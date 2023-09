Mercoledì 20 Settembre 2023, 00:02

La crisi dei migranti sta mostrando che le dinamiche nei Paesi della Ue sono assai simili: tutti i partiti guardano alle elezioni europee e fanno i conti con opinioni pubbliche in cui la quota di oppositori e spaventati dall’incremento degli sbarchi in Italia è senz’altro cospicua. Così puntare a governare efficacemente un’emergenza riconosciuta da tutti diventa un’impresa più che difficile.Emblematica la posizione del ministro dell’Interno francese Darmanin: un giovane leone delle nuove generazioni politiche accreditato di lavorare per una possibile candidatura presidenziale quando scadrà il mandato di Macron (nel 2027).

Mostrarsi risoluto nel rifiutare di concorrere ad assorbire i nuovi flussi che approdano sulle nostre coste è diventato per lui una specie di bandiera identitaria. Se dicessimo che è una versione di leghista di Pontida alla francese, non saremmo poi così fuori strada, mutando naturalmente quei particolari di schieramento che vanno cambiati. Del resto è più o meno la posizione di tutti i 27 governi, perché non ne abbiamo visto ancora uno disposto a rivedere a fondo quell’accordo di Dublino che è all’origine di tutti i contenziosi e che impedisce serie ed efficaci politiche redistributive: registrazione degli sbarcati nel Paese di approdo, in gran parte sulle nostre coste, significa far ricadere su di noi il dovere del respingimento di chi non ha i requisiti. Detto chiaramente: una azione pressoché impossibile visto che pochissimi fra i Paesi d’origine accettano i rimpatri e anche in quei rari casi solo in numero molto limitato.

La scappatoia da parte di vari leader europei, perché di questo si tratta, è dichiararsi disposti a tutelare le nostre frontiere finalmente riconosciute come frontiere dell’Europa. Non è poco, è un passo avanti che può dare frutti in futuro, ma che per il momento porta solo a tentare di mettere in piedi azioni di respingimento in mare la cui fattibilità, soprattutto senza cooperazione dei Paesi africani di partenza, è più che dubbia.

È evidente che tutti i governi hanno timore delle ricadute sul consenso elettorale di operazioni di apertura all’accoglienza di migranti che assumono sempre più le caratteristiche di disperati che fuggono da situazioni di miseria e che pertanto non si può essere certi abbiano quelle caratteristiche minime di preparazione che li rende fruibili per i settori dove c’è carenza di mano d’opera impiegabile. Siamo ben lontani da quello scenario che rese possibile alla Merkel assorbire i profughi siriani con un certo livello di acculturazione o che non ha creato troppi problemi nell’assorbimento dei profughi ucraini (i quali fra il resto si spera che finita la guerra se ne tornino nelle loro terre).

Von der Leyen ha certo disponibilità a cooperare, non da ultimo perché punta ad accreditarsi per un secondo mandato, tuttavia deve fare i conti con un sistema istituzionale poco flessibile per dirla in termini morbidi.

Gli accordi stretti con la Tunisia sono stati improntati alla realpolitik necessaria quando si negozia con uno Stato tanto autoritario quanto debole nelle sue strutture. Questo è stato messo in discussione a Bruxelles sia da componenti parlamentari sia da componenti del lato che fa capo ai governi i quali se temono le critiche di un’opinione pubblica poco disposta alla solidarietà verso i migranti altrettanto temono quelle di un’altra parte pronta ad alzare la bandiera del no ai dittatori, del prima i diritti umani e via discorrendo. Nel contesto di un sistema che deve andare alla prova delle urne, queste contrastanti spaccature nel consenso politico di ciascun Paese pesano non poco.

Intanto perché siamo in presenza di elezioni che non è che riscuotano un alto tasso di partecipazione, anzi in qualche caso un tasso proprio modesto. Ciò significa che si rinforza il peso delle componenti ideologizzate, populiste sia di destra che di sinistra, e ciò rende incerta la distribuzione del consenso fra i vari partiti. Con un contesto dell’Unione in cui appaiono in difficoltà i sistemi politici dei principali Paesi che sin qui hanno dato il tono della musica europea, il nervosismo e la ricerca di blandire gli animal spirits delle diverse comunità nazionali si avvertono in crescita.

Certamente in Italia percepiamo con una certa nitidezza, e vorremmo dire che quasi tocchiamo con mano, questa situazione peculiare. Nel centrodestra di governo ci sono le tensioni fra chi punta ad una politica di responsabilità nell’emergenza e chi non si fa riguardo di sventolare bandierine identitarie. Nel centrosinistra l’illusione di allargarsi contrapponendosi al governo con la solita retorica del c’è ben altro da fare per risolvere i problemi, mette in angolo quelle componenti che pure in precedenti esperienze di governo avevano maturato visioni più realistiche delle risposte possibili per confrontarsi con una emergenza straordinaria.

Purtroppo siamo parte di un clima che va ben al di là dei nostri confini, solo che altrettanto purtroppo il problema approda con tutta la sua drammaticità umana sulle nostre coste e non a casa di quelli che vorrebbero essere i nostri severi censori e precettori.