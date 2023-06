Martedì 20 Giugno 2023, 23:56

“L’opposizione di Sua Maestà”: quando si spiega la storia dei sistemi democratici e del parlamentarismo si ricorda l’introduzione in Gran Bretagna di questa formula per spiegare il ruolo istituzionale che l’opposizione riveste. Così come il governo è di sua maestà, cioè una funzione dello stato con la sua sovranità, altrettanto deve essere l’opposizione, che, non per caso, può sempre diventare il governo spedendo quello precedente a fare l’opposizione.

Il meccanismo è più facilmente visibile nei sistemi bipartitici classici, quando invece le forze politiche che competono sono più di due la faccenda si complica. Nell’Italia repubblicana è sempre stato così, anche se si è cercato di vedere comunque all’opera un meccanismo di composizione delle molteplicità attorno più o meno a due formazioni egemoni che aggregavano le altre e mentre si sfidavano per la guida del paese intanto competevano per produrre leggi, interventi e indirizzi politici. Si poteva chiamare questo fenomeno “bipartitismo imperfetto” (Giorgio Galli) o “pluralismo polarizzato” (Giovanni Sartori), ma grosso modo di questo si trattava.

Oggi assistiamo ad un momento di crisi, se non proprio di implosione di questo quadro. Quel bipolarismo che avevano cercato di costruire Berlusconi (sulla destra) e Prodi (sulla sinistra) si dubita che stia ancora reggendo. Al momento tiene sulla destra-centro per la leadership di Giorgia Meloni che finora riesce a tenere insieme i tre partiti della sua coalizione (e qualche appendice), mentre sulla sinistra non c’è nulla di simile. Schlein recita la giaculatoria del campo largo, ma il miracolo non avviene, né ci sono figure carismatiche che possano candidarsi a compierlo.

Questo segna una debolezza del nostro sistema politico, perché in un contesto di democrazia rappresentativa e parlamentare è essenziale avere una opposizione che sia in grado di mettere alle strette il governo offrendosi come una alternativa nella direzione del paese e ancor prima dialettizzando le sue iniziative. Diciamo subito che ciò è altra cosa dallo scontro ideologico in cui ciascuno agita le sue bandiere o bandierine che siano: è non solo la presenza di un disegno alternativo, ma l’attività costante di confronto costruttivo e argomentato sulle decisioni che gli organi dirigenti della politica devono prendere nell’interesse del paese.

Non si tratta di avere in mente un mondo idilliaco di scontri fatti di carinerie reciproche, ma più semplicemente e più realisticamente di riconoscere che quando il governo propone interventi per affrontare dei problemi, l’opposizione non deve rifugiarsi nell’invocare il classico “ben altro”, rifiutare il confronto in nome della vecchia ideologia per cui col nemico non si tratta, e avanti di questo passo.

È quanto sta accadendo adesso. Schlein rilancia un movimentismo e un confronto da corrida parlamentare che contraddice per il suo partito un ruolo da opposizione di sua maestà, per riprendere il desueto concetto esposto all’inizio. Si possono capire certe ragioni se si parte dal ridurre tutto al tema dello scontro elettorale: in quest’ottica l’attuale maggioranza si batte solo se si aggrega un fronte vasto che dovrebbe inglobare un partito, i Cinque Stelle, che è quanto di più lontano si possa immaginare da una opposizione istituzionale e responsabile.

Tuttavia è un errore credere che il confronto politico si riduca al contarsi nelle urne. Se ciò fosse vero il Pci nella storia d’Italia non avrebbe mai contato nulla, mentre proprio per aver rifiutato la logica movimentista e pseudo rivoluzionaria quel partito contò e non poco anche rimanendo fuori dalle stanze del potere. Più recentemente FdI non sarebbe riuscita a crescere in modo esponenziale se non avesse mostrato capacità di fare opposizione senza per questo sottrarsi alla dialettica costruttiva su temi delicati come avvenne per la politica estera e per la politica economica durante il governo Draghi.

La rincorsa alla presenza nelle piazze a testimoniare un coinvolgimento nelle tensioni sociali a prescindere, non è fare politica, è fare scena. Anche a non voler ripetere la famosa frase di Nenni, piazze piene -urne vuote, non sono le “mobilitazioni” che fanno azione politica, ma è l’impegno nelle dialettiche di sistema, a cominciare da quelle in sede parlamentare. Si capisce che all’inizio non è facile compattare le altre forze di opposizione attorno a proposte molto puntuali e concrete, capaci di tenere conto con realismo della situazione attuale del paese evitando le fughe negli utopismi che piacciono alle mosche cocchiere presenti sulla scena pubblica, ma che non coagulano consensi decisivi nella pubblica opinione.

La mancanza di una opposizione matura indebolisce il governo, che non dovendo misurarsi con una reale sfida sui contenuti sarà in difficoltà nel tenere a bada le spinte radicaleggianti o le impennate movimentiste che, a segno rovesciato, sono presenti anche nella sua maggioranza. Che ciò non sia un bene per il paese è autoevidente.

Certo aiuterebbe tutti, governo e opposizione responsabile, se a sostegno della domanda di un confronto dialettico, ma pieno di contenuti ben elaborati venisse una spinta da quella che un tempo si definiva società civile (il termine è in disuso). I capi pasdaran che su entrambi i fronti perderebbero così il loro ruolo vedono questa prospettiva come attentato ai loro poteri, ma il nostro paese e i suoi cittadini, che devono affrontare ancora congiunture complicate, ne trarrebbero grande giovamento.

