Venerdì 31 Maggio 2024, 00:41

Si affronteranno, finalmente, da parte delle istituzioni europee che usciranno dalle elezioni i temi fondamentali del ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali in presenza delle diverse scelte di politica industriale delle maggiori aree del pianeta? E ciò, pur sempre operando per preservare e rafforzare il multilateralismo? Un tema ignorato dalla campagna elettorale.



Naturalmente va tenuto presente il contesto reso assai difficile dai due conflitti in atto. Alexander Hamilton è ricordato come padre fondatore degli Stati Uniti per averne unificato il debito e creato così il presupposto per l'assetto federale. Lo Zollverein, l'unione doganale promossa ai tempi dalla Prussia, che tuttora si rammenta, fu il passaggio economico decisivo per l'unificazione politica della Germania. Esempi cruciali del ruolo dei bilanci pubblici e della regolazione dell'import/export. Il primo agosto entreranno in vigore gli aumenti dei dazi decisi dall'amministrazione Biden su di una serie di prodotti cinesi, tra l'altro sui semiconduttori, ma soprattutto sulle auto elettriche il cui prezzo, si riferisce nelle cronache, finirebbe con l'essere triplicato. Il 5 giugno, a livello europeo, anche se nel clima dell'imminente votazione, verrebbe esaminato il tema dei dazi, nel quadro, in particolare dei rapporti con la Cina e con gli Usa. Naturalmente, continuando quella che è stata definita la guerra dei dazi, è da attendersi la reazione della Cina. Già qualcuno parla di un intento di "dedollarizzazione", di ripresa cioè della linea, da parte della Cina, che verso gli Stati Uniti ha un attivo commerciale ddi 250 miliardi, per un ruolo internazionale della propria moneta. Sempre gli Stati Uniti circa due anni fa hanno approvato una potente misura di sostegno all'economia, l'Inflation Reduction Act, a a cominciare dallo stimolo di progetti per l'energia pulita con l'impiego di 400 miliardi di dollari circa che si stima potrebbe avere un ritorno nelle casse dello Stato di 850 miliardi in dieci anni. Questa misura, tacciata di protezionismo, ha avuto, a suo tempo, giustificate reazioni negative in Europa.

Tuttavia, finora nessuno apertamente mette in forse il multilateralismo, nonostante la risorgenza di aspirazioni mercantilistiche, mentre le sedi internazionali per un confronto - a cominciare dall'Organizzazione mondiale del commercio, per passare all'Ocse, ai G7, G20, Fondo monetario internazionale e Banca mondiale - appaiono quasi rinunciatarie sul tema. La prospettiva, benché molto incerta, di un avvicendamento alla Casa Bianca con Trump, noto per le posizioni mercantiliste, non sollecita (ancora?) negli altri Paesi l'adozione di efficaci antidoti per l'ipotesi che la successione si attui. Ma, in presenza di tutto ciò, l'Unione balbetta? E' vero: la politica industriale, in quanto tale, non è sua diretta competenza. Ma di fatto quest'ultima si è estesa alle transizioni ecologica e digitale e si è sviluppata nel bene e nel male, sia pure in una fase straordinaria, nel fronteggiare i problemi dei prezzi dell'elettricità e del gas nonché dell'acquisizione dei vaccini anti covid e della promozione delle relative strategie. Ciò che, però, non è più sostenibile è che si faccia come la metafora del cane dell'ortolano che non mangia l'insalata e non la fa mangiare. Misure forti di politica industriale - che non coincidono affatto con il dirigismo e la supergestione - hanno bisogno di un ruolo europeo che abbia uno scopo propulsivo, attingendo, per esempio, alle proposte e ai suggerimenti che vengono dal Report di Mario Draghi sulla competitività, che non tentenni anche nell'utilizzo dello strumento dazio, il che non significa per nulla adeguarsi a un clima di battaglie commerciali.

Ciò che non si può fare è, insomma, non avere una politica industriale per l'area e non agire nella difensiva difronte alle particolari pratiche di altri Paesi. Più volte su queste colonne è stato affrontato il problema dei rapporti con la Cina. Quando si dettano le norme sui bilanci pubblici, quindi sugli investimenti, si determinano pure i presupposti per politiche industriali che non possono rimanere appese o essere le derivate automatiche di politiche di finanza pubblica restrittive e di altrettanto restrittive politiche monetarie. Vi è in questo contesto, da rivedere finalità e funzionamento dell'Antitrust comunitario per adeguarlo allo scenario internazionale in evoluzione. E le suddette sedi globali? Se debbono avere un ruolo, è ora di valutare un loro rinvigorimento. Si dirà che non è voluto dai principali Paesi? Ma allora vi è una ragione in più perché si apra finalmente la pagina europea della politica industriale. Si potrebbe rispondere che ciò postula una riforma del l'assetto istituzionale dell'Unione con cessioni di sovranità che in effetti debbono essere non perdite di poteri, ma partecipazione effettiva e i singoli partner all'esercizio di una più ampia sovranità. Intanto, però, soluzioni pragmatiche sono necessarie e urgenti. Affidarsi al lungo andare sarebbe deleterio come Keynes ha ricordato. È auspicabile che su questa materia domani si possa ascoltare il pensiero del Governatore della Banca d'Italia in occasione della lettura delle Considerazioni Finali.