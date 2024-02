Lunedì 5 Febbraio 2024, 00:06

La corsa al consenso elettorale sta esasperando tutte le relazioni politiche.

È una banalità osservare quanto sia utopistico, persino inappropriato, immaginarsi un confronto come si usa dire in punta di fioretto (non lo si è visto che rarissimamente), però qualcosa di meno radicalizzato gioverebbe al progresso del Paese.

Preoccupa in particolare che tensioni portate a livelli molto alti coinvolgano l’interno dei due campi contrapposti, quello della maggioranza e quello dell’opposizione, perché si tratta di una situazione che impedisce un confronto dialettico: infatti quando elementi dei due campi si mostrano disponibili ad aprire una discussione almeno un minimo costruttiva, in ciascuno di essi si alza qualcuno pronto ad accentuare gli elementi di scontro per guadagnare per sé qualche spazio di consenso in più.

Lo si è visto nel centrodestra, ma oggi risalta di più nel centrosinistra. Si capisce che nel primo campo la lotta è per spostare qualche decimale di consenso senza però che si intravvedano possibilità di cambiare veramente la distribuzione dei pesi, mentre nel fu campo largo il problema è la corsa per conquistarne la guida fra Pd e M5s, ovvero fra Schlein e Conte. Un’impresa che fino a qualche anno fa sembrava poter essere decisa a priori, vuoi puntando sulla tradizione “governativa” del Pd, vuoi dando credito all’alternativa nuovista impersonata dal vento grillino. Oggi entrambi questi elementi sono in crisi, i due partiti non hanno distanze nelle percentuali di consenso che siano tali da stabilire automaticamente primazie, e in più essi sono costretti all’alleanza se vogliono sperare di mantenere ed eventualmente allargare la sfera di potere dell’opposizione rispetto al predominio dell’attuale maggioranza di governo.

Se non si tiene presente questo scenario, non si comprende la difficile situazione in cui si trova il Pd e in primis la sua segretaria. Per quel partito infatti sostenere una lunga “traversata del deserto” è assai problematico, soprattutto se dovesse farla perdendo progressivamente le residue posizioni di governo nel sistema delle autonomie locali (regioni e comuni). Ma se vuol giocare quella partita, ha bisogno di trovare un’intesa con M5s, perché una corsa solo in compagnia di forze minori e di una problematica ripresa di consenso nel bacino dell’astensionismo richiede tempi lunghi per i quali non è sicuro che il Pd abbia il fiato e la pazienza necessari.

I Cinquestelle di Conte quel problema non ce l’hanno. Sono nati come una forza corsara, il loro lato movimentista e protestatario è sufficiente a mantenere un buon bacino di consenso, e con quello possono fare la politica non dei due, ma dei tre o quattro forni: quello utopistico a prescindere (vedi intemerate pacifiste e in politica estera), quello dell’alleanza che sfrutta il Pd per ottenere posizioni nel sistema dei governi locali (vedi Sardegna ed altro), quello del negoziato con la maggioranza per un po’ di posto nello spoil system (vedi Rai e non solo). Se poi ci fossero occasioni sufficienti di terremoto politico, si potrebbe portare a casa anche molto di più (vedi quel che è successo coi governi Conte 1 e 2).

In questo contesto la posizione di Elly Schlein è oggettivamente molto difficile. L’essere stata per così dire incoronata da Giorgia Meloni come competitor ufficiale la mette nella scomodissima posizione di veder trasformarsi la sua eventuale sconfitta nel duello in una probabile fine del suo rilievo politico. E la partita è ardua, perché se, come sembra probabile, dovrà accettare lo scontro della candidatura a capolista assoluto nelle elezioni europee, parte in salita. Infatti contro di lei è forte l’argomento che denuncia una candidatura a vuoto perché tanto in Europa non ci andrà, mentre per Giorgia Meloni quello è solo formale e dunque poco credibile per la gran parte dell’opinione pubblica: perché la nostra premier al parlamento europeo non ci andrà, ma per la posizione che ricopre sarà ben presente nelle dinamiche europee contando molto di più di quanto non farebbe da uno scranno parlamentare.

La Schlein dovrebbe puntare su una presenza pubblica acuminata, ma per questo al momento non viene agevolata dal contesto. Agli spregiudicati attacchi della retorica movimentista di Conte che usa vecchie immagini ancora radicate in una parte dell’elettorato Pd (pacifismo a prescindere, ossessione per il potere che corrompe e spartisce, utopismo vario a buon mercato), la segretaria del Pd non può rispondere rompendo una alleanza che nell’immediato le è indispensabile. D’altro lato non può neppure rinunciare alla sua immagine di persona che vuole rivoluzionare il Pd “governista”, perché su quella ha ottenuto il consenso e senza quella perde la sua posizione. Così però non è neppure in grado di avviare quella “apertura al centro” che le sarebbe indispensabile se volesse ridimensionare e disarmare la concorrenza di Conte: un po’ perché il centro fatica a formarsi come blocco significativo sul piano elettorale, un po’ perché nel suo campo non ha l’apparato concettuale di sostegno che dia fiato e consistenza un meramente strumentale ad una operazione del genere. Eppure il non disporre di una sfida da parte di una alternativa socialdemocratica (se ci si consente di usare un termine storico oggi aborrito ingiustamente da troppi) indebolisce il centrodestra, così come i freni alla sua definitiva trasformazione in un movimento conservatore nel senso classico e nobile del termine sono un impedimento per il ristabilimento di un maturo equilibrio politico (che in quanto tale non può essere che dialettico).