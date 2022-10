Martedì 25 Ottobre 2022, 00:00

Ci sono tanti modi per entrare nella storia del proprio Paese. Essere il più giovane premier donna, per esempio. Oppure essere una dei pochissimi primi ministri ad avere servito sotto due sovrani differenti. Eppure, nonostante queste incontestabili verità, Mary Elizabeth Truss sarà probabilmente ricordata dagli elettori e dai posteri solo per essere rimasta in carica poco meno di 50 giorni, il periodo più breve nell’intera storia del Regno unito.

Chissà quale sorte toccherà al suo successore, Rishi Sunak, che sarà invece il primo premier britannico di origine indiana e di religione induista. E così via, tra record (più o meno onorevoli) da battere e ironie dell’Economist, a volte pungenti ma altre volte sin troppo ripetitive. Inutile rinfocolare polemiche tra l’Italia e il Regno Unito; molto meglio provare a capire che cosa insegna l’esperienza inglese e quali indicazioni utili per il nostro Paese se ne possono trarre.

In Italia è appena entrato in carica un nuovo governo, il primo nel nostro Paese guidato da una donna. Molti, all’opposizione, sperano sia segnato dalla stessa sorte di quello britannico. Improbabile. Perché il primo messaggio dell’esperienza inglese è che i cambi di governo senza passare da elezioni aumentano la probabilità di governi deboli e maggioranze instabili. Non è ovviamente una regola: il governo Draghi, per esempio, è stato esemplare e probabilmente uno dei migliori che potessimo augurarci in questi tempi difficili.

Ma, alla prova dei fatti, è bastata una fibrillazione da parte del Movimento 5 Stelle durante la scorsa estate affinché la maggioranza che lo sosteneva si squagliasse come un gelato, sotto il medesimo sole di luglio.

Ecco, quindi, una prima ed enorme differenza tra il governo Truss e il governo Meloni: il primo è stato la conseguenza di una manovra di palazzo e di regolamenti di conti all’interno del partito conservatore. Al contrario, Giorgia Meloni è la leader, nonché fondatrice, del partito più votato alle ultime elezioni. È l’azionista di maggioranza di una coalizione che ha raccolto oltre il 40% dei consensi e che ha conquistato oltre il 50% dei seggi. Salvo crepe nell’alleanza, il sostegno non le dovrebbe certo mancare.

Un secondo messaggio è che la qualità dei rapporti istituzionali ha un effetto enorme sulla qualità e la continuità dei governi e sulla stabilità politica di un Paese. Mario Draghi e Giorgia Meloni hanno storie diverse ed esperienze politiche addirittura opposte, essendo stato, quello di Meloni, l’unico partito ad aver fatto opposizione, e non certo leggera, al governo Draghi.

Tuttavia, sia le dichiarazioni dell’ex premier alla stampa, sia il clima disteso nel momento di paesaggio ufficiale, sia la preparazione di dossier per facilitare la transizione testimoniano profondo rispetto e stima tra i due. A differenza di quello che sta succedendo a Londra dove, all’interno dello stesso partito conservatore, appare quanto mai difficile trovare una sintesi e una leadership condivisa. ù

Dopo David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, ce la farà Rishi Sunak a governare o dovrà arrendersi anticipatamente anche lui? Il terzo messaggio è che alcuni argomenti sono utili per conquistare voti in campagna elettorale ma, una volta ottenuto il potere, vanno maneggiati con estrema cura.

Truss, nel suo discorso di insediamento, aveva promesso una svolta fiscale per stimolare la crescita di tutto il Paese; tuttavia, quella mossa è stata interpretata esclusivamente come un premio per le classi più abbienti. Un disastro comunicativo e politico che ha avuto come prima vittima il Cancelliere dello scacchiere (il ministro del Tesoro e delle finanze di sua maestà) e come seconda vittima la stessa Truss.

La figura di Margareth Thatcher, più volte accostata a quella di Liz Truss, ha finito probabilmente per soffocarla. Lo avevamo scritto, proprio su queste colonne, nei giorni della sua nomina: il mondo e il Regno Unito degli anni ’80 non hanno nulla a che vedere con quelli di adesso. Perché mai quindi emulare acriticamente le ricette economiche di allora avrebbe dovuto portare benefici anche oggi?

In Italia, la situazione non è molto diversa. La questione fiscale è stata uno dei grandi cavalli di battaglia del centrodestra in campagna elettorale. Ma il Paese si può davvero permettere una flat tax che benefici solo la parte più ricca del Paese? Un conto è diminuire il cuneo fiscale, lasciare più soldi in tasca a imprese e lavoratori e stimolare così l’occupazione; un altro, evidentemente, rischiare di smantellare la progressività dell’imposta sul reddito. Creando al contempo anche un enorme buco di bilancio.

Fortunatamente, su questo tema Giorgia Meloni è apparsa molto cauta già in campagna elettorale. Il presidente del Consiglio ha anche un’altra fortuna; quella di non avere alcuna Margareth Thatcher alle spalle. Sarà lei stessa, nel bene e nel male, a stabilire uno standard di riferimento per i prossimi premier donna. E, perché no, anche per gli uomini.

L’ultimo messaggio è che nelle democrazie mature il populismo permette di vincere qualche battaglia (un’elezione, un referendum) ma non certo la guerra. Nello specifico, cavalcare sentimenti antieuropei e sovranisti è una scelta perdente.

In Gran Bretagna, il populismo si chiama Brexit. Nessun primo ministro inglese è stato in grado di gestire adeguatamente l’uscita dall’Unione Europea. I populisti pensavano che mantenere l’indipendenza della propria banca centrale avrebbe permesso di crescere più e meglio rispetto alle altre economia, che mantenere il controllo sulla moneta avrebbe permesso un miglior controllo dell’inflazione. Niente di più sbagliato, come ci raccontano i numeri dell’economia britannica dal 2016 in poi.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno strizzato più volte l’occhio ai populisti europei: in Gran Bretagna, in Francia, in Ungheria. Su questo, è quindi normale che il Paese e l’Europa si aspettino maggiori e convincenti rassicurazioni. I conti si fanno sempre alla fine: questa è una regola generale. Per Mary Elizabeth Truss la fine è arrivata in fretta. Ma né l’Economist né tantomeno un partito italiano, benché all’opposizione, dovrebbero augurarsi lo stesso anche per noi.