Giovedì 15 Giugno 2023, 00:41

“Chi sa solo di calcio, non sa nulla di calcio”. È una massima di uno dei più grandi allenatori contemporanei, José Mourinho. Un aforisma semplice e provocatorio, che racchiude l’essenza dello sport nazional-popolare per definizione: non è solo tecnica, non è, appunto, “solo calcio”, è passione, cultura, strategia. Silvio Berlusconi ha applicato questa massima alla politica dall’inizio, da molto prima che venisse teorizzata da Mourinho, fin dal momento della sua famosa “discesa in campo”. Il Cavaliere capì subito che, dopo la fine della Prima Repubblica, il sentimento prevalente tra gli italiani nei confronti della “vecchia politica”, con i suoi riti e le sue liturgie, era estremamente negativo. Il “politichese” aveva stancato. Così, Berlusconi diede spazio pubblico alla propria vita intima: un ossimoro, fino a quel momento. E per quasi trent’anni ha parlato direttamente agli italiani: non solo di programmi di governo e di visione, di scelte e progetti, ma anche di calcio, musica, cinema. Delle loro passioni più profonde. E, anche, delle loro debolezze: le donne, ad esempio.

Gli avversari spesso non sono riusciti a capirlo. Per anni, molti l’hanno spregiativamente accusato di parlare “alla pancia” degli italiani. La realtà è che non gli interessava parlare agli elettori solo in modo razionale e politico. Preferiva cercare una sintonia totale con le loro passioni profonde, parlando di Milan, di attacco a due punte, cantando, raccontando barzellette. Se nella Prima Repubblica i leader ambivano a mostrarsi come “migliori” di coloro che andavano a rappresentare, esaltando le proprie competenze, il linguaggio forbito, e un decoro sobrio e volutamente ingessato, con Berlusconi questa tendenza scompare: il leader, infatti, diventa sempre più una figura simile a noi, o meglio, a come noi vorremmo essere. E per questo, la sua immagine è fatta anche di debolezze, di errori, di gaffes: l’umanizzazione del leader passa anche da questo. Non è un caso infatti se l’opinione pubblica ha perdonato molto a Silvio Berlusconi, il quale, dopo ogni caduta, si è quasi sempre rialzato a suon di voti, dal Veneto alla Sicilia.

Il giudizio sul Cavaliere ha diviso per decenni il Paese tra “berlusconiani” e “antiberlusconiani”, ma raramente sono state messe in discussione le sue doti di comunicatore e di innovatore. Non erano doti tecniche o scientifiche, quanto istintive. “Berlusconi è stato un uomo”, ha sottolineato l’Arcivescovo Delpini nel suo ricordo dell’ex Premier. E come tale si è sempre raccontato agli italiani.