Martedì 20 Giugno 2023, 00:11

Il viaggio di Giorgia Meloni a Parigi potrebbe essere l’occasione anche per un confronto sui principali temi in discussione a livello europeo. Il motivo della presenza nella capitale francese è il sostegno alla candidatura di Roma per l’Expo 2030 presso il Bureau des Expositions internationales. La candidatura ha tutti i presupposti e le motivazioni per potersi affermare. La Città eterna potrà dare grande risonanza e prestigio a questo evento. Ma occorreranno fondamentali misure, anche strutturali, e uno straordinario sforzo organizzativo che il Governo e le istituzioni competenti dovranno assicurare. Ciò sarà un po’ meno gravoso se si affronteranno o comunque si avvieranno a soluzione ben prima problemi come quelli oggi pendenti, a cominciare da quello delle migrazioni e, per passare a un altro campo, da quello della riforma del Patto di stabilità che deve essere compiuta entro quest’anno. E’ auspicabile che anche di questi argomenti si parli, cogliendo la circostanza della presenza a Parigi, con esponenti del governo francese e, innanzitutto, se ciò potrà avvenire, con il presidente Macron. Sulla revisione del Patto, la Francia ha assunto una posizione nettamente diversa da quella della Germania che si oppone al progetto della Commissione Ue - fondato sulla flessibilità e impiantato sulla definizione di un percorso Paese per Paese, oggetto di negoziazione con la medesima Commissione, per il rientro, entro un determinato periodo, nei parametri del debito e del deficit - e propone con altri dieci Paesi, sostenitori della linea miopemente rigoristica, che il Patto faccia leva su norme oggettive e predeterminate, con l’indicazione del quantum di riduzione annuale del debito. La Francia, invece, non sembra contraria alla flessibilità e comunque vuole che siano valorizzate le esigenze delle politiche nazionali. Dal canto suo l’Italia, che non è contraria in via pregiudiziale alla proposta di Bruxelles, chiede, per ora informalmente, che sia prevista anche la “golden rule”, cioé l’esclusione degli investimenti pubblici, o di alcune categorie di questi, dal vincolo del pareggio del bilancio.

Esistono, dunque, i presupposti per una stretta convergenza su questa materia con il Governo francese che potrebbe estendersi fino alla verifica delle condizioni per una concorde azione per il Meccanismo europeo di stabilità - Mes, ampliandone la portata in sede applicativa (senza rivedere per ora il Trattato) e per l’Unione bancaria della quale il secondo pilastro (quello della risoluzione delle banche in crisi) è attuato solo a metà, mentre è completamente inattuato il terzo che concerne l’assicurazione europea dei depositi, stante la contrarietà dei Paesi cosiddetti frugali e, prima ancora, della Germania alla messa in comune dei rischi, nonostante le intese a suo tempo definite, quando cioè fu varata l’iniziativa dell’Unione bancaria. Sullo sfondo, ma non certo per minore importanza - tutt’altro - resta il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con i raccordi con la Commissione e le scadenze previste. Convenire, da parte dei due Governi, francese e italiano, su alcune proposte in vista del meeting di fine mese dei Capi di Stato e di Governo europei, sarebbe importante, anche se naturalmente bisognerà pur sempre fare i conti con la Germania e il suo seguito che sul predetto Patto comunque finiscono, sua pure involontariamente, con il sollevare un problema di più ampia portata su come procedere nell’Unione: se sulla base di norme oggettive e trasparenti o sulla base di negoziati che comportano livelli di discrezionalità, ma anche l’esigenza di una forza contrattuale che non tutti posseggono. L’intreccio dei temi indicati guarda anche alle future elezioni europee, ma non può prescindere dalla necessità che esita un “motore” comunitario. Se questa funzione Germania e Francia non vogliono o non riescono più a svolgere, se la prima resta l’egemone riluttante, allora occorre pensare a nuovi più larghi schieramenti. La questione delle migrazioni resta la prova del fuoco. Distanti, ma non molto da meno sono le problematiche economiche e della governance. La ragion d’essere dell’Unione si misura su questi argomenti.