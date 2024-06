Venerdì 14 Giugno 2024, 00:54

Il primo intervento di un Papa al G7 è di per sé un fatto storico, ma l’importanza di quanto avviene oggi è ancora più grande di quella di una “prima volta”. Per tante ragioni. Al summit dei potenti dell’Occidente quello che interviene è forse il Papa meno filo-occidentale da secoli. Come direbbe Francesco, il G7 cui partecipa è un “ospedale da campo” come mai prima. Sunak (Gran Bretagna) in procinto di essere sloggiato; Scholz (Germania) e Macron (Francia) bastonati di brutto alle ultime elezioni; Biden (Usa) dato ancora ieri dall’”Economist” con solo una possibilità su tre di sconfiggere Trump; i premier canadese e giapponese che tanto bene non se la passano; la Ue di una “maggioranza Ursula” più fragile. E Giorgia Meloni, certamente più in forma del paese che rappresenta. Ancora. Al G7 Papa Francesco è stato invitato da Giorgia Meloni la cui storia e la cui identità politica sono del tutto estranee al cattolicesimo politico.Infine. Il G7 cui Francesco interviene non è più “il tavolo” posto al vertice della piramide globale, ma è semplicemente l’incontro dei capi di governo di mezzo mondo. L’altro mezzo, in contemporanea ed in alternativa, si è appena riunito a Nizhny Novgorod, capeggiato da Russia, Cina ed Iran. Ed è quest’ultimo il mezzo mondo per cui Papa Francesco manifesta a volte preferenza e in genere spiccata simpatia.

Tra Chiesa e Occidente ben altro era il clima ai tempi del liberale sturziano Paolo VI. Ben altro ai tempi del Giovanni Paolo II che martellava su quei diritti universali che Putin e Xi ripudiano ora anche apertamente (si veda la dichiarazione congiunta firmata alla vigilia della invasione russa dell’Ucraina). Ben altro ai tempi di Papa Ratzinger che, a Londra nel 2010, riferendosi alle istituzioni politiche anglosassoni, affermava: «la dottrina sociale cattolica, pur formulata in un linguaggio diverso, ha molto in comune con un tale approccio»; lo stesso Papa Ratzinger che un anno dopo, di fronte al parlamento federale di Berlino, ricordava che dall’incontro tra cristianesimo, filosofia stoica e diritto romano «è nata la cultura giuridica occidentale, che è stata ed è tuttora di un’importanza determinante per la cultura giuridica dell’umanità. Da questo legame precristiano tra diritto e filosofia parte la via che porta, attraverso il Medioevo cristiano, allo sviluppo giuridico dell’Illuminismo fino alla Dichiarazione dei Diritti umani».

Era quello un Occidente in ben altro stato di salute ed era quella una Chiesa ben diversamente orientata sia rispetto a se stessa che rispetto ai problemi del mondo. In un resort pugliese un Papa a- se non anti-occidentale incontra i principali capi politici di un Occidente che non sa se ha la forza e la convinzione per battersi in difesa di quei diritti alla cui comprensione ed alla cui istituzionalizzazione arrivò per una strada che potrebbe non essere l’unica possibile, ma il cui approdo aveva la pretesa di essere universale. Un Occidente in lotta con avversari agguerriti ed anche con se stesso incontra la maggiore autorità erede di un patrimonio (non solo religioso) cui si era alimentato per divenire quello che è (o che ormai è stato?). Una autorità – Papa Francesco – magari non ostile, ma certo poco “vicina”: un abisso separa la quantità di occorrenze dei lemmi “diritto” e “giustizia” nel magistero dei pontefici precedenti (persino in quello di Pio XII!) e le rarissime presenti nel magistero di Bergoglio.Una domanda, semplice e brutale, si impone da sola: sarà l’incontro del definitivo commiato o quello di una amicizia che riprende a crescere? Sullo sfondo, mentre si moltiplicano i pensatori liberali (da Walzer a Kahan) che denunciano il declino cui il liberalismo si è condannato ogni qual volta ha reciso i propri legami con il cristianesimo e la sua speranza, nella Chiesa sono quasi scomparse le voci che, se non altro, cercano di calcolare quanto costi al cristianesimo distrarsi dalle ragioni della libertà che da ultimo nel Vaticano II lo avevano spinto al rinnovamento.