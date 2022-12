Sabato 17 Dicembre 2022, 00:19

Lunedì 19 dicembre tornerà sul tavolo dei ministri dell’Unione Europea la decisione sul prezzo del gas. Sull’argomento si discute nelle varie sedi dell’Unione da quasi sette mesi e il 21 ottobre il governo italiano ha ascritto a suo successo la decisione europea di definire un “price cap”, sostanzialmente un tetto, per impedire impennate surreali come quelle registrate nell’estate. Nel frattempo la soglia massima non superabile definita nel progetto, sotto la quale riportare il costo del gas, è passata da 275 euro a megawattora a circa 200 euro, nel caso in cui alla Borsa di Amsterdam superi di 35 euro per più di 3 o 5 giorni quel livello. Si è anche proposto di adottare un tetto dinamico, legato all’andamento degli indici dei principali prezzi industriali. Ma si tratta di meccanismi macchinosi, che nell’intento di offrire ai consumatori un ombrello che li ripari dall’inflazione e contemporaneamente di colpire l’arricchimento di cui gode la Russia per la crescita esponenziale del prezzo del gas in conseguenza della guerra, finiscono per scontentare tutti: chi ritiene che il tetto sia troppo elevato, rispetto ai 130-140 euro di oggi, e chi pensa che provochi un blocco delle esportazioni. Inoltre è utile registrare le perplessità espresse anche ieri dalla Bce, secondo cui l’introduzione di un price cap sul gas potrebbe turbare la stabilità finanziaria dell’Eurozona.



In realtà, il costo dell’energia costituisce una, o forse “la” questione politica oggi di maggior rilievo sia per il tenore di vita di ampi strati della popolazione sia per la sopravvivenza di molte imprese. E ciò spiega perché i governi, mentre affrontano costi imponenti per dare sollievo ai cittadini in difficoltà, devono difendere ad ogni costo la sopravvivenza dei loro sistemi industriali. E per ottenere il risultato si va cercando uno strumento che consenta di conseguire due obiettivi però inconciliabili: ottenere il gas e pagare il prezzo più basso.

Si è pensato così di far ricorso al meccanismo del price cap in funzione anti-inflazione, cioè utilizzandolo, come taluni proponevano già prima della guerra, per fermare la crescita dei prezzi. Ciò, malgrado il fatto che questo meccanismo sia stato studiato ed applicato per la finalità esattamente opposta, quale metodo per vincolare il tasso di crescita dei prezzi o delle tariffe di beni o servizi, per lo più riferiti a monopoli, a quello di un insieme di costi che gravano sul produttore o sul distributore. In realtà, nel nostro caso il tetto non sarebbe finalizzato a limitare i guadagni dell’impresa che distribuisce il gas o di quella che lo utilizza per produrre energia elettrica, ma gioverebbe ad impedire a chi lo estrae di approfittare oltre misura e a fini politici di una posizione di monopolio.



Tuttavia, come ci ricorda la storia delle crisi petrolifere, l’Occidente ha sempre subito i rincari dei prezzi decisi dall’Opec, non disponendo di altro mezzo di difesa se non quello di limitare le importazioni. Tagliarle avrebbe la conseguenza di costringere i produttori a rivedere i prezzi e le loro aspirazioni di lucro, per evitare di perdere una fetta cospicua di entrate e di ridurre il loro tenore di vita. Oggi, invece, la realtà è completamente diversa. Per il semplice fatto che il produttore di gas che ha attuato una politica di prezzi così aggressiva è uno solo e che i rincari non riguardano il mercato nel suo complesso, ma esclusivamente quello europeo. La profonda differenza consiste nel fatto che i rincari dell’Opec erano interventi finalizzati ad ottenere risultati economici, mentre quelli della Russia hanno un obiettivo politico: quello di mettere in difficoltà i Paesi sostenitori dell’Ucraina e di procurarsi risorse per continuare la guerra.



Se questa è la realtà, l’Europa, finché avrà bisogno di gas e non sostituirà quello russo con altri fornitori o fonti energetiche diverse, non riuscirà a introdurre strumenti di coercizione davvero efficaci e non potrà fare altro che adeguarsi alle politiche del fornitore. A meno che, costruendo un cartello tra gli acquirenti, dotato di adeguata forza politica per coordinare tutti gli Stati europei, sia nelle condizioni di interrompere le importazioni e per tale via di costringere la Russia a tornare a meccanismi di mercato, per non perdere indispensabili entrate in valuta. Certo, ci sono sempre le tortuose vie indirette delle triangolazioni attraverso Paesi formalmente neutri, attraverso le quali si potrebbe eludere un simile proposito; ma allo stato non paiono soluzioni granché percorribili.

In conclusione, un meccanismo di prezzi amministrati, cioè decisi dal potere politico, comporta innanzitutto l’insormontabile difficoltà, a cui assistiamo oggi, di definire il livello del prezzo. Inoltre, provoca l’esigenza di operare una scelta drammatica: stabilire cioè chi dovrebbe farsi carico della differenza di costo tra prezzo amministrato e prezzo di mercato, sia che il gas venga acquistato comunque sia che occorra far ricorso a beni succedanei, ovvero rinunciare ad utilizzare questo tipo di energia, per indurre con la forza il produttore ad abbassare il prezzo. Ma per ottenere quest’ultimo risultato sarebbe indispensabile che almeno tutti i Paesi europei avessero i medesimi interessi ed agissero come un monolite. Evenienza che pare alquanto improbabile.



Dunque, se mai dalla riunione di lunedì 19 dovesse scaturire un accordo sul modello di price cup da introdurre, fin d’ora sappiamo che la sua efficacia sarà alquanto relativa, né più né meno di una sorta di avvertimento privo di forza cogente, ma forse sufficiente a preoccupare l’avversario e a dare speranza ai consumatori interni. Del resto, la circostanza che su una materia di tale importanza e urgenza si temporeggi da oltre un semestre, la dice lunga sia sulla scarsa possibilità di trovare una soluzione davvero efficace sia sulla non dichiarata speranza che la guerra finisca al più presto e il problema si risolva da solo.