambizioso percorso concertativo che si compone di molte tappe e che dovrebbe durare diversi mesi per sostenere lo sviluppo di un sistema produttivo che, nonostante la spirale inflattiva, la guerra e il Covid-19, sta ancora dando importanti segni di vitalità, non solo grazie al turismo.

Nell’immediato si è impegnato a riconvocare il tavolo con le parti sociali già il 25 o 26 del mese per discutere con loro i contenuti dell’ormai prossimo Decreto Aiuti, con cui si propone di stanziare nuove risorse per alleviare l’inflazione che grava su famiglie e imprese.

Nel medio termine ha poi annunciato l’apertura di quattro importanti tavoli, per affrontare alcuni nodi strutturali a cui assegna importanza centrale: Pnrr, precarietà, energia e trasformazione dei settori produttivi come automotive e acciaio.

Dunque, per evitare di dover affrontare un autunno più caldo che mai in balia dei tanti veti dei player che fanno parte della maggioranza parlamentare, il premier annuncia un nuovo percorso concertativo che ha il fine di trovare una più alta sintesi politica tra gli interessi degli elettorati di riferimento delle forze politiche che sostengono la sua maggioranza parlamentare e così scongiurare la spirale inflattiva scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina.

Nella conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio il premier infatti ha già annunciato che nei prossimi giorni il ministro Orlando, per combattere la piaga del lavoro povero e del lavoro nero e dunque assicurare a tutti un’equa retribuzione, avvierà con le parti sociali un confronto che dovrà presto portare ad attribuire efficacia erga omnes ai contratti collettivi comparativamente più rappresentativi, quelli “più diffusi”, per finalmente dare attuazione alla seconda parte dell’art. 39 della Costituzione e contrastare il dumping retributivo dei contratti collettivi pirata, come richiesto dal Pd e da Leu facendo proprie le istanze di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.

Allo stesso modo per dare risposta alle istanze del Movimento 5 Stelle ha annunciato il tavolo sulla precarietà, mentre per affrontare le richieste del centrodestra, oltre all’apertura del tavolo sull’automotive di sicuro interesse per il Ministro Giorgetti, ha già annunciato che destinerà parte del tesoretto a quella riduzione del cuneo fiscale che il centro destra oramai reclama da tempo.

I fatti diranno se si tratta di un patto sociale importante come quello del governo Ciampi del 1993, di sicuro apre una nuova fase dell’azione di governo dai tratti spiccatamente laburisti, perché muove dalla premessa che il rilancio dell’economia deve partire dalla difesa delle retribuzioni, delle pensioni e del potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie italiane e a tal fine rispolvera il senso ultimo della concertazione quale metodo politico che in momenti critici consente di ricercare tra le parti sociali il consenso necessario per assicurare il sostegno a determinati provvedimenti di politica economica

L’autunno sarà difficile, ma almeno abbiamo una strategia per affrontarlo.