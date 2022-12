Sabato 31 Dicembre 2022, 00:02

In questi giorni di festa tra Natale e la fine dell’anno, tutti i credenti pensano a Maria, la madre di Gesù, e alla sua missione di mamma. Questo pensiero ci porta alle nostre mamme e a tutte le mamme del mondo. Perché c’è il miracolo del Natale, ma c’è anche il miracolo che si ripete ogni volta che una donna dà alla luce una nuova vita. Nella sua pancia, in nove mesi, si ripete la magia che sempre accompagna una gravidanza, il corpo della donna si trasforma in un complicatissimo laboratorio biologico per creare l’organo più complesso dell’universo conosciuto, il cervello di un bambino. E possiamo comprendere lo stupore che lasciò attoniti quei pastori che per primi si trovarono davanti alla tenerezza di un’umile donna da cui era appena nato il figlio di Dio.

Lo stupore, forse il più bello dei sentimenti, quello che paralizza il corpo ma lo apre anche alla meraviglia della conoscenza di fronte a qualcosa che si sente speciale. Lo stupore che si prova in ogni sala parto quando risuona il primo vagito da un corpicino fragile appena nato.

Qualcuno dice che il cervello delle donne è diverso da quello degli uomini, qualcun altro dice che non è così. Ma non basta pensare al fatto che la mente delle donne, che diventino madri o meno, è programmata per costruire e dare alla luce una nuova vita, per capire quanto grande sia la sua diversità rispetto agli uomini? Senza entrare dentro gli aspetti più scientifici, che sono tanti, non basta pensare che la natura ha programmato il cervello di ogni donna per la cosa più importante che ci sia, fare in modo che il nostro Dna non vada perduto, che il patrimonio genetico di una mente possa rinascere in un’altra mente? Non basta questo per dire che, a cominciare da Maria, le donne sono le creature più preziose del mondo, il grande regalo che Dio ha fatto all’umanità?

Se pensiamo questo, allora piangiamo per loro quando vengono maltrattate, ma agiamo anche perché questo non avvenga più! E penso alle ragazze dell’Iran o a quelle dell’Afghanistan, e alle tante altre donne, in tanti Paesi del mondo, che con coraggio rischiano anche la morte per affermare la libertà delle loro idee al cospetto di uomini brutali, o a quelle che attraversano i mari sfidando ogni avversità, con la speranza di una vita migliore per i loro figli.

Ma penso anche ai tanti, troppi, femminicidi, di cui uomini stolti e piccoli si macchiano per un folle sentimento di possesso o di inesistente superiorità. Da medico penso anche alla scarsa attenzione che, per decenni, la scienza ha dedicato alla salute della donna. Per fortuna adesso si è capito che donne e uomini sono diversi anche nelle malattie e nelle cure, e questo sta diventando di stimolo alla nascita di nuove straordinarie realtà sanitarie rivolte alla salute ed al benessere delle donne. E anche questo è una forma di rispetto e amore verso tutto ciò che le donne hanno fatto per noi.

Permettetemi di chiudere con un mio pensiero che vuole essere un atto di amore e un augurio a tutte le donne: dopo aver creato il cielo e la terra, gli animali e le piante, le montagne e i mari, e infine l’uomo, sono certo che Dio guardò tutto questo e pensò: “Adesso facciamo una cosa ancora più bella”, e creò la donna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA