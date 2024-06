Lunedì 10 Giugno 2024, 03:49

Non sarà il terremoto tanto atteso o temuto degli equilibri politici in Europa, ma i primi contraccolpi del voto, come dimostra il caso della Francia, sono comunque clamorosi: Macron, preso atto della pesante sconfitta del suo partito e della vittoria dei lepenisti, ha deciso di azzardare elezioni anticipate sciogliendo l’assemblea nazionale. O la va o la spacca. Ma lo stesso è accaduto in Belgio con le dimissioni del premier De Croo dopo la grande affermazione della destra separatista fiamminga. Dagli exit poll nei diversi Paesi dell’Unione sembra in effetti emergere l’avanzata della destra nelle sue diverse anime: cristiano-popolare, conservatrice e nazional-populista. Quando dominano paura e rabbia gli elettori si affidano politicamente a chi risulta rassicurante (i moderati) e a chi sembra farsi carico meglio di altre forze del proprio malessere (i populisti). I partiti della destra liberal-riformista si confermano dunque al primo posto in Germania (30%), Spagna (32) e Grecia (32). Ma le formazioni aderenti alla famiglia cristiano-popolare ottengono ottimi risultati anche in Austria, in Polonia, a Cipro e in Italia, dove gli eredi di Silvio Berlusconi sfiorano il 10%.

Secondo alcune proiezioni sulla futura composizione del Parlamento di Strasburgo il Partito popolare europeo si confermerebbe dunque come il gruppo più importante con (secondo le stime) 181-186 seggi (una decina in più della passata legislatura). Sarà l’arbitro dei futuri giochi. E dovrà prendere decisioni importanti: come comportarsi con le forze alla sua destra? Accettare il dialogo, provare un’alleanza o mantenere un muro come nel passato? L’altra novità, infatti, è la crescita significativa delle forze cosiddette sovraniste, nella variante di governo e d’opposizione. In Olanda il Partito della libertà di Wilders dovrebbe ottenere sette seggi, non avendone avuto alcuno nel 2019. In Francia il Rassemblement national è nettamente il primo partito, come lo sono in Austria i liberal-nazionali. In Germania (il dato più clamoroso e per molti versi allarmante) Alternative für Deutschland sopravanza i socialdemocratici. In Spagna Vox arriva al 10%. In Polonia il Pis si conferma una realtà importante con quasi il 34% dei consensi. In Italia – sommando Fratelli d’Italia e Lega – la destra s’attesta al 36%. L’Italia, appunto, visto che anche queste elezioni europee hanno avuto una posta in gioco nazionale, come si è visto dai temi che hanno scandito la campagna elettorale. Complessivamente ne esce bene il governo: non era scontato, visto il malessere che serpeggia negli elettorati e che tendenzialmente penalizza sempre chi sta al potere.

La competizione nella maggioranza l’hanno vinta Giorgia Meloni e Antonio Tajani. La prima ha scelto di personalizzare la campagna elettorale accettando un rischio non piccolo. Un arretramento elettorale l’avrebbe messa in difficoltà anche come capo del governo. Con il 27,5% ha confermato, anzi migliorato, il risultato delle politiche. Il leader di Forza Italia è invece riuscito nel miracolo di stabilizzare politica l’eredità del berlusconismo giocando il ruolo di “forza tranquilla”. Anche questo un risultato non scontato. Aggiungiamoci anche il sorpasso simbolico a danno della Lega, che conferma con questo voto il suo ritorno alle origini, alla dimensione per essa la più naturale di “partito del Nord”. Vannacci era l’ultima carta nella prospettiva di partito nazionale in grado di fare concorrenza a Fratelli d’Italia: non è andata bene. Il generale è semmai servito a contenere le perdite. Importante il risultato ottenuto dal Pd a danno soprattutto del M5S. Il 23%, se confermato, rafforzerebbe la segretaria Elly Schlein in patria e all’estero. Nel partito non ci sarà, come qualcuno temeva, nessuna resa dei conti. Ma il dato è importante anche considerati risultati i non brillanti numeri di alcuni importanti e storici partiti della sinistra europea, a partire da quello tedesco (dove la somma di tutte le sinistre non arriva al 30%). Il pessimo risultato dei grillini (comprensibile vista l’alta astensione al Sud) dovrebbe a questo punto chiudere il duello per la leadership del futuro “campo largo”. A questo punto a Conte restano due scelte: accettare la Schlein come guida dell’alleanza di sinistra oppure mettersi definitivamente in proprio tornando a proporsi come terza forza antisistema. Ma come si traduce questo quadro politico nel nuovo Parlamento? I partiti della sinistra europea, nelle loro diverse espressioni, sono nel complesso arretrati. I socialisti dovrebbero avere 136 seggi (-3); i liberali di Renew 89 (-13), i Verdi 55 (-17) e la sinistra radicale 35 (-2). Ma se i numeri dicono che per l’elezione della nuova presidenza della Commissione Ue non esiste una possibile maggioranza di centrodestra, logica politica suggerisce che non si possa andare ad una riedizione pura e semplice della cosiddetta “maggioranza Ursula”, come se con questo voto non fosse di u nulla. Se continueranno a governare popolari, sociali e liberali, dovrà comunque cambiare in modo radicale l’agenda politica della futura Europa. Ma è più probabile che si apra da domani una trattativa serrata che potrebbe portare alla costruzione di nuovi equilibri tra i partiti presenti a Strasburgo. Ciò detto, questo voto – una volta stabilizzati i risultati – andrà inserito nel suo giusto contesto. Queste dell’8-9 maggio 2024 sono state le prime elezioni dopo la fine dell’Europa del confort: una lunga stagione storica nel corso della quale i cittadini dei diversi Stati membri dell’Unione hanno conosciuto, al netto di alcuni momenti difficili presto superati, altrettanto velocemente dimenticati, una condizione di relativo benessere e sicurezza.

Una stagione segnata da uno sviluppo economico costante, da una condizione di pace e cooperazione tra i membri del club europeo, dal generoso sistema di garanzie e prestazioni gestito dallo Stato sociale. Sembrava la normalità, una conquista duratura. Viene da chiedersi se non si sia trattato di un’eccezione, di una parentesi felice frutto di una congiuntura straordinaria. Nel giro di pochi anni sono infatti arrivati la pandemia, una crisi economica strutturale, l’emergenza climatica e la guerra entro i confini del Vecchio Continente. Eventi traumatici e inaspettati, che se non hanno cambiato in profondità comportamenti e stili di vita, certo hanno modificato drasticamente la psicologia collettiva di decine di milioni di uomini e donne. Per i quali il futuro è diventato all’improvviso incerto e fonte di ansia. Il che ci porta all’altro dato politicamente importante: l’alto livello di astensionismo, anche questo previsto e atteso. Siamo poco oltre il 51%. Un dato difforme nei diversi Stati: altissimo in Spagna, basso in Portogallo, per limitarsi a due realtà vicine. Ma il trend è complessivamente negativo. La politica non fornisce risposte alle ansie e preoccupazioni dei cittadini. C’erano stati, negli ultimi 3-4 anni, molti campanelli d’allarme. Ma sono stati sottovalutati, con i risultati che queste elezioni hanno certificato.

