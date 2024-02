Martedì 27 Febbraio 2024, 23:45

Non si può far passare una vittoria sul filo di lana come segnale di un vento che cambia. Non per sminuire il risultato della candidata Alessandra Todde, che evidentemente non ha fatto errori (incluso l’aver rifiutato il comizio finale a tre con Conte e Schlein), ma per analizzare il voto sardo per gli insegnamenti che può dare. Si tratta infatti dell’ennesima scossa di assestamento in un sistema dei partiti che fatica, per usare un eufemismo, a trovare quel contesto guerrescamente bipolare in senso ideologico che una parte cospicua del teatrino politico vuol proporre come ideale.

Quando uno dei due principali contendenti vince per lo stacco di qualche migliaio di voti sul secondo è rischioso parlare di un cambiamento del quadro, soprattutto se la coalizione di quest’ultimo ha preso più voti di quella del vincitore. Si potrebbe dire che si tratta di una corsa alla pari fra due blocchi, non fosse che in realtà ogni blocco è più che composito raccogliendo almeno una decina di liste, tanto che le liste guida non spiccano più di tanto: FdI e Pd sfiorano appena il 14%, M5S non riesce a raggiungere neppure l’8% pieno.

Per poter parlare del segnale di una svolta stabile nella assegnazione della leadership a livello nazionale sarebbe necessario riscontrare che il vincitore si è affermato in maniera decisa raccogliendo un ampio consenso su un progetto politico. I dati non suffragano una prospettiva del genere.

Innanzitutto la percentuale dei votanti è del 52,4%: significa che per metà dell’elettorato uno vale l’altro, non c’è convinzione che la vittoria di una componente possa incidere davvero su quel che serve al cittadino. Era così anche nelle precedenti tornate, ma non è un dato consolante: l’estraniazione dalla dialettica politica di una larga parte della popolazione non aiuta lo sviluppo di una democrazia matura, specie quando si è di fronte a tempi difficili.

In secondo luogo non si può fingere di non vedere che la coalizione vincente non si è costruita su un progetto politico condiviso, ma su un calcolo aritmetico elaborato nei gruppi dirigenti del Pd e dei Cinque Stelle che hanno scommesso sulla debolezza di un destra-centro reduce da una non brillante stagione di governo regionale e azzoppato da contrasti interni. Poi FdI ha probabilmente sbagliato candidato, illusa di poter semplicemente capitalizzare il successo della sua leader nazionale a prescindere da tutto il resto.

Infilarsi nelle contraddizioni del nemico era uno dei mantra dell’educazione movimentista d’altri tempi, ma se si rimane a quello difficilmente si va oltre la vittoria non solo più o meno ai punti, ma terribilmente occasionale: non si sa mai se la volta successiva ci si prenderà.

Quando si è in presenza di risultati come quelli sardi c’è materia di riflessione per entrambi i “campi”. Speriamo che non si soprassieda con l’illusione che tanto ci sono le elezioni europee e lì si può competere ciascuno per sé contando sul richiamo alle “passioni” dell’elettorato. La capacità di governo così come quella di opposizione dialettica e costruttiva al governo in carica si esercita non sbandierando percentuali per i parlamentari da mandare a Bruxelles, ma molto più detenendo posizioni nel sistema dei governi locali: vorremmo ricordare che ci sono ancora regioni che andranno al voto quest’anno, altre e molto importanti l’anno prossimo, e infine già il prossimo giugno toccherà a 3700 comuni.

Se nelle elezioni europee si potrà forse giocare con le pluri candidature dei leader in tutti gli enormi cinque collegi, nella competizione a livello delle amministrative ciò non sarà possibile. Dunque il centrodestra deve porsi seriamente il problema della selezione di candidati di peso e capaci di raccogliere consensi oltre i bacini dei già fidelizzati: una sfida non facile per un partito che come FdI è passato molto in fretta dal 4 al 29% dei consensi, ma neppure per una Lega che vede in salita il piano di Salvini di plasmare il partito sul suo progetto di nazionalizzazione a matrice populista.

Il “campo largo”, o come lo si voglia chiamare, ha un problema simile, ma con una variante specifica: è formato da due partiti che non si pigliano, per dirla in termini popolareschi, quanto a visioni del modo. Anzi, a complicare le cose, il Pd al suo interno è piuttosto spaccato quanto a visioni e ad analisi della realtà politica interna e internazionale. Qualche volta, come è accaduto in Sardegna, si può mettere tutto sotto il tappeto facendo perno sulle ragioni dell’aritmetica delle somme di percentuali, ma non saremmo sicuri che sia un espediente che poi non viene colto e che così dissolve la tenuta di quelle percentuali.

Si aggiunga che la competizione per la guida della coalizione è nel campo largo più aperta di quanto non lo sia nel centrodestra. In quest’ultimo Meloni ha dalla sua non solo il vantaggio dei consensi raccolti, ma anche quello della posizione di grande visibilità che le conferisce la guida del governo. In più può contare su un sostegno sostanziale, per quanto non acritico, di FI che sta sopravvivendo bene al trauma della scomparsa di colui che era stato rappresentato come il padre-padrone, il che rende Salvini un competitor costretto a giocare la sua partita in solitudine.

Nel campo largo la concorrenza fra Conte e il Pd (ancor più che fra lui e Schlein, essendo la segretaria un leader non forte) è una realtà che non vede soltanto ambizioni personali (ci sono anche quelle), ma soprattutto visioni politico-strategiche piuttosto diverse. Se non riusciranno a fare una sintesi credibile non pare possibile che si andrà oltre una guerriglia corsara per insinuarsi nelle contraddizioni degli avversari, finché queste saranno tali da poter essere sfruttate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA