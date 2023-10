Lunedì 23 Ottobre 2023, 00:04

Il gossip amoroso o a sfondo sessuale è l’ultima e decisiva frontiera della propaganda politica. Per dirla meglio: è il passatempo mortale della democrazia una volta scomparse o delegittimate le culture politiche che l’hanno fatta nascere e che la sostenevano sul piano dei valori e dei comportamenti. Tramontate le ideologie, poche e deboli le idee, rimane il pettegolezzo come nuovo oppio dei popoli o come arma di lotta giudicata la più efficace da chi l’adopera.

Intendiamoci, il fenomeno è in sé antichissimo. Dove c’è il potere dei pochi, ci sono i molti, esclusi dai suoi privilegi e dai suoi rituali, che fantasticano su di esso e su quali vizi privati inconfessabili si nascondano dietro la maschera della virtù pubblica. Amanti, perversioni, tradimenti: si potrebbe scrivere una contro-storia del mondo, dalle origini ai giorni nostri, partendo da questi elementi, altro che guerre o rivoluzioni, grandi libri o eroi esemplari.

Roma è stata l’impero o i suoi imperatori debosciati? Il Rinascimento è stato la riscoperta filosofica del mondo classico o la doppia vita dei Papi? Il fascismo è stato la fine della libertà a causa di una dittatura o le donne che Mussolini incontrava a Palazzo Venezia?

L’odierna repubblica italiana (la seconda o la terza, si è perso il conto) è la posizione del suo governo sulle guerre in corso o la fine della relazione tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno?

Il gossip funziona così da sempre: un po’ sono fatti veri, un po’ sono storie inventate o montate ad arte per essere abilmente sfruttate da chi ha interesse a farlo. La politica, anche quella alta e nobile, è stata sempre accompagnata da un racconto dei suoi protagonisti in una chiave pruriginosa e dissacrante. Dove sta la novità?

In realtà, qualcosa di nuovo è accaduto in quella che possiamo ormai definire, in mancanza di meglio, la post-post-modernità. Un fattore costante nella storia, cioè le chiacchiere da alcova connesse al potere e gettate in pasto al popolo-pubblico famelico di storie piccanti, è divenuto nel frattempo fattore preminente ed esclusivo. Non una componente della lotta politica e della vita sociale, ma la sua essenza. Lo strumento di lotta e competizione per eccellenza.

La critica ficcante alle idee di un avversario è nulla rispetto allo scandalo sessuale, vero o inventato, poco importa, che può delegittimarlo e travolgerlo. Di una scelta di governo sbagliata ci si può anche dimenticare. Su quello che accade sotto le lenzuola si possono costruire, oggi più che mai, autentiche leggende che la Rete implacabilmente archivia a futura memoria.

Ci sono ovviamente ragioni che spiegano questo cambiamento. Un tempo la sfera privata dei potenti era inaccessibile o ben protetta. Su di essa si poteva al massimo congetturare, limitandosi al mormorio per strada. Oggi essa è alla mercè di tutti perché nulla si può più nascondere e tutto si può sindacare nella pubblica sfera, ammesso ciò sia un bene o un progresso. Diciamo anche che meno si ha una vita propria appagante, più ci si interessa a quella degli altri: magari per trarre conforto dai loro fallimenti e problemi. E se sono figure pubbliche, tanto meglio: la soddisfazione è doppia.

Un tempo il potere era un punto lontano, oggi il potere siamo noi, armati di un profilo social e di un clic, vere armi di distruzione-distrazione di massa. C’è qualcosa di più democratico di un potente che viene fatto cadere perché se ne rendono pubblici i cattivi comportamenti? Mettiamoci anche, a completare il quadro sul piano culturale, che il sesso è ormai diventato un’ossessione mentale planetaria, soprattutto da quando si è perso ogni residuo senso di pudore e riservatezza: è l’unità di misura utilizzata per valutare ogni comportamento, politica inclusa.

Ma una democrazia appena avanzata può reggersi solo sui racconti in pubblico dei fatti privati e sulle indiscrezioni amorose o sessuali riferite ai potenti trasformate peraltro - esemplare da questo punto di vista è il caso italiano – in arma di costante ricatto politico? La politica è anche maldicenza, inutile atteggiarsi a moralisti, ma se diventa solo chiacchiere e dicerie, volgarità da bar o tormentoni goliardici spacciati per inchieste o denunce giornaliste, quanto tempo occorre perché un’intera società vada in malora? Forse, ahimé, siamo già a quel punto. I veri anarchici, nemici di ogni ordine costituito, in questa fase storica diciamo che se la godono.

Peraltro, se a questo siamo giunti, qualcosa non deve aver funzionato nella dinamica progressiva dell’Illuminismo, tema di cui si preferisce non parlare: l’autodeterminazione dell’individuo, infatti, doveva produrre la sua crescita morale e una sua maggiore capacità di discernimento sui fatti della vita. Si è cittadini perché si è meglio informati e disposti al confronto sui temi decisivi per la nostra esistenza. Sicuri sia questa la nostra condizione odierna guardando a come pensano e ragionano le grandi masse?

La politica pedagogica, non a caso parto e progetto tipicamente illuminista, doveva servire a innalzare il popolo al livello delle classi dirigenti. Ma evidentemente ha fallito. Il popolo ha continuato a convivere con le proprie abitudini, semplici o cattive a seconda dei punti di vista: ama i drammoni sentimentali più delle discussioni politiche, preferisce il chiacchiericcio fine a sé stesso ai ragionamenti che per essere edificanti esso considera noiosi e senza costrutto.

Le classi dirigenti, dal canto loro, ammesso siano mai state un modello di irreprensibilità morale e di rigore intellettuale, alla fine si sono arrese allo spirito dei tempi. La politica dei programmi alternativi, delle idee in lotta e delle passioni militanti ha fatto il suo tempo? Bene, ecco allora la politica ridotta a commedia sexy e fotoromanzo a colori: mediocri attori, copione pessimo e vecchio, ma per il pubblico il divertimento è assicurato e questo solo alla fine importa. Peccato che in questo modo tutti ne perdano in autorevolezza: la politica, il giornalismo, l’intera società.

La verità è che tra i nemici dell’odierna politica democratica (terrorismo, autoritarismo, crisi economica) poco si parla di ciò che sul serio rischia di affossarla. Un nemico che sta tutto nella nostra testa: la perdita del senso del ridicolo e delle proporzioni, l’incapacità di distinguere tra farsa e dramma, la tendenza ormai irresistibile a guardare la storia e la cronaca attraverso il buco della serratura.