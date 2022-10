Lunedì 31 Ottobre 2022, 00:13

Oggi, mentre si registra un’inflazione vicina al 12%, si celebra la “Giornata mondiale del risparmio” con il tradizionale convegno nel quale parleranno il presidente dell’Acri, Francesco Profumo, il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco e il neo ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Contemporaneamente si tiene la seconda riunione del Consiglio dei ministri, chiamato a esaminare come fronteggiare la crisi a partire dalle bollette dell’energia. L’inflazione, la tassa più iniqua che colpisce soprattutto i meno abbienti, è anche il danno peggiore per il risparmio e la sua tutela. Tra la sede del convegno e Palazzo Chigi esisterà, dunque, un ideale collegamento. Sarà importante ascoltare al suo esordio il ministro Giorgetti, atteso per l’esposizione delle linee programmatiche del governo in materia economica e finanziaria, con riferimento non solo al breve termine, ma anche alla prospettiva. Incombe ancora la decisione del direttivo della Bce che ha aumentato il tasso di riferimento di ulteriori 75 punti confermando una impostazione che va al di là della normalizzazione della politica monetaria, per concretarsi in una vera e propria restrizione, senza chiarezza sull’approdo - anzi prospettando possibili nuovi aumenti, con una confusione tra tasso naturale e tasso neutrale - e addirittura sostenendo, le parole sono della presidente Christine Lagarde, che la Bce non si farà condizionare dalle politiche fiscali e dai mercati: ben detto, ma una cosa è il condizionamento, altra cosa, doverosa, sono l’attenzione e una sana dialettica per un raccordo tra politica monetaria e politiche economiche. Diversamente, l’Istituto si presenterebbe come una torre eburnea o una monade senza porte e senza finestre. Si può dimenticare, del resto, che una parte consistente dell’inflazione è dovuta ai prezzi dei prodotti energetici e alle ostruzioni nelle catene di valore come fino a poco tempo fa è stato sostenuto dalla stessa Banca per sottolineare l’ininfluenza della politica monetaria e giustificare i propri ritardi? A prescindere da questi ultimi, che comunque restano ingiustificabili per un complesso di altre gravi motivazioni, a partire dalla reiterata affermazione sull’«inflazione transitoria», nella concezione della Bce adesso l’inflazione non è più da offerta? Ora che si richiama il 1984 per trovare un periodo di aumento dei prezzi quale quello attuale, bisognerebbe rammentare pure come si reagì alle precedenti grandi crisi sperimentate dall’Italia: il primo shock petrolifero degli anni Settanta contrastato con misure straordinarie, economiche, monetarie e di Vigilanza bancaria; la situazione della prima parte degli anni Ottanta con la risposta del decreto di San Valentino sulla scala mobile per prevenire la spirale prezzi-salari e le connesse decisioni monetarie; infine il crollo della lira del 1992 con tutto ciò che seguì, al quale si rispose, tra l’altro, con la concertazione voluta da Carlo Azeglio Ciampi e un rapporto triangolare tra politica economica e di finanza pubblica, politica monetaria e politica dei redditi. Un insegnamento, insieme con la straordinaria riorganizzazione bancaria promossa dall’allora governatore Antonio Fazio, valido anche oggi, seppure in un contesto decisamente mutato.

Dalla celebrazione odierna del risparmio ci si attendono sì analisi, ma soprattutto proposte concrete per la tutela e la valorizzazione di questa risorsa al tempo della crisi, per poterla fissare nell’economia italiana, per proteggere un’attitudine che rappresenta storicamente una delle due leve - l’altra è l’export - fondamentali per la crescita. Dovrebbero cooperare, in questa fase straordinaria e pur nel rispetto delle reciproche autonomie, le istituzioni centrali dell’Unione, i governi e la Banca centrale, senza immaginare una collaborazione unidirezionale nella quale sia Francoforte a dettare la linea e gli altri ad eseguire.

Impresa, lavoro e stabilità monetaria e finanziaria, insieme con iniziative per contribuire al superamento delle disuguaglianze, dovrebbero essere i pilastri della cooperazione. Se verrà confermato nel Documento di economia e finanza sul 2023 il rapporto deficit/Pil innalzato dal 3,9 al 4,5%, il tesoretto di 10 miliardi derivante dall’extra-gettito e nuove risorse da una revisione dell’imposizione sugli extra-profitti delle società energetiche, probabilmente occorrerà ancora di più per misure che riguardino la proroga degli sgravi per luce e gas, ma anche per provvedimenti concernenti le pensioni, l’Opzione donna, il cuneo fiscale. Un riorientamento di alcuni punti del Piano nazionale di ripresa e resilienza alle necessità di questa fase non deve essere affatto escluso. Siamo, comunque, nel campo delle misure necessarie e improcrastinabili per l’emergenza. In ogni caso, provvedimenti europei per l’abbassamento del prezzo dei prodotti dell’energia sono cruciali in sé e per concorrere, come si è accennato, all’abbattimento dell’inflazione. Poi vi è da definire le linee strutturali del progetto di governo, in collegamento con gli anni della legislatura. In ognuno di questi passaggi torna e tornerà la funzione fondamentale del risparmio in tutte le sue forme.