Sabato 1 Luglio 2023, 00:27

L’Europa non è più da decenni l’argomento per retoriche generiche su un futuro radioso all’ombra di una ritrovata cooperazione semi-federale nel quadro di vagheggiati “Stati Uniti d’Europa”. Non perché il numero dei paesi coinvolti non sia aumentato ben oltre le aspettative di mezzo secolo fa, non perché il coinvolgimento di tutti in una rete di correlazioni e in parte di interdipendenze sia diminuito, ma proprio perché la realizzazione di tutto questo mette sempre più in luce che ciò comporta problemi e richiede ai singoli stati, e dunque anche al nostro, politiche attive invece della ormai improponibile retorica sui destini radiosi del nostro continente unificato.



È questo il quadro in cui deve muoversi Giorgia Meloni cercando di tirarsi dietro una classe politica che in buona parte non sembra consapevole della posta in gioco. Il fatto è che tutti sono oggi impantanati nell’attesa della prova delle urne europee il giugno prossimo: non perché pensino principalmente che da esse dipenda una buona organizzazione del sistema di interrelazioni a livello Ue, ma perché le vivono piuttosto come una occasione per testare e far certificare dai numeri la nuova geografia delle forze politiche italiane. Sarebbe sbagliato non cogliere le interdipendenze fra i due livelli, ma ci permettiamo di pensare che siano minori di quel che alcuni credono. Innanzitutto la partita europea si gioca in gran parte a livello di Consiglio e di Commissione, sedi in cui il peso delle rappresentanze al Parlamento di Strasburgo-Bruxelles è piuttosto relativo.



È vero che potrebbe esserci un certo mutamento sia negli equilibri dei vertici dei paesi aderenti (a cominciare dal cosiddetto vento di destra che sembra spirare da qualche tempo nelle elezioni nazionali) sia in quelli della futura Commissione se dalle urne uscisse una maggioranza diversa da quella attuale (Ppe+Pse) registrando anche un certo cambio di clima complessivo per i non pochi utopismi a cui ogni tanto si piegano gli europarlamentari. Ma è altrettanto vero che non solo si tratta di ipotesi su risultati che andranno verificati in concreto fra un anno, ma che soprattutto per un anno dovremo continuare ad agire nel quadro attuale.

Se non teniamo presenti questi fattori difficilmente comprendiamo quel che sta succedendo nella politica italiana verso la Ue. Da un lato Meloni e il suo governo debbono agire affrontando problemi molto seri e concreti: le politiche di Bruxelles nella gestione del Recovery Europe (con le ricadute sul finanziamento del nostro Pnrr); le azioni della Bce a fronte delle inquietudini che genera un’inflazione che non si riesce a mettere sotto controllo; la storia infinita su come affrontare le emergenze migratorie; più le consuete incombenze per garantire la presenza italiana in varie istituzioni chiave (la Banca Europea di investimenti a cui candidiamo l’ex ministro Franco; il board della Bce, ove dobbiamo garantire una successione a Panetta designato al vertice della Banca d’Italia).



La delicatezza di questi passaggi suggerirebbe sia una certa cautela di mosse da parte del governo, sia una collaborazione delle opposizioni, visto che c’è in ballo il futuro del paese, cioè qualcosa che dovrebbe riguardare tutti. A frapporsi c’è però la scadenza elettorale delle Europee il prossimo giugno e poiché, come ormai è stato ripetuto alla nausea, ogni partito si presenta in solitaria nel quadro di un sistema proporzionale per il computo dei voti ottenuti, ecco che a dominare è la ricerca della retorica identitaria, non certo quella europeista dei tempi andati, ma quella oggi dominante del richiamo alle cosiddette identità. Pesano, e come poteva essere diversamente, le leggende più o meno metropolitane in cui si sono allevati gli elettori: da un lato le critiche all’europeismo perché ritenuto “di sinistra” e dunque dipinto come una trappola contro il nostro sistema (incluse le sue componenti mestamente corporative), dal lato opposto la polemica stantia che vede ogni valutazione degli interessi nazionali come un rigurgito del fascismo, dei “sacri egoismi” e di tutto questo armamentario.



Ben pochi credono che ci si possa confrontare nelle urne del giugno 2024 ragionando di come garantire un peso al nostro paese nel contesto di una Ue che comunque rappresenterà il campo di gioco in cui ci dovremo misurarci in accordo o in competizione (realisticamente a volte in un modo e a volte nell’altro) con un sistema che non potrà essere scalzato (a meno di non voler piombare in un caos economico che non sappiamo chi potrebbe allettare). Si pensa piuttosto che, soprattutto tenendo conto di una partecipazione elettorale in continua contrazione, ciascuno debba istigare quelli che senza offesa si potrebbero definire gli animal spirits delle proprie militanze a cui si affida il compito di trascinarsi dietro un po’ di pubblica opinione.

È arduo trovare un partito che, dopo quel che sta succedendo, abbia l’ardire di ribaltare questo schema: chi per riaffermare una preminenza nella maggioranza o nell’opposizione, chi per recuperare rispetto alle riduzioni sofferte, chi per consolidare comunque una permanenza in scena.



Le componenti più disinvolte pensano che sia possibile scindere la propria azione su due distinti livelli: la partecipazione alle dialettiche nelle sedi istituzionali della Ue (vale soprattutto per il governo), la lotta elettorale indirizzata a far colpo su una opinione pubblica poco educata a ragionare in termini di grande politica inter-nazionale e piuttosto incline alle sirene dei diversi populismi. Andare avanti per un anno su questo doppio binario ci sembra che presenti una marea di problemi e di controindicazioni di cui gli esponenti più responsabili di ogni campo non dovrebbero avere difficoltà a rendersi conto.