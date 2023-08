Lunedì 14 Agosto 2023, 00:07

Scompagina la politica in questo agosto di pausa relativa la constatazione di una destra di governo che si appropria di temi che istintivamente sembrerebbero monopolio della sinistra. Quest’ultima reagisce negando che sia così e declassando a sceneggiata propagandistica le uscite su temi che non tollera di accettare che possano interessare la sua controparte storica.

Abbiamo ovviamente presenti il dibattito su salario minimo per legge con contrasto al lavoro povero e l’intervento sulla tassazione una tantum degli extra profitti delle banche. Se vogliamo essere storicamente consapevoli lo scambio di obiettivi non è una novità assoluta: richiamiamo che soprattutto nel mondo anglosassone il conservatorismo ha spesso rivendicato una sua vocazione “sociale”, sia nell’ambito etico di ciò che a volte viene definito “conservatorismo compassionevole”, sia nell’ambito politico come strumento per salvaguardare l’equilibrio, se non addirittura l’armonia della società che senza di essa sfocerebbe nella lotta sovvertitrice di tutti contro tutti.

Se a questi orizzonti storici si sia ispirata Giorgia Meloni nel decidere di scendere sul terreno delle due questioni che abbiamo citato all’inizio, non sappiamo, ma certo la sua scelta muove nella direzione di un conservatorismo sociale che cerca di lasciarsi alle spalle tanto una obsoleta configurazione della destra revanchista quanto il neoconservatorismo barricadiero dell’alternativa anti sistema moderno.

I temi scelti sono tipici ed hanno una storia abbondantemente dimenticata. La questione del lavoro povero fu un dibattito intellettuale che fra fine Ottocento ed inizi Novecento portò alla trasformazione dei sistemi politici. Anche allora la questione non era più solo come occuparsi dei “poveri”, ma piuttosto quella di una massa di persone che pur avendo un lavoro e un reddito erano in condizioni di povertà, perché non riuscivano ad affrontare le necessità della vita e della famiglia. La risposta fu allora l’invenzione dello “stato sociale”, un’operazione che coinvolse il conservatore prussiano Bismarck e i nuovi liberali britannici.

Oggi naturalmente il quadro è differente. Lo stato del welfare non riesce ad integrare indirettamente i salari inadeguati, ma trasferire tutto sull’obbligo per i datori di lavoro di innalzare i salari sarebbe una soluzione semplicistica. La sinistra ha unito questo tema a quello, sacrosanto, di lotta al bieco sfruttamento, che è quanto si verifica quando un lavoratore, facendo leva sul suo bisogno di occupazione, viene remunerato con un salario indecente. I due aspetti non dovrebbero però essere confusi e le soluzioni proposte non possono consistere nell’affermare “per legge” che non deve essere così. Se si vuole che gli interventi non siano una replica delle famose “grida” seicentesche stigmatizzate dal Manzoni è necessario affrontare il tema senza ridurlo ad uno scalpo da esibire nei comizi elettorali ai rispettivi fan-club.

Qualcosa di analogo va detto per la vicenda della tassazione degli extraprofitti delle banche. Anche qui si entra in un terreno che è già stato oggetto della grande battaglia sul fisco nel liberalismo fra fine Ottocento ed inizi Novecento. Era la questione della “ricchezza non guadagnata” che come tale doveva essere trattata in modo diverso da quella frutto di un impegno. Nel caso delle banche è difficile non considerare che una quota non marginale della attuale crescita dei loro profitti non è derivata da loro capacità imprenditoriali, ma da contingenze fortunate (inflazione, cambiamenti negli equilibri di mercato, ecc.). Si può naturalmente discutere se il modo di chiedere conto alle banche dei colpi di fortuna che hanno avuto sia stato quello più idoneo a gestire un passaggio senz’altro delicato, ma resta che l’opinione pubblica ha istintivamente colto come non ci fosse nei banchieri gran sensibilità a vedere il tema della “ricchezza non guadagnata” che comporta un incremento di responsabilità verso la collettività.

La premier ha colto la delicatezza di due tematiche sociali che hanno una portata potenzialmente molto più ampia dei problemi settoriali che affrontano ed ha scelto di sfidare le opposizioni ad un confronto su questo terreno di una nuova forma di conservatorismo (e la sfida si estende anche alla sua maggioranza). Se non si immiserirà tutto in dibattiti di bandierine, potrebbe essere un passaggio significativo verso una nuova conformazione del nostro panorama politico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA