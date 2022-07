Mercoledì 20 Luglio 2022, 00:22

Gli appelli e le dichiarazioni per la continuazione del governo Draghi hanno raggiunto un numero così elevato che difficilmente si rinviene un precedente nella recente storia politica. Tuttavia il problema che si pone ora è nelle condizioni per la prosecuzione che porrà anzitutto Draghi, ma che porranno anche le altre forze politiche, a cominciare dai Cinquestelle o, comunque, dalla parte più propensa a un’uscita dalla maggioranza.

Dice un antico brocardo attribuito al commediografo latino Tito Maccio Plauto: «Factum infectum fieri nequit», non si può considerare non compiuto un fatto che, invece, è stato realizzato. Fuor di metafora, non si può dimenticare, magari in nome dello scordiamoci il passato, come si è arrivati all’impasse che oggi si spera venga superata.

Conoscendo la coerenza di Draghi, è da ritenere che mai aderirebbe a una traballante convergenza fondata su alleanze alterate o dimezzate, dimenticando di aver posto delle condizioni impeditive della prosecuzione del governo con una diversa maggioranza. Ma, sia pure con una ben differente configurazione, la cosa riguarda anche chi ha posto i punti di programma ai quali ha legato la sua permanenza nella stessa maggioranza.

E come escludere le altre forze che, in questi giorni di apparente “vacatio”, hanno sollevato problemi e indicato soluzioni non solo per l’agire del governo, ma anche per gli schieramenti?

È ciò che sta sotto gli appelli che è diventato cruciale e su cui il premier ci si aspetta che intervenga. Comunque, non sarà facile non solo il classico ricucire, che in teoria potrebbe anche non verificarsi, ma anche e soprattutto far sì che da questa situazione si esca confermando l’azione dell’esecutivo, in particolare relativamente ai contenuti.

Domani il Consiglio direttivo della Bce, insieme con l’aumento dei tassi di riferimento di 25 punti base, dovrebbe far conoscere come è strutturato lo scudo anti-frammentazione (o anche anti-spread) che ha progettato rimanendo comunque nell’ambito del suo mandato. Vedremo, in particolare, se e quali forme di condizionalità saranno previste che però non potranno mimare quelle delle operazioni Omt a suo tempo decise, ma mai finora messe in pratica.

Contemporaneamente, la Commissione Ue sta elaborando un progetto per le forniture di gas ed è sempre in sospeso l’esigenza, benché contrastata, di introdurre un price cap. Nella prossima settimana, la Federal Reserve deciderà molto probabilmente un aumento dei tassi, mentre il dollaro già manifesta la propria forza nei riguardi dell’euro avvantaggiando le nostre esportazioni, ma rendendo più costose le importazioni.

Si dovrebbe anche ricordare che il prossimo 26 luglio compie dieci anni dalla dichiarazione londinese di Draghi “wathever it takes” per la difesa della moneta unica. Una dichiarazione - non si dimentichi - che veniva a non molta distanza dalla riunione dei Capi di Stato e di governo comunitari che si erano pronunciati favorevolmente, Angela Merkel compresa, all’acquisto di titoli da parte della Bce sul mercato secondario.

Di fronte ai problemi straordinari con i quali ci dobbiamo confrontare - impatti della guerra, ripresa dei contagi Covid, inflazione-crisi energetica, rischi di carestia, siccità - è essenziale un raccordo tra politica monetaria e politica economica a livello europeo e nazionale.

Prima ancora sono necessari un idem sentire nei confronti delle misure che vengono decise, nonché coerenza e credibilità nella loro attuazione. Il programma del governo, ovviamente, non va riscritto ex novo. Tuttavia sussiste l’esigenza di rilanciare, integrare e inquadrare in una organica piattaforma i punti prioritari del programma stesso, a partire dalle riforme strutturali, includendo i temi nel frattempo diventati oggetto di proposte e dibattiti, nonché del rilascio di dati allarmanti da parte di istituzioni pubbliche, per esempio il salario minimo, le disuguaglianze e la povertà da un lato, le misure in materia fiscale e previdenziale, la produttività totale dei fattori (il costo del lavoro) dall’altro.

Vi è poi da preparare la legge di bilancio per il prossimo anno e da definire meglio la posizione di assistenza all’Ucraina. Occorre, pur nella necessaria stringatezza, una pianificazione organica, un cronoprogramma per il tempo che ci separa dalla fine della legislatura (al limite, anche anticipata di qualche mese) raccordata in una più ampia prospettiva, con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È su questi contenuti che vanno ricercati sia il superamento delle posizioni sostenute sia il rilancio a livello nazionale, europeo e internazionale dell’azione dell’esecutivo. Ex malo bonum. Non certo una “senseria”, ma un terreno di sfide per tutti davanti al Paese perché tutti possano conoscere, di là degli appelli, quale sia la posta in gioco e come non sia da demonizzare un confronto dialettico che abbia di mira, non le prossime elezioni ma il prossimo, ovvero i cittadini, le famiglie e le imprese, le prossime generazioni, secondo la famosa espressione.

L’alternativa appare una sola: la fine traumatica della legislatura che, a un certo punto, potrebbe divenire inevitabile.