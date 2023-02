Martedì 28 Febbraio 2023, 00:16

Si sono appena concluse le elezioni primarie del Partito democratico e vale già la pena di chiedersi quanto manchi alle prossime elezioni europee. La risposta è duplice. Secondo i tempi dettati dalla vita di tutti i giorni, manca tantissimo. Il 2023 è appena cominciato, di qui al maggio 2024 potrebbe succedere di tutto. E non si tratta di un’esagerazione, visto che negli ultimi tre anni il mondo non si è fatto mancare nulla, tra pandemia, crisi climatica e guerra in Europa. Tuttavia, secondo i ben più lenti tempi della politica, la scadenza elettorale del 2024 non è affatto lontana, anzi! Lasciando per il momento perdere posizionamenti strategici e strategie elettorali, l’interesse per le prossime elezioni europee riguarda un elemento che potrebbe rendere quell’evento, da un certo punto di vista, storico. Più nello specifico, si fa riferimento alla possibilità che la soglia di elettorato passivo, l’età cioè a cui una persona si può candidare ed essere eletta al Parlamento europeo, scenda da venticinque a diciotto anni.

Perché è così importante? Primo, perché considerare i giovani solo come soggetti passivi della politica ha portato al progressivo disinteresse di questi elettori rispetto alla cosa pubblica. E i pochi che mostrano sensibilità, come i giovani attivisti per il clima (da non confondersi con i vandali che imbrattano il patrimonio pubblico), vengono spesso derisi o mal sopportati dagli adulti. Secondo, perché allargare la base elettorale, sia in termini di elettorato attivo che passivo, aumenta sempre il grado di democraticità di un paese. E anche di imprevedibilità del risultato, come proprio le recenti primarie del Partito democratico hanno dimostrato. Segno che le soglie di elettorato attivo e passivo non sono affatto neutrali. E i suoi effetti per nulla simbolici.

Questo risultato può essere raggiunto in due modi. Il primo è quello preferibile, cioè attraverso un’iniziativa legislativa autonoma che si limiti a cambiare il numero “25” con il numero “18” al primo comma nell’articolo 4 della legge n. 18 (nemmeno a farlo apposta), approvata nel lontano 1979. Non servono riforme costituzionali, referendum, commissioni bicamerali. Bastano solo un poco di buona volontà e, certo, quel minimo di coraggio necessario per dare fiducia alle persone più giovani di noi. Il secondo modo è quello di farlo perché costretti dall’Unione europea. Strane priorità, quelle di Bruxelles: dopo aver speso decenni a scrivere regolamenti per definire precisamente le caratteristiche comuni minime delle merci scambiate nell’Unione (la dimensione di una vongola è tra i risultati più controversi: e abbiamo detto tutto), finalmente si sta affrontando qualcosa di più sostanziale, vale a dire l’omogenizzazione delle procedure elettorali per l’elezione del Parlamento europeo. Con una recente presa di posizione, infatti, il Parlamento europeo si è impegnato ad approvare una legge che preveda, tra le altre cose, l’abbassamento della soglia di elettorato passivo per tutti i paesi membri a 18 anni.

Al momento, sono 14 su 27 i paesi membri che già ottemperano (oltre il 50%, quindi); per 10 il limite è fissato a 21 anni, per la sola Romania a 23 anni e solo per due, Italia e Grecia (dove però si vota dai 17 anni) il limite è a 25 anni. Con il paradosso che un diciottenne italiano non può candidarsi in Italia ma potrebbe farlo, per esempio, in Francia, se risiedesse lì. Ci si augura che Bruxelles tenga fede a questo impegno. Nel frattempo, tuttavia, la palla è in mano ai parlamenti nazionali: perché mai dovremmo temporeggiare e far diventare anche questa l’ennesima riforma imposta dall’Europa? Perché arrivarci per necessarietà e non per scelta libera e coraggiosa? Nel maggio del 2019, proprio da queste colonne, ci si augurava che le imminenti elezioni europee, tenutesi nello stesso mese, sarebbero state le ultime dove i giovani non avrebbero contato nulla. Abbiamo un anno di tempo perché quella speranza, ancora una volta, non cada nel vuoto.