Martedì 13 Giugno 2023, 23:49

Si può coltivare una “memoria condivisa” sull’uomo più divisivo della storia degli ultimi trent’anni? Per quanto difficile, è l’unico esercizio utile per non disperdere la commozione che sta attraversando tutta Italia e che culmina oggi nei solenni funerali di Stato con il Presidente della Repubblica. In altri termini, per citare la canzone di Charles Trenet più amata dal Cavaliere, bisognerebbe chiedersi “que reste-t il de nos amours” cosa resta dei nostri amori (o degli odi, dipende dai punti di vista). In sostanza: rimane qualcosa che ci permetta di andare oltre la guerra civile ideologica tra berlusconiani e antiberlusconiani evocata da Rosy Bindi, persino in queste ore di cordoglio, contro il ”lutto nazionale”? Per rispondere lasciamo pure da parte temi come la giustizia che tuttora rimane materia di aspra contrapposizione. Guardiamo piuttosto alla nostra storia politica. Quando Berlusconi “scende in campo” quasi ventinove milioni di italiani (l’82,7 per cento) aveva, nel referendum dell’aprile del 1993, dato il via libera al progetto di Mario Segni di approdare al sistema maggioritario. Il sogno di omologare l’Italia alle altri grande democrazie occidentali. Un sogno, dunque, assolutamente condiviso.

Perciò la nascita di Forza Italia, e dopo della Casa della libertà, corrispondeva in pieno a tale mandato popolare. Fondando il centrodestra Berlusconi permetteva, infatti, al bipolarismo di nascere davvero.

Non è forse questo un merito che tutti dovrebbero riconoscere al Cavaliere? Soprattutto perché, grazie a questa grande svolta, anche la sinistra (fino a quel momento esclusa dal governo) sarebbe riuscita, negli anni successivi a conquistare Palazzo Chigi. Certamente la sconfitta del ’94 fu un vero choc per tutta la gauche italiana. Ma qui il discorso dal piano sistemico si sposta a quello politico. Mentre infatti Occhetto rifiutava, con un grave errore di miopia, di allearsi con Segni, all’impolitico Berlusconi riusciva un capolavoro strategico: cavalcare la diffusa polemica antipartitocratica (aiutato dalla Lega e dalla destra “sdoganata”) ottenendo, però, nello stesso tempo, i consensi dei vecchi elettorati di Dc e Psi. Un’alleanza tra “vecchio” e “nuovo” che avrebbe vinto. E pesato a lungo. Ma quel che qui più conta rilevare è che del nuovo bipolarismo, alla fine, hanno beneficiato tutti, destra e sinistra e che quindi, senza dubbio, tale svolta può e deve rimanere il primo grande motivo di una “memoria condivisa” sulla figura di Silvio Berlusconi.

Ma c’è anche un secondo dato storico da poter “condividere”. Nel corso del tempo quasi tutti hanno contestato al Cavaliere di aver creato un “partito personale”. Ora, con gli occhi di oggi, è evidente come anche questa sia stata un’intuizione profetica visto il tipo di comunicazione che poi, nell’era social, sarebbe diventata imperante, retrogradando il vecchio sistema dei “partiti collettivi” a materia archeologica. E’ legittimo nutrire qualche dubbio: il carisma può permettere di governare la politica per un tempo anche lungo, ma comunque circoscritto. Con il tempo, come ogni altra prerogativa umana, è destinato a consumarsi. Berlusconi lo sentiva. Eppure non si è mai risolto, pur essendoci andato vicino nel 2007, a costruire quel grande Partito Repubblicano, istituzionalmente strutturato, che pure era tra i suoi sogni. Evidentemente si trattava di sogni che la sua volontà di potenza ricacciava sempre indietro. Così come, del resto, lasciò incompiuta la “rivoluzione liberale” tanto auspicata.

In ogni caso, quel che non si può discutere perché risponde alla verità dei fatti è che il partito personale del Cavaliere sia stato solo un apripista. Da Grillo a Renzi e Calenda: dopo di lui sono nati quasi esclusivamente partiti personali anche su iniziativa di chi aveva irriso il “partito di plastica”. I 5stelle hanno persino imitato la sua tecnica di “casting” per scegliere i candidati al Parlamento! Dunque onestà vorrebbe che gli si riconoscesse, da parte di tutti, di aver, precorso i tempi. Non si tratta solo di un doveroso tributo a un grande italiano scomparso. C’è di più: se le attuali forze politiche non riconosceranno “il Berlusconi che è in loro”, offrendo agli italiani gli spunti di una “memoria condivisa”, perderanno l’ennesima occasione di capire cosa è davvero successo negli ultimi trent’anni.

