Lunedì 24 Aprile 2023, 00:09

Il 25 aprile potrebbe essere una giornata che, tra le tante sollecitazioni che imprime la riflessione sulla Liberazione dal nazi-fascismo, dia un impulso anche a valutare l’importanza dell’unità del Paese e i rischi che si possono correre con l’attuazione dell’autonomia regionale differenziata nella sua forma più spinta. Il concetto condivisibile di una distinzione delle realtà territoriali volta a rafforzare l’unione dell’Italia sembra, nel disegno di legge presentato dal governo, decisamente forzato con il pericolo della separatezza da un lato, e magari dell’appello al Centro dall’altro, come una sorte di paracadute, quando gli sviluppi del decentramento non risultassero quelli auspicati. Tuttavia in questi giorni, sia perché maiora premunt - si pensi ai temi del Pnrr, delle immigrazioni, della natalità, degli stessi balneari, ma anche degli sviluppi della guerra in Ucraina - sia per alcune puntualizzazioni venute da ministeri ed enti pubblici, il progetto di autonomia regionale è passato in secondo piano. In sostanza, dal ministero dell’Istruzione e del Merito sono venuti dei caveat che ricordano come l’assunzione dei docenti nelle scuole e l’organizzazione scolastica siano competenze proprie del governo centrale, secondo l’articolo 117 della Costituzione, non trasferibili alle Regioni, così come ha tenuto a sottolineare l’Inps a proposito della sicurezza e tutela sul lavoro. Sulla scuola, la puntualizzazione è importante perché è da lì che può cominciare, per scelte avventate, l’affievolirsi di un “idem sentire de republica”, insomma la coesione nazionale. A poco a poco si fa strada altresì l’evidenza della disintermediazione del Parlamento nella fase finale dell’attribuzione dello status di autonomia a una Regione, nonché della sottovalutazione della complessità degli aspetti finanziari, con particolare riferimento ai Lep, i livelli essenziali delle prestazioni. Proprio per gli aspetti finanziari, concorrono a una certa calma - che si spera non sia solo una pausa prima della ripresa del sacro furore autonomistico - i problemi della spesa pubblica e, più in generale, del welfare, nonché il prospettato ritorno in vigore, nel 2024, del Patto di Stabilità, sia pure riformato. Ma si sono fatti sentire anche i sindaci che - se lo si vuole - sono i più diretti, storici interpreti e rappresentanti dei territori. Essi vedono possibili spiazzamenti dei Comuni nell’attuazione della differenziazione regionale. Per non parlare delle proposte che vengono avanzate per sopprimere il doppio turno nell’elezione a sindaco, un metodo che, invece, è stato il pilastro della stabilità degli enti locali.

Intanto, con una lucida mossa tattica - bisogna riconoscerlo - è stato costituito dal governo il Clep, un Comitato composto da 61 componenti per l’individuazione dei livelli essenziali di prestazioni. Proprio per il prestigio di diversi membri, sarebbe lecito attendersi un lavoro che evidenzi i pro e i contra delle possibili scelte, pur avendo presente che il Comitato è chiamato a un’opera ben circoscritta, oltre la quale non potrà andare. Certamente rifletterà sul carattere cruciale delle risorse finanziarie. Non sarà sufficiente, insomma, definire in vitro i livelli in questione senza darsi carico di un corrispondente problema del loro finanziamento: e qui sopravverrà il punctum dolens. Tuttavia, tarda a formarsi un’estesa opinione che con adeguate motivazioni metta in luce i problemi gravi che questo tipo di autonomia può causare, innanzitutto per l’unità dei diversi territori, ma anche per i profili finanziari e per un procedimento che sottovaluta il ruolo dell’organo che rappresenta la sovranità nazionale, insomma la Nazione. A questo punto, confidando nel crescere di un’attenzione critica, si pone il tema dei possibili sbocchi, tra il sostegno a un radicale ripensamento e iniziative specifiche per apportare significative modifiche all’impostazione decentramento con il prioritario obiettivo di prevenire qualsiasi rischio di frammentazione territoriale che confini con la separatezza. Il realismo spinge verso quest’ultima opzione. Ma anche una tale scelta richiede che si estenda l’area della critica unita alla proposta costruttiva. Sarebbe, invece, un errore se si decidesse di attendere inoperosamente, da parte dei critici, che scoppino le contraddizioni all’interno dello schieramento di coloro che sostengono a spada tratta l’autonomia differenziata.