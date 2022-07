Martedì 12 Luglio 2022, 00:01

Guardata da lontano, al livello nazionale la politica italiana ha uno strano aspetto.

Innanzitutto c’è una destra. È una destra sociale, una presenza politica tradizionale per l’Italia e per tutta l’Europa mediterranea. L’offerta del partito di Giorgia Meloni punta essenzialmente su due temi: stato e valori tradizionali. Di Fratelli d’Italia colpisce il consenso che sta toccando, non certo i suoi caratteri principali.

Cos’altro si vede nella politica nazionale?

Oltre la destra sociale, vi è una seconda “destra”. In effetti, con il “campo largo” ci troviamo di fronte ad un blocco che anch’esso chiede sostanzialmente due cose: più Stato e infinite libertà individuali. La prima richiesta è molto simile a quella della prima destra. La seconda richiesta è diversa, ma anch’essa è una richiesta fatta allo Stato. Diversamente dal precedente, in questo caso non è una richiesta di identità, ma di potere (li si chiamano “diritti”, ma in realtà si tratta solo della ratifica legale di ciò che via via diventa materialmente possibile). Se si guarda appena un po’ al di sotto della superficie, ci si accorge che il “campo largo” ha ben poco di sinistra. Piuttosto la sua agenda richiama quella di una tradizionale destra borghese, ed il profilo sociale del suo elettorato lo conferma.

Oltre queste due destre, c’è dell’altro? Strizzando un po’ lo sguardo, senza arrivare ai frammenti più piccoli, si vede una “terza destra”. Sono i vigorosi resti del doroteismo democristiano, quello del culto del posto fisso e della onnipresente mediazione “pubblica” impietosamente immortalato da Checco Zalone. Quel doroteismo rifiorisce anche in un pezzo di mondo cattolico al quale da qualche anno di nuovo si insegna che è allo stato che vanno chiesti “terra, tetto e lavoro”.

Guardata da lontano, la nostra politica nazionale appare dominata da “tre destre”.

Quanti secoli sono passati dal decennio riformista e liberale di De Gasperi e di Einaudi? Quanto tempo è passato, si licet parva componere magnis, dalla competizione Craxi-De Mita che almeno era anche competizione su due diverse idee di modernizzazione e di de-statalizzazione del Paese? Lontanissimi sembrano persino i giorni della Lega Nord federalista e pro-impresa, gli attimi di liberalismo berlusconiano, le illusioni di un Pd non più statalista, le non molte scintille renziane dello stesso colore.

Quello che ora abbiamo, briciole a parte, sono invece “tre destre”. Tra di loro ben diverse, ma “destre”. Ognuna di esse investe su alcune paure e non su altre. Tutte e tre ne cercano il sedativo nello Stato, nel ritorno ad una società controllata e provveduta dalla politica. Non frequentano la speranza; non declinano il paradigma della responsabilità. Anche quando parlano di “Repubblica” si capisce che in mente hanno lo “Stato”.

Questo Giano triforme e destrorso suggerisce qualche altra considerazione. La prima è che evidentemente il primo governo Conte non è stato un caso fortuito. Tra le aree politiche sulla carta più lontane in Italia oggi spira un’aria di famiglia. Il governo giallo-verde non tornerà, ma non è detto che dopo le prossime elezioni non si materializzi qualcosa di analogo.

La seconda considerazione è che non stupisce affatto che tra le “tre destre” ad essere in testa nei sondaggi sia quella di Giorgia Meloni. Perché mai, tra un originale e due copie, gli elettori dovrebbero preferire le copie? Non foss’altro, alla Meloni non si può imputare di aver cambiato idea. Altro le si potrà rimproverare, ma questo no; con i tempi che corrono poter vantare coerenza non è poco.

Infine, se si allarga un po’ lo sguardo, si vede che Sanders è il negativo di Trump e che Mélenchon è il negativo della Le Pen, nel frattempo Biden arranca e a Macron non va molto meglio. In una situazione del genere qualcuno potrebbe obiettare: ma non è da illusi sperare che proprio in Italia, proprio nel Paese in cui i liberali sono bestie rare, proprio nel Paese in cui l’Occidente è usato ed irriso, non è da illusi sperare che proprio in Italia possa prendere consistenza un fronte alternativo alle “tre destre”, un fronte di sostenitori delle ragioni e delle politiche delle “società aperte”? A chi ponesse questa domanda si potrebbe rispondere: semmai, non è da illusi sperare in una resurrezione dello Stato? Come si può pensare che una società avanzata possa essere re-inscatolata in quel contenitore così rigido e piccolo? E non basta. Se produciamo sempre meno, cosa mai possiamo promettere di ridistribuire? Se abbiamo coperto di debiti non si sa quante generazione future, a chi mai potremmo chiedere altri anticipi? (Senza contare che ci siamo presi anche il lusso di esentarci dallo sforzo di fare e tirar su figli e figlie.) Detta brutalmente: dove saremmo oggi senza il Pnrr della Ue e la protezione della Nato e senza tanti neo-italiani che studiano e sgobbano?

Dal pozzo in cui ci siamo cacciati si potrà provare ad uscire solo cominciando a dirci con chiarezza che questa e le prossime una o due generazioni di italiani e di italiane dovranno dare più di quanto potranno chiedere. Con coraggio dovremmo cominciare a dirci che serve più apertura. Che servono più competizione e meno diseguaglianze: tutte e due insieme, però, perché alla prima (la competizione) serve la seconda (meno diseguaglianze) e perché solo la presenza della prima evita che la seconda si trasformi nella fregatura assistenzialista.

Dovremmo dirci che è il momento di rinunciare al torpore della protezione e che gli unici piaceri che per un po’ potremo permetterci sono il gusto della libertà ed il sapore dei doveri.

Tuttavia, nessun capo-partito ha il coraggio di ammettere che non c’è altro da promettere, se non «sangue, fatica, lacrime e sudore». E ciò nonostante che dalle città e dalle recenti amministrative vengano segnali diversi, e da sindaci di colore diverso.