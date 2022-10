Sabato 22 Ottobre 2022, 00:13

Si è sfiorato il rischio che la riunione dei Capi di Stato e di governo europei sull’energia si concludesse con il celebre “Molto rumore per nulla”. Alla fine, sia pure ricorrendo alla decisione di concretare gli impegni in successive riunioni, alcuni passi avanti sono stati compiuti, non quelli da gigante che vorrebbe giustamente la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, e che era legittimo attendersi dopo che di questo argomento si discute da sette mesi.

Tuttavia, poiché il fallimento della seduta era molto vicino, il risultato conseguito nella notte è sembrato importante; non è il bicchiere vuoto, ma può dirsi con un certo ottimismo pieno benché soltanto per meno della metà. Ciò che emerge, pur essendosi un po’ attenuati gli egoismi dei Paesi cosiddetti frugali, è la perdurante inadeguatezza del livello di coesione all’interno dell’Unione, nonché la difficoltà nell’attualizzare l’approccio tenuto per reagire alla pandemia con il Next Generation Eu. In particolare, sono tutti da concretare in norme vincolanti gli acquisti congiunti (ma volontari) del gas, un nuovo indice di Borsa, un tetto dinamico temporaneo per le oscillazioni delle transazioni, la fissazione di un price-cap al prezzo del gas destinato all’alimentazione dell’elettricità, quindi semplificazioni procedurali, risparmi energetici, impegni nazionali, messa in comune di 40 miliardi per prestiti comunitari. Sono misure contornate da molte condizioni e su alcune delle quali restano le riserve tedesche o sono soggette alla volontarietà delle scelte.

Si è lontani, insomma, dal decidere un price cap puro e semplice per il gas, prevedendo anche come reagire a problemi conseguenti alla carenza delle forniture, e dal varare un meccanismo che metta in comune, alla stregua del Recovery Plan, la politica e le esposizioni finanziarie per il gas, come vorrebbe l’urgenza. Si tratta, ora, di verificare come si svilupperà l’attuazione delle pur limitate misure previste solo in termini generali e, in alcuni casi, generici. Il problema è che il tempo ormai si è fatto breve. Vedremo prossimamente se la “decisione di decidere” sia come quella del potente Carlo V il quale era famoso perché, nei negoziati, quando non voleva assumere un impegno rinviava “a domani”; oppure si intenda procedere con determinazione verso un risultato accettabile. E’ bene però chiarire che l’eventuale esito positivo sarà da considerare come una tappa, non potendosi ritenere concluso il ruolo dell’Europa, mentre la crisi continua a mordere con le crescenti difficoltà delle imprese e l’estendersi dell’area della povertà anche tra le famiglie che fino a poco tempo fa erano fuori, tanto che qualche banca ha istituito dei prestiti per pagare bollette di importo limitato.

Al nuovo governo spetterà operare, senza deflettere, sui due fronti: per il necessario sviluppo delle iniziative comunitarie (i passi da gigante accennati) e per le misure adottabili a livello nazionale, con l’avvertenza che l’insufficienza delle decisioni europee legittima una risposta nazionale che non può essere imbrigliata in limiti e vincoli non giustificati. Non si potrà subire la metafora del cane dell’ortolano che non mangia e non fa mangiare l’insalata.