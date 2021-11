Mercoledì 10 Novembre 2021, 00:00

Mano d’acciaio in guanto di velluto: in sintesi è questa la strategia del Viminale che parte da oggi. La forza delle cose, il peggiorare del clima generale e poi le paralisi delle città, le devastazioni e gli scontri con le forze dell’ordine, ha prevalso sulla linea del contenimento della protesta con le buone maniere.

Si è capito che serviva uno stop deciso e preciso: nuove regole, una nuova visione dell’ordine pubblico, rispettosa della libertà di manifestare ma per niente indulgente sulle trasgressioni in crescendo esponenziale.

Si doveva interrompere l’idea che, per esempio, ogni sabato pomeriggio fosse possibile inscenare cortei, non di rado infiltrati da ceffi malintenzionati, che si snodano nelle vie dei centri storici paralizzando qualsiasi attività economica. E costringendo i cittadini non interessati a chiudersi in casa, tanto per evitare il rischio d’essere coinvolti in tafferugli e cariche.

I fatti, dunque, hanno determinato, imposto d’ufficio, una decisione che Palazzo Chigi avrebbe evitato, proprio per non inasprire un clima obiettivamente difficile e pieno di complicazioni.

Gli incidenti dell’orribile serata del 9 ottobre a ridosso di Montecitorio, nel cuore della Capitale seguito dall’assalto alla sede nazionale della Cgil e le devastazioni che l’hanno segnata, ferita, offesa hanno rappresentato un “oltre” che andava fermato con severità.

È parso, in quella occasione, che l’ordine pubblico soffrisse di una catena di comando a maglie troppo larghe e slabbrate di fronte a una folla, almeno una parte di essa, organizzata per creare disordini e, soprattutto, con il dichiarato obiettivo di prendere d’assalto la sede del più grande sindacato italiano.

Atti criminali all’interno di un disegno guidato dai capi di Forza Nuova, poi, dico poi, arrestati e in attesa di processo.

Adesso l’obiettivo è quello di stringere le azioni con connotati eversivi e serrare i controlli sull’ondata dei contestatori No Vax e No Green Pass, refrattari al rispetto delle regole. Basta con i cortei che si impossessano di vaste zone dei centri imponendo alle attività commerciali una sorta di auto-coprifuoco: i commercianti denunciano un calo delle attività dal trenta al cinquanta per cento.

Se possibile, c’è qualcosa che va oltre: riguarda il senso diffuso di impunità, l’idea che si possa prendere possesso di interi quartieri con il solo argomento che la Costituzione concede, anzi assicura, la libertà di manifestare. Ciò si traduce in un clima di inquietudine diffusa che va ad aggiungersi alle oggettive difficoltà imposte dalla pandemia, la quale proprio in queste ore, conta un rialzo significativo e preoccupante della diffusione del virus. Dagli ospedali, in diverse zone del Paese, vengono segnalati rialzi nel numero dei colpiti dal Corona-19. Aumentano i ricoveri.

Anche i letti di terapia intensiva cominciano a scarseggiare e il timore di una quarta ondata imminente, se non già in atto, è ormai accettato come dato di fatto epidemiologico. Fra l’altro, se non bastassero altri argomenti e l’evidenza scientifica, si accerta che i malati gravi per la stragrande maggioranza non sono vaccinati, molti di essi, anzi, hanno rifiutato il vaccino.

Il popolo del No Vax si trova a fare i conti con una realtà assai cruda e difficile da confutare ed anche l’argomento che all’estero si comportano diversamente viene meno perché altrove, sempre di più, adottano modelli da noi sperimentati con successo.

Tra questi c’è proprio il certificato vaccinale: in tanti, in Europa, si apprestano ad adottarlo e chi già ne dispone ne rafforza i limiti. Il popolo del No, quelli che sono sempre contro qualcosa, da oggi dovrà fronteggiare barriere e filtri più stringenti.

Del resto, il provvedimento del Viminale ha incontrato la piena approvazione dei sindaci, non importa lo schieramento d’appartenenza. Lo stesso ministro Luciana Lamorgese, in una intervista concessa a Il Messaggero domenica scorsa, ha parlato di “sparute minoranze di estremisti” contro una mole di 6200 manifestazioni che si sono svolte senza incidenti: ecco, se è vero che si tratta di “sparute minoranze” si deve poter sperare che l’ordine pubblico è a una svolta.

Si potranno svolgere, con gli opportuni permessi, sit-in e se la intenzione di sconvolgerli per trasformarli in tumulti si manifesterà ancora ecco che il Viminale avverte: le inosservanze saranno punite. Difficile e delicato equilibrio da ottenere se persisterà l’azione di sfida e se non interverrà il buon senso a garantire la libertà di manifestare rispettando la libertà di chi vuol fare dell’altro. Il Paese, nella sua delicata congiuntura, con le tante prove che lo aspettano e che riguardano il futuro di tutti, nessuno escluso, ha estremo bisogno di un clima di rispetto diffuso e sentito delle regole, ha bisogno di buon senso, ha bisogno di una calma ragionata e condivisa. Ha bisogno di vincere la guerra al virus ma anche quella dei conflitti permanenti.