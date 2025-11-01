sabato 1 novembre 2025, 00:38

Il cambiamento climatico non porterà all'estinzione dell'umanità. A dirlo non è Donald Trump, ma Bill Gates, il miliardario che negli ultimi anni forse più si è speso (e ha speso) per sostenere l'energia pulita. A una settimana dalla conferenza sul clima in Brasile, nelle stesse ore in cui l'uragano Melissa colpiva duramente la Giamaica, il fondatore di Microsoft ha pubblicato un memorandum in cui mette in guardia dalla "visione da giorno del giudizio universale" che pervade certe politiche ambientaliste. Non è stato folgorato dal negazionismo, piuttosto dal realismo, l'uomo che ha scritto un libro intitolato "Come evitare un disastro climatico" e ha paragonato le conseguenze dell'innalzamento delle temperature al Covid ("Ma potrebbero essere peggiori"). Verrebbe da pensare che Gates, come molti colleghi della Silicon Valley, si sia semplicemente allineato alle posizioni della Casa Bianca, il cui mantra è "drill, baby, drill". Tradotto: perfora e perfora ancora (in cerca di petrolio). Ma forse è una lettura semplicistica, visto che la sua preoccupazione sembra quella di rimediare al disimpegno di Trump nei programmi di sostegno alle popolazioni più svantaggiate. Cambiano le priorità: la lotta alle emissioni non va abbandonata ma il ritardo sugli obiettivi di Parigi sembra incolmabile, e visto che i Paesi ricchi troveranno il modo di adattarsi, meglio concentrarsi su quelli poveri, affrontando la fame e le malattie.



I ripensamenti di un filantropo fanno rumore, ma Gates non è il primo a mettere in discussione l'approccio catastrofista. Non perché la scienza abbia mutato opinione sul cambiamento climatico e sull'impatto per gli ecosistemi, semmai per una logica conseguenza: né gli allarmismi né le misure ideologiche cancelleranno il riscaldamento globale. La cosiddetta "ansia climatica" non impedisce che ogni anno sia più caldo di quello precedente, o che si succedano eventi estremi. Semplicemente non funziona. Quando i messaggi di paura non sono combinati con soluzioni praticabili possono diventare controproducenti, spingendo alla rassegnazione e all'inazione, se non al rigetto psicologico. Ed è grave che questo accada in un ambito in cui i comportamenti individuali fanno la differenza. La frustrazione è il risultato di politiche che non tengono conto della sostenibilità economica e sociale, o del contesto internazionale. Puoi dire, come ha fatto l'Europa, che entro il 2035 le auto nuove in vendita non potranno avere emissioni allo scarico, ma il messaggio che arriva è velleitario: visto che lo Stato non distribuirà sussidi a pioggia, dobbiamo arrenderci al disastro. Qualsiasi strategia che prescinda da costi e benefici è destinata a fallire. Tagliare le emissioni del 90% entro il 2040 e centrare la neutralità climatica entro il 2050, come si propone di fare sempre l'Europa, è un percorso ambizioso e lastricato di contraddizioni. Un esempio: l'estrazione e la raffinazione delle terre rare, indispensabili per le tecnologie green, sono processi altamente inquinanti e dominati dalla Cina, responsabile per il 31% delle emissioni globali di CO2, mentre l'Ue contribuisce tra il 6 e il 7% (nel 1990 la quota era oltre il 15%).



Il negazionismo si sconfigge con il pragmatismo. Essere pragmatici significa aggiustare le scadenze, considerare tutte le tecnologie e non soltanto una sola, investire sulle centrali nucleari di nuova generazione, riequilibrare il mercato delle rinnovabili. Perché, come abbiamo visto, se il prezzo di inquinare meno è che qualcun altro inquini molto, il problema non si risolve. Nell'ottica di Bill Gates, per il quale è poco probabile che il riscaldamento globale verrà contenuto entro i 2 gradi rispetto all'epoca pre-industriale, il pianeta sarà salvato dall'innovazione - quindi da quelli come lui - mentre l'Onu non dovrebbe preoccuparsi di evitare il diluvio universale ma concentrarsi sulle forniture di vaccini e sulla lotta alla povertà. Più modestamente, a chi si occupa di transizione ecologica, vorremmo ricordare la distinzione di Stephen Covey tra la sfera dell'influenza e quella della preoccupazione. Nella prima rientrano i comportamenti e le scelte su cui abbiamo un controllo, nell'altra quelle su cui non possiamo incidere. Qualsiasi processo, sia di adattamento che di mitigazione, qualsiasi legge, regolamento o direttiva dovrebbero mettere in condizione gli individui e i governi di influire realmente sul cambiamento climatico. Altrimenti restano solo la promessa di nuovi fallimenti e, va da sé, la minaccia di una catastrofe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA