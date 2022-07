Venerdì 15 Luglio 2022, 00:03

Chi sosteneva che a tirare la corda prima o poi si sarebbe rotta veniva considerato come un banale osservatore incapace di cogliere le sottigliezze della nostra politica. Adesso è accaduto e coloro che facevano conto sui virtuosismi del gioco si trovano per terra. Difficile infatti immaginare che dopo settimane di penultimatum, impuntature, minacce di sfracelli e quant’altro Draghi accettasse di bruciare la sua credibilità facendo lo slalom fra le tattiche elettoralistiche dei vari partiti.

Perché la questione fondamentale, che del resto lo stesso premier aveva posto con chiarezza, è che un governo che non riesce a fare le cose non ha senso di esistere. Ma per poter agire c’è necessità di autorevolezza, specie quando come premier c’è un personaggio con uno standing tecnico e internazionale che lo rende protagonista. Bruciare questa risorsa metterebbe Draghi in condizione di non poter assolvere al compito per il quale è stato chiamato a guidare l’esecutivo: stabilizzare la situazione interna in un momento di grandi difficoltà e garantire al massimo possibile una copertura a livello internazionale per questa complessa operazione.



Vista dall’esterno delle fibrillazioni di una politica che è ancora “spaesata” da quel che è successo nell’ultimo decennio, la situazione appare poco comprensibile. Infatti per stabilizzare un quadro che si misura con molti sconvolgimenti, dagli effetti della pandemia alla nuova situazione internazionale che, a tacere d’altro, ha portato problemi economici e inflazione, c’è bisogno di tenere insieme la coesione del Paese. Impresa non facile, vuoi per i costi che comporta a fronte di un bilancio pubblico con un pesante debito, vuoi per la necessità di venire incontro ai mutamenti che si sono avuti e che scatenano richieste corporative accanto a problemi gravi di difesa dei ceti svantaggiati (che magari non sono proprio quelli sventolati dalla retorica delle varie demagogie).

Ora i nodi sono venuti al pettine e tutti dovranno misurarsi con essi. La dinamica che si annuncia è limpida nel suo svolgersi. Draghi si dimette rilevando che è venuto meno il clima di fiducia e condivisione su cui si reggeva la larghissima coalizione alla base del suo esecutivo, giudicando che i numeri raccolti nelle votazioni a Camera e Senato dicessero altra cosa rispetto a quel che diversi partiti andavano raccontando al paese. Il presidente Mattarella respinge le dimissioni e rinvia il governo davanti al Parlamento perché le forze politiche dicano pubblicamente se sono o meno convinte a sostenere la prosecuzione dell’esperimento in corso e in caso contrario si assumano la responsabilità di indicare una nuova via.



Evidentemente non è una questione che si pone solo come un discorso per così dire interno alle forze politiche. La delicatezza della situazione complessiva, a partire dall’impegno del Pnrr che non è una cosetta marginale, ma un’operazione con cui l’Europa ci aiuta ad uscire da un quadro compromesso, deve costringere i partiti a rispondere al Paese delle prospettive che intendono dare al nostro futuro. E quando diciamo rispondere al Paese, non ci riferiamo a quello di fantasia a cui amano appellarsi troppi politici, ciascuno coi suoi poveri da tutelare, le sue famiglie in difficoltà, le sue imprese da sostenere, ma al Paese in carne ed ossa, che non ha bisogno di promesse a vuoto, di sogni su miracoli a portata di mano, bensì di una azione concertata e di equilibrio in cui si compongano esigenze diverse, si affrontino dei nodi senza creare buchi nella finanza pubblica che vanificherebbero le mancette offerte, si ricostruisca un clima di fiducia nel futuro, fiducia essenziale per affrontare tempi complicati.

Draghi è una risorsa da tanti punti di vista, ma è necessario se si vuole sperare che possa accettare di portare avanti il lavoro intrapreso che possa contare su un ampio consenso della struttura sociale. Sindacati e datori di lavoro, forze dell’imprenditoria e della cultura, agenzie di coesione sociale devono essere messe in grado di far sentire il loro peso, perché non è certamente nel loro interesse che si apra una fase di aspra lotta politica, dominata da varie demagogie e dal solito richiamo al disseminare bandierine ideologiche per vedere l’effetto che fa. L’Italia ha bisogno di una fase di stabilità, almeno tutta quella possibile in una congiuntura non certo favorevole, anche perché deve potere continuare a godere di un buon posizionamento a livello europeo ed internazionale.



In astratto in un sistema democratico non si deve temere il ricorso al voto, ma sarebbe miope non capire che oggi non siamo nelle condizioni di concederci un intervallo di sbandamento quale verrebbe da un ricorso alle urne in questa stagione e in questo contesto di tensioni. Tuttavia non si può neppure pensare che la soluzione possa essere un esecutivo fondato su un condominio fra partiti impegnati più che altro a prepararsi la prossima campagna elettorale e di conseguenza a lavorare per i propri gruppi di riferimento a scapito dell’interesse generale.

Non dubitiamo che Draghi porrà questi temi nel suo discorso alle Camere il prossimo mercoledì e ci aspettiamo che i partiti chiariscano non fra loro, ma al Paese sconcertato quale è il futuro che intendono proporre. Un futuro che ha bisogno di equilibrio, giustizia sociale distributiva e stabilità: declinate come progetti non esibite come bandierine al vento.