Venerdì 1 Aprile 2022, 00:04

Con la telefonata tra Draghi e Putin, l’Italia entra a pieno titolo nel concerto di nazioni impegnate a trovare una soluzione alla guerra in Ucraina. È presto per dire quali siano le reali intenzioni del capo del Cremlino: se ad esempio la sua ritirata dalla periferia di Kiev sia un “réculer pour mieux avancer”, cioè una mossa tattica per riprendere vigore, o una presa d’atto che quel fronte è intollerabilmente costoso in termini militari e politici.

Non sarebbe la prima volta che i russi simulano un ripiegamento per attaccare poi di sorpresa. Lo fecero a Budapest nel novembre del ‘56, quando abbandonarono la capitale solo per ritornarvi pochi giorni dopo con forze schiaccianti. Ma allora si trattava di una rivoluzione di civili disarmati.

Qui l’esercito ucraino non ha nessuna intenzione di mollare, ed anzi sembra sulla controffensiva. Vedremo.

Detto questo, e ritornando all’Italia, l’iniziativa di Draghi è comunque manifestazione di una notevole accortezza politica. Perché quando inevitabilmente si aprirà un tavolo di trattative, il nostro Paese potrà farne parte di diritto: e il fatto che già sia stato indicato tra i possibili garanti di una neutralità ucraina è indicativo di questa direzione. Per un Paese che, diciamo la verità, è sempre stato in seconda o terza fila nelle relazioni internazionali, è un successo da ricordare.

Si tratta ora di gestire questo piccolo patrimonio di autorevolezza e credibilità. Non tutti gli interventi “in tempore belli” sono infatti fruttuosi, e possono condurre a risultati opposti: cattivi, insignificanti, o buoni. Facciamo alcuni esempi che ci riguardano.

Di risultati pessimi la nostra storia ne è piena. Il più rovinoso fu l’entrata in guerra nel 1940, quando la Francia era già stata sconfitta, e fu da noi pugnalata alle spalle. Mussolini disse che gli bastavano alcune migliaia di morti per sedere al tavolo dei vincitori, e poi s’è visto come è andata a finire. Non fummo gli unici, nella storia recente, a combinare simili disastri con iniziative imprudenti o sciagurate. Quando Sarkozy decise di scavalcare la Nato e l’Onu, e di bombardare da solo la Libia di Gheddafi, sperando in una sorta di patronato economico nel nuovo regime, scatenò un conflitto interno che si è concluso con l’estromissione della Francia - e dell’Italia - da quel territorio, oggi conteso tra i russi di Putin e i turchi di Erdogan. La pietra lanciata dall’uomo, insegnava Schiller, appartiene al diavolo: quando cominci una guerra, non sai mai dove vai a finire.

Tra i risultati insignificanti il più noto è la cosiddetta cobelligeranza con gli Alleati dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Il nostro esercito, ricostituito con equipaggiamenti angloamericani, fornì un contributo militare modesto, ma non trascurabile, all’avanzata lungo lo Stivale. Ci si attendeva una sorta di gratitudine da parte dei vincitori, o comunque una mitigazione delle gravose condizioni imposteci a Parigi. Invece quella partecipazione non servì a nulla. De Gasperi trovò soltanto, e nemmeno da parte di tutti, una “personale cortesia” e dovette subire dei diktat umilianti.

Ma l’Italia conosce anche un precedente positivo, così geniale da essere annoverato nei libri di storia tra i capolavori della diplomazia. Fu quando, a metà dell’800, Cavour decise di inviare un corpo di spedizione in Crimea per combattere a fianco degli anglo-francesi contro i russi. L’Italia era allora, secondo l’espressione di Metternich, una semplice espressione geografica, e forse nemmeno Cavour immaginava che il piccolo Regno di Sardegna si sarebbe in pochi anni esteso fino alla Sicilia.

Tuttavia intuì che una sostanziosa partecipazione militare - 15 mila uomini, un terzo dell’esercito piemontese – gli avrebbe assicurato un buon posto al momento della pace. I nostri bersaglieri si batterono bene, anche se la maggior parte delle vittime fu dovuta a un’epidemia di colera. A guerra finita, durante il congresso di Parigi nel 1856, il Piemonte ebbe un seggio ben visibile, e per la prima volta fu posta la questione del Lombardo-Veneto governato dagli austriaci.

Cavour conquistò la simpatia di Francia e Inghilterra, e tre anni dopo, con la seconda guerra di Indipendenza, iniziò quel processo di unificazione che avrebbe portato, nel 1961, alla costituzione del Regno d’Italia. Cavour ebbe appena il tempo di veder compiuta la sua opera, che rimane comunque il simbolo della migliore lungimiranza strategica.

Quella che fa la differenza tra il politicante, che guarda alle elezioni di oggi, e lo statista, che considera le prospettive del dopodomani. Se, come auspichiamo, si aprirà un tavolo di trattative e l’Italia vi avrà il suo peso, anche Draghi entrerà nel catalogo degli statisti che hanno onorato il nostro Paese.