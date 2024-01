Giovedì 25 Gennaio 2024, 23:57

Era il 13 settembre 1993, quando Silvio Berlusconi mi convocò ad Arcore, insieme ad altri dirigenti di Publitalia. È in quel giorno che il disegno politico del Cavaliere si delineò, fino a diventare una concreta realtà l’anno successivo con la nascita di Forza Italia. Da imprenditore di enorme successo, nello sport, nell’edilizia, nelle televisioni (come noto, a lui si deve la nascita delle tv commerciali) - grazie anche al supporto di manager eccellenti (Confalonieri, Dell’Utri, Galliani) - a leader di quella “diversa” coalizione di Centrodestra - che, nel 1994, si affermò, sconfiggendo la “gioiosa macchina da guerra” del PCI-PDS, ottenendo la guida del Paese nelle prime elezioni maggioritarie della storia repubblicana.

Da allora, il “partito” nella persona del suo Leader, ha saputo rispondere, valorizzandone il merito, alle esigenze di cambiamento di tanti: dagli imprenditori, alle famiglie, alle professionalità. Innegabile è stato l’impegno del Cavaliere per le riforme economiche, capaci di ridurre la burocrazia e semplificare i processi di nascita delle aziende, senza tralasciare la promozione degli investimenti e dello sviluppo. Liberalizzazione ed economia sociale di mercato sono stati i capisaldi che hanno ispirato le politiche di Berlusconi: stimolare il sistema produttivo per favorirne la crescita, senza dimenticare però di “aiutare chi è rimasto indietro” (ne è un esempio l’aumento delle pensioni minime o chi ha beneficiato di una riduzione della tassazione attraverso l’abolizione dell’Ici e l’intervento sull’Irap). Non solo. Provvedimenti in ambiti come la sicurezza e la lotta all’evasione fiscale sono stati sempre una priorità per il Cavaliere.

Leader carismatico, l’unico che ha saputo creare un rapporto osmotico tra se stesso e la gente, e lungimirante, capace di “guidare” con successo la politica internazionale, instaurando, ad esempio, una nuova era nelle relazioni tra Occidente e Russia, senza mai far vacillare il rapporto con gli Usa. Molti ricorderanno la famosa intesa di Pratica di Mare del 2002, che, a quel tempo, pose fine a più di cinquant’anni di guerra fredda e aprì potenzialmente le porte della Nato anche all’ex Urss. Capace di intercettare le esigenze di cambiamento del Paese, Berlusconi ha avuto accanto a sé le persone migliori. Un tributo va infatti a Gianni Letta, insostituibile braccio destro del Cavaliere, sempre al suo fianco nell’interesse del Paese: uomo delle istituzioni, ma soprattutto amico leale e sempre sincero.

“L’Italia è il Paese che amo”, dichiarava Berlusconi, nel 1994. Resta quindi il grande rimpianto che Egli non possa partecipare ai trent’anni della sua “creatura”, di quel partito che ha modernizzato l’Italia del XXI secolo dal punto di vista politico, riscrivendone la storia. Oggi, Antonio Tajani è chiamato a raccogliere questa eredità, portando avanti Forza Italia nel solco del lavoro del Cavaliere. Ce la farà senz’altro, in virtù delle sue innegabili capacità, e saprà traghettare il partito verso un risultato elettorale sicuramente a doppia cifra. La politica liberale di Silvio Berlusconi, che affonda le radici nel Popolarismo europeo, ma, al contempo, ne esalta gli aspetti più innovativi, è ancor più viva e attuale; oggi, come non mai, Forza Italia deve essere all’altezza di questa sfida.

*Fondatore di Forza Italia, già Deputato e Componente della Consulta del Presidente di Forza Italia