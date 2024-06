L'editoriale/ Tra Roma e l’Europa: la sfida è il futuro

Dirigere un grande giornale, com'è il Messaggero per tradizione e vocazione, è una sfida che richiede fiducia. In primo luogo la fiducia nella capacità di coagulare intorno a un progetto una redazione, le sensibilità e le intelligenze che la compongono. La fiducia nella rotta che si intende seguire, nella bontà dell'approdo, nel fatto che al termine della notte i media continueranno ad esercitare un ruolo decisivo per la democrazia, il recupero di un'intermediazione che non manipoli le coscienze ma fornisca loro gli strumenti per plasmarsi.

La fiducia del lettore e nel lettore, che sappia cogliere lo sforzo, senza lasciarsi fiaccare dalla bulimia di notizie riversate dai canali più disparati, in spregio all'attendibilità. La fiducia che la transizione in atto, dai media tradizionali a quelli digitali, sulla quale siamo concentrati, arricchisca le competenze di una professione senza svilirne la funzione. E ridurla a ornamento degli algoritmi. Ringrazio Francesco Gaetano Caltagirone e Azzurra Caltagirone per la fiducia che presuppone tutte le altre, quella dell'Editore.



Una redazione è un caleidoscopio di eventi, protagonisti, tragedie e storie. Riunire questa materia magmatica e rappresentarla in maniera organica, ecco la nostra missione. Questa redazione, in particolare, ha la fortuna di affacciarsi su Roma, di costituirne la nervatura e lo specchio, in un rapporto di dare e avere senza eguali. Sono un romano di importazione, con gli occhi della meraviglia e non (ancora) della disillusione. Sorpreso dal fatto che a questa città non venga dato il riconoscimento che meriterebbe, non tanto per la bellezza incommensurabile, ma per il ruolo che esercita e gli oneri che sopporta. Di ciò è responsabile una politica che negli anni non ha saputo attribuire a Roma poteri e competenze adeguati al suo status, lasciandola consumarsi nel calderone dei luoghi comuni e delle facili (a volte offensive) battute. I segnali di un ravvedimento ci sono, grazie a un disegno di legge che dovrebbe approdare presto in aula, e bilanciare l'autonomia differenziata. Ma tante chiamate a vuoto impongono una verifica.

D'altra parte, la Capitale commetterebbe un errore fatale se restasse ancorata al suo predellino di disincanto e rassegnazione, trasformando i problemi, i difetti, le omissioni nel genius loci. Serve una visione, innanzitutto, un'ambizione di modernità, ben oltre i monumenti. E nessun tentennamento sulla forza trainante dei grandi eventi. La capacità di guardare avanti, di indirizzare il proprio destino, dovrebbe essere una prerogativa anche del Paese, dell'Italia reduce da una campagna elettorale confusa e corrosiva.

E dall'Italia risalire fino a Bruxelles, al cospetto di uno scenario mondiale che rischia di rendere marginale, se non ancillare, l'Unione.

Siamo alla vigilia di un voto che non è stato valorizzato abbastanza nel dibattito politico, così ripiegato sulle beghe interne e sulla competizione tra partiti, da scordarsi di illustrare agli elettori quale sia la posta in gioco. Una posta notevole. Perché dalle istituzioni europee sono passate e passeranno nei prossimi anni decisioni fondamentali, che riguardano la casa e il portafoglio, gli assetti di spesa pubblica e la mobilità, la velocità e l'impatto delle transizioni, la competitività, la capacità di difesa dalle minacce esterne. Cioè riguardano la vita di tutti i giorni e il lungo respiro delle generazioni future.

In quale Europa vivranno i nostri figli e i nostri nipoti? L'Europa che discute di dazi per fermare l'invasione delle auto cinesi e allo stesso tempo fa a gara perché i produttori cinesi realizzino le medesime auto nei nostri stabilimenti? L'Europa che dopo essersi faticosamente liberata dalla dipendenza del gas russo è piombata nella dipendenza dei microchip asiatici? L'Europa sprovvista di un'adeguata piattaforma di intelligenza artificiale? L'Europa che attende trepidante le elezioni americane, per capire se Trump la abbandonerà alla deriva? Solo negli ultimi giorni il dibattito è uscito finalmente dal cortile di casa, dai temi di politica interna, offrendo la prospettiva di una scelta tra il sovranismo nazionale e la sovranità europea, tra l'Europa degli Stati e gli Stati Uniti d'Europa, cioè il modello di un'integrazione certamente più compiuta di quella attuale. Il modello di Altiero Spinelli. Temiamo che l'esito delle elezioni darà un risultato confuso, alimentando torsioni anche innaturali nelle alleanze. Un'Europa del compromesso incapace di sciogliere i nodi.



Il Messaggero testimonierà i tanti passaggi cruciali della nostra attualità da un duplice osservatorio, locale e globale. Poterlo fare insieme a questa redazione è un privilegio che ho ereditato da Alessandro Barbano. Al mio predecessore la gratitudine per il percorso compiuto insieme.