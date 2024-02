Sabato 10 Febbraio 2024, 00:30

La decisione assunta in questi giorni dalla Corte d’Appello di Milano rappresenta l’ennesima giravolta in tema di riconoscimento del figlio da parte della madre intenzionale di una coppia omogenitoriale femminile, che aveva fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita all’estero. Secondo la Corte, infatti, è da censurare la decisione con la quale nel giugno 2023 il Tribunale meneghino aveva considerato valida la trascrizione nell’atto di riconoscimento del figlio anche della madre intenzionale. Ciò in quanto ha ritenuto che sulla base della legge attuale sia da escludere che un figlio possa essere riconosciuto contemporaneamente da due genitori dello stesso sesso, indipendentemente dal legame tra loro esistente e dal fatto che sia la madre biologica che intenzionale abbiano prestato il loro consenso alla fecondazione eterologa.

Nulla da eccepire in termini di diritto sulla base delle attuali norme del nostro ordinamento, se non fosse che si tratta di precetti nati in un contesto sociale completamente diverso e non soggetto ai crescenti processi di globalizzazione che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Una contaminazione che ha portato il filosofo statunitense John Rawls ad elaborare l’idea di una “legge dei popoli”, intimamente legata al concetto di giustizia come equità, di cui si devono nutrire i singoli Stati per giungere all’elaborazione di norme comuni di diritto internazionale, che possano garantire il rispetto dei diritti umani e della persona attraverso regole universalmente riconosciute. Laddove, invece, ancor’oggi impera, anche nella ristretta comunità europea, una strana contraddizione che permette alle merci di circolare liberamente, negando invece la libera circolazione degli status giuridici acquisiti dalle persone. Con l’effetto che molti bambini, una volta rientrati in Italia, si trovano improvvisamente privati di quell’identità genitoriale e di quelle tutele giuridiche che molti paesi dell’Unione Europea, invece, gli assicurano. Resta il fatto che, nell’inerzia del Parlamento, ancora una volta è la magistratura a colmare il vuoto legislativo in materia di riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali, con una pericolosa sovrapposizione di ruoli e poteri che la nostra Carta Costituzionale ha sempre voluto scongiurare. Così, tra norme comunitarie ed interne, assistiamo ad una girandola di decisioni che spesso si sconfessano tra loro, creando smarrimento ed una palese “incertezza del diritto”.

Sono caduti nel vuoto, infatti, i reiterati solleciti con i quali in questi anni la Corte di Cassazione, così come quella Costituzionale, hanno invitato il Parlamento a legiferare in materia, bacchettando a turno i diversi governi di vario colore politico che si sono succeduti. Non a caso, anche la Corte di Appello di Milano, nell’assumere la decisone, ha ribadito l’assoluta necessità di un intervento del legislatore, in quanto unico soggetto capace di un articolato disegno normativo che possa declinare in modo corretto i diritti dei soggetti coinvolti e realizzare il bilanciamento di diritti di rango costituzionale, che non devono venire a trovarsi in conflitto tra loro, ivi inclusi quelli del nascituro, soggetto capace di diritti nel suo essere e nel suo divenire. Insomma, l’ennesimo avviso ai naviganti, ricordando che, in questo mare agitato da ideologie contrapposte e convenienze politiche, a rischiare di andare a fondo sono soprattutto i bambini.

*Presidente Associazione Italiana

di Diritto e Psicologia della Famiglia